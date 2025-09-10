HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất

Thái Phương

(NLĐO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết tình trạng lừa đảo tài chính gia tăng, dùng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân

Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi cảnh báo về việc người dân cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, gần đây tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như: mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link/QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" từ nước ngoài, hay sử dụng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin bảo mật (mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV, sinh trắc học) cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Không truy cập, không quét các đường link, QR code, ứng dụng không rõ nguồn gốc. Luôn kiểm tra và xác minh thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng (website, ứng dụng, tổng đài).

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tài chính mới nhất - Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất

Người dân cũng được khuyến cáo cần chủ động bảo vệ tài khoản, như: đổi mật khẩu định kỳ, bật cảnh báo biến động số dư, giới hạn hạn mức chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ: liên hệ ngay tổng đài ngân hàng, cơ quan công an. Cảnh giác trước các lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, việc làm ở nước ngoài để tránh rơi vào "bẫy lừa xuyên biên giới"…

"Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông để phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sự cảnh giác và hợp tác của người dân là yếu tố then chốt để ngăn chặn vấn nạn này" – thông báo của cơ quan này nêu rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thời gian qua, cơ quan chức năng và các ngân hàng thương mại liên tục cập nhật, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao. Dù vậy, vẫn có không ít người bị lừa, mất tiền oan trong tài khoản.


ngân hàng ngân hàng nhà nước tài khoản tài khoản ngân hàng cảnh báo lừa đảo
