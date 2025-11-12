Đối với tham nhũng, lãng phí: Phòng hơn chống!

Ngày 11-11, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều kết quả tốt

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương. Về phía TP HCM có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM Trần Lưu Quang; các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phường, xã, đặc khu.

Thông tin từ hội nghị cho hay công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn TP HCM nhiệm kỳ qua đạt kết quả tích cực.

Trong đó, cơ quan chức năng tiến hành 1.147 cuộc thanh tra hành chính, 25.745 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra hành chính, đã kiến nghị và thu hồi ngân sách nhà nước, xử lý khác về kinh tế hơn 1.389 tỉ đồng; công tác thu hồi tài sản liên quan vụ án tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DUY PHÚ

Về hạn chế, còn một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được triển khai toàn diện, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội tuy có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, tình trạng lãng phí trong một số lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai… dù từng bước được khắc phục nhưng trong xử lý còn chậm.

Đề cập về lãng phí, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý hậu quả của lãng phí lớn hơn tham nhũng nhiều lần. Ông cho rằng đây là vấn đề mà trước đây chưa được quan tâm đúng mức và cần phải thay đổi.

Trong báo cáo tổng kết, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM - thông tin: Thời gian tới TP HCM tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới...

Những góp ý tâm huyết

Hội nghị ghi nhận nhiều tham luận nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP HCM, nêu khó khăn trong việc định giá tài sản phục vụ các vụ án liên quan phòng chống tham nhũng với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Dẫn chứng như giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được triển khai toàn diện, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu…, ông Lê Văn Đông nêu nhiều kiến nghị, trong đó có việc cấp thẩm quyền rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật đối với công tác định giá.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DUY PHÚ

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thông tin sau sáp nhập, số lượng hồ sơ giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở các vụ án, vụ việc liên quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực rất lớn. Cơ quan đã tập trung nhân lực phân tích và xử lý đạt nhiều kết quả, bảo đảm chính xác, chất lượng.

Nhắc lại những ý như đại diện VKSND TP HCM nêu ở trên, ông Thảnh kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng khi đề nghị định giá tài sản thì cần cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cũng như thông tin liên quan đến thẩm định giá. Nội dung yêu cầu định giá cần rõ ràng, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật…

Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP HCM, nêu ý kiến quy định pháp luật thời gian qua góp phần tháo gỡ vướng mắc liên quan tới chống lãng phí trong tài sản công. Tuy nhiên, về nguồn lực đất đai, thực tiễn quản lý nguồn lực này chưa có sự tương thích giữa Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

"Nhiều anh em lo ngại, lúng túng không biết xử lý thế nào. Xử lý hồ sơ không khéo lại dẫn tới sai phạm" - ông Bảy nói. Từ đó, ông đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, kiên trì kiến nghị Trung ương quy định rõ vấn đề đất công trong Luật Đất đai để dễ áp dụng vào thực tiễn.

Về mặt con người, ông Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông, sau khi nêu sự cần thiết của công tác kiểm tra, tự kiểm tra ở tổ chức Đảng để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm đã khái quát mỗi cán bộ, đảng viên khi thực sự nêu gương, minh bạch, nhiệt huyết và chú trọng hiệu quả công việc sẽ góp phần rất lớn vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Điều này cũng giúp công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nâng cao về chất.

Lắng nghe và nêu gương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nguyên tắc đầu tiên là làm "quyết liệt", nghĩa là không lơ là, không hạ nhiệt, không có vùng cấm.

Điều quan trọng nữa, theo ông Trần Lưu Quang, đó là "phòng hơn chống". Ông cho hay nhiều cán bộ khi "gặp sự cố" thường nói "phải chi hồi đó…", từ đó đưa ra tầm quan trọng của công tác ngăn ngừa để càng ít xảy ra những tiếc nuối như vậy...

Để triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian tới, Bí thư Trần Lưu Quang nhắc tới 3 việc, gồm phối hợp tốt, lắng nghe dân và có cơ chế riêng. Trong đó, "phối hợp tốt" trước đây bị xem là khâu yếu nên để khắc phục cần cơ chế, trách nhiệm rõ ràng.

Ở việc thứ hai, phải kiên nhẫn lắng nghe và xử lý một cách trách nhiệm ý kiến của người dân bởi làm tốt được việc này thì công tác phòng ngừa được nâng cao.

Về "cơ chế riêng", ông Trần Lưu Quang cho rằng thành phố hoàn toàn có phương thức trên cơ sở phân cấp của Trung ương và quy định pháp luật cho phép. "TP HCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo nên phải có cách ứng xử và giải quyết vấn đề thật sự công tâm, trách nhiệm" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh nội dung này.

Ông Trần Lưu Quang cũng gợi ý việc tham khảo cách làm hay từ nhiều địa phương khác, đồng thời nhấn mạnh vai trò nêu gương của đội ngũ làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo ông, chỉ khi những người làm công tác này trong sạch, gương mẫu, mới tạo được niềm tin và hiệu quả thực chất. Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu cán bộ tham gia công tác này vi phạm.



