Ngăn thủ đoạn chia rẽ tình quân dân

Mối quan hệ máu thịt, truyền thống giữa quân đội với nhân dân là một trong những yếu tố không thể thiếu để quân đội ta "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" trong mọi giai đoạn lịch sử. Vì thế, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chia rẽ mối quan hệ này.

Theo đó, chúng rêu rao rằng khi đất nước yên bình, quân đội được hưởng an nhàn, sống bằng ngân sách nhà nước, xa rời nhân dân. Không những vậy, các thế lực thù địch còn lợi dụng chuyện một số cá nhân vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước để thổi phồng, "thêm mắm dặm muối", đặt điều từ vụ việc cá biệt thành phổ biến, bôi nhọ hình ảnh sáng trong của bộ đội Cụ Hồ.

Lực lượng quân đội tham gia giúp dân trong đại dịch COVID-19 ở TP HCM .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Những hoạt động của quân đội ta như tham gia giữ gìn an ninh chính trị, kinh tế; phòng chống buôn bán hàng cấm; trấn áp các thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép buôn bán người… cũng có thể bị các thế lực thù địch xuyên tạc, vu khống rằng đàn áp, ức hiếp người dân.

Trên thực tế, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ vẫn tỏa sáng rực rỡ bởi hàng loạt thành tựu, chiến công trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trực tiếp và gián tiếp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các anh luôn sống gần dân, trọng dân, cùng chăm lo, bảo vệ cuộc sống của người dân trên địa bàn mình đóng quân. Các anh luôn tiên phong, xung kích tại những điểm nóng thiên tai, bão lũ hay khi đại dịch COVID-19 hoành hành…

Thực tế ấy chỉ là một phần nhỏ trong nhiệm vụ to lớn mà quân đội ta đảm trách và hoàn thành xuất sắc. Nhiều thông tin về hoạt động của quân đội đều thấp thoáng hình ảnh người dân. Quân đội và nhân dân ta luôn sát cánh bên nhau trong cuộc sống, chiến đấu và công tác hằng ngày, trong thế trận đan xen của nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam.

Dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ, dân cùng bộ đội chiến đấu và sản xuất, tạo nên quan hệ máu thịt mà không thế lực thù địch, thủ đoạn chống phá nào chia rẽ, phá vỡ được.