Tối 10-10, giá vàng miếng SJC biến động mạnh

Tối 10-10, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 140,2 triệu đồng/lượng, bán ra 142,2 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 800.000 đồng/lượng so với mức thấp nhất trong ngày.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại ổn định quanh 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, sau khi giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước có sự biến động trái chiều tại các doanh nghiệp. Trong khi giá vàng miếng SJC tại các công ty vàng lớn tăng trở lại, vẫn thấp hơn 300.000 đồng so với mốc đỉnh lịch sử hôm qua.

Giá vàng miếng trên thị trường tự do lại được một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM giảm mạnh xuống còn 144,4 triệu đồng/lượng mua vào, 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 2,1 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào cuối ngày

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng biến động mạnh. Chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng có thời điểm tăng trở lại vượt mốc 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, đến tối nay, kim loại quý bất ngờ giảm trở lại, lùi sâu về 3.982 USD/ounce.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử ở vùng 4.060 USD/ounce, giá vàng đã giảm khoảng 80 USD/ounce (tương đương mức giảm 2,6 triệu đồng/lượng).

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn sau khi lập đỉnh quanh vùng 4.000 USD/ounce. Dù vậy, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các tổ chức và cá nhân thời gian qua đã giúp giá vàng khó giảm sâu.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy các quỹ ETF vàng đang chứng kiến dòng vốn chảy vào kỷ lục trong quý III/2025, nhất là nhu cầu tăng mạnh trong tháng 9 vừa qua. Theo báo cáo, có hơn 145 tấn vàng đã chảy vào các quỹ ETF toàn cầu trong tháng trước, trị giá hơn 17,3 tỉ USD. Sự tăng mạnh của giá vàng đã đẩy giá trị tài sản được quản lý lên mức cao kỷ lục.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126,7 triệu đồng/lượng.