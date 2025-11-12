Ngăn ngừa chặt chẽ để "không thể" tham nhũng, tiêu cực

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tham dự có các ông: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại diện Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; đại diện các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương - nêu rõ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hằng năm và trong toàn nhiệm kỳ. Điểm mới nổi bật là đã gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các đảng ủy trực thuộc đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hằng năm và trong toàn nhiệm kỳ.

Trong đó, cấp ủy các cơ quan tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với bước tiến mạnh mẽ, ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể" tham nhũng, tiêu cực...

Bảo đảm 4 không "không thể, không dám, không cần, không muốn" tham nhũng

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Truyền đạt những quan điểm chỉ đạo, những yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Đặng Văn Dũng yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao văn hóa liêm chính, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời rà soát, hoàn thiện thể chế, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm 4 không "không thể, không dám, không cần, không muốn" tham nhũng; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm, song bảo đảm tính nhân văn. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, dự án tồn đọng, kéo dài, không để chậm trễ, thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu những điểm mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó nhấn mạnh đến bước tiến mới trong tư duy và nhận thức, mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng với phòng, chống lãng phí, tiêu cực; coi phòng, chống lãng phí tương đương, ngang hàng với phòng chống tham nhũng, tiêu cực; về mở rộng, xử lý nghiêm các vi phạm…

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành quyết liệt, đồng bộ giữa thi hành kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự; xử lý nghiêm cán bộ đương chức và nghỉ hưu, cán bộ các cấp… Theo số liệu tổng hợp báo cáo, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, có 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, tăng 16 lần so với nhiệm kỳ Đại hội XI (có 11 trường hợp), tăng 1,5 lần so với Đại hội XII (có 113 trường hợp)…