Sinh hoạt tư tưởng trong Đảng

Tôi thích đọc và thường chia sẻ với bạn bè nhận thức của mình về bài viết. Trong dung lượng dưới 1.000 từ phải diễn đạt rõ quan điểm, nhận thức của mình thông qua câu chuyện, vấn đề cụ thể đã và đang chuyển động trong đời sống xã hội; tác động đến nhận thức và hành động của nhiều người.

Tác giả của chuyên mục thường chọn một sự việc cụ thể, vấn đề gọn, xem xét ở góc độ chuyên sâu. Lối thể hiện của tác giả giàu chất văn chương, không hề khô khan bởi thuần nhất lý lẽ chính trị, được biểu đạt với ngôn ngữ nhẹ nhàng, ý nhị, nho nhã, khả năng thuyết phục cao, mỗi bài một sắc màu, luôn tươi mới.

Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động trong chuyến về nguồn tại đặc khu Côn Đảo năm 2025. Ảnh: VĨNH TÙNG

Lâu nay, trong sinh hoạt chi bộ, nhất là hằng tháng, vẫn còn ý kiến băn khoăn làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt? Dường như sinh hoạt chi bộ thường kỳ còn nặng về sinh hoạt chính quyền, kiểm điểm chuyên môn. Nên chăng cần xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, chuyên sâu về vấn đề cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và thời sự quốc tế. Qua đó, khơi gợi đảng viên thảo luận, trao đổi thẳng thắn, sôi nổi, tự giác bày tỏ quan điểm, chính kiến, thái độ đồng thuận hay phản đối về vấn đề mà chuyên đề đặt ra. Đó cũng là "sinh hoạt tư tưởng" trong nội bộ để cấp ủy có cơ sở nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nhận thức chính trị, thời cuộc của đảng viên chi bộ. Người chủ trì (hay đảng viên dự sinh hoạt) có đủ khả năng cung cấp thông tin, nhận xét đánh giá, thấu tình đạt lý; thống nhất nhận thức, đoàn kết.

Từ khi có mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, lượng thông tin mà cán bộ, đảng viên tiếp nhận mỗi ngày không nhỏ; vừa phong phú vừa phức tạp; không dễ phân biệt tin thật - giả, đúng - sai; nhất là thiếu nguồn tin để so sánh, kiểm chứng. Theo đó, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nhận thức của cán bộ, đảng viên dễ phức tạp hơn, không thể hiện ra bên ngoài. Nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của họ, thiết nghĩ "sinh hoạt tư tưởng" theo chuyên đề cũng là gợi mở để tham khảo.