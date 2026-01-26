HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lý tưởng sống

Sinh hoạt tư tưởng trong Đảng

Văn Hùng

Chuyên mục sinh hoạt tư tưởng được duy trì nhiều năm trên ấn phẩm chính của Tạp chí Cộng sản.

Tôi thích đọc và thường chia sẻ với bạn bè nhận thức của mình về bài viết. Trong dung lượng dưới 1.000 từ phải diễn đạt rõ quan điểm, nhận thức của mình thông qua câu chuyện, vấn đề cụ thể đã và đang chuyển động trong đời sống xã hội; tác động đến nhận thức và hành động của nhiều người.

Tác giả của chuyên mục thường chọn một sự việc cụ thể, vấn đề gọn, xem xét ở góc độ chuyên sâu. Lối thể hiện của tác giả giàu chất văn chương, không hề khô khan bởi thuần nhất lý lẽ chính trị, được biểu đạt với ngôn ngữ nhẹ nhàng, ý nhị, nho nhã, khả năng thuyết phục cao, mỗi bài một sắc màu, luôn tươi mới.

Sinh hoạt tư tưởng trong Đảng - Ảnh 1.

Chi bộ Tòa soạn Báo Người Lao Động trong chuyến về nguồn tại đặc khu Côn Đảo năm 2025. Ảnh: VĨNH TÙNG

Lâu nay, trong sinh hoạt chi bộ, nhất là hằng tháng, vẫn còn ý kiến băn khoăn làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt? Dường như sinh hoạt chi bộ thường kỳ còn nặng về sinh hoạt chính quyền, kiểm điểm chuyên môn. Nên chăng cần xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, chuyên sâu về vấn đề cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và thời sự quốc tế. Qua đó, khơi gợi đảng viên thảo luận, trao đổi thẳng thắn, sôi nổi, tự giác bày tỏ quan điểm, chính kiến, thái độ đồng thuận hay phản đối về vấn đề mà chuyên đề đặt ra. Đó cũng là "sinh hoạt tư tưởng" trong nội bộ để cấp ủy có cơ sở nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nhận thức chính trị, thời cuộc của đảng viên chi bộ. Người chủ trì (hay đảng viên dự sinh hoạt) có đủ khả năng cung cấp thông tin, nhận xét đánh giá, thấu tình đạt lý; thống nhất nhận thức, đoàn kết.

Từ khi có mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, lượng thông tin mà cán bộ, đảng viên tiếp nhận mỗi ngày không nhỏ; vừa phong phú vừa phức tạp; không dễ phân biệt tin thật - giả, đúng - sai; nhất là thiếu nguồn tin để so sánh, kiểm chứng. Theo đó, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nhận thức của cán bộ, đảng viên dễ phức tạp hơn, không thể hiện ra bên ngoài. Nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của họ, thiết nghĩ "sinh hoạt tư tưởng" theo chuyên đề cũng là gợi mở để tham khảo.

Tin liên quan

Đấu tranh với các thủ đoạn gây chia rẽ nội bộ

Đấu tranh với các thủ đoạn gây chia rẽ nội bộ

Thực tiễn lịch sử cho thấy mọi âm mưu chia rẽ đều thất bại trước sức mạnh đoàn kết của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Ngày 29-11-2024, Ban Bí thư ban hành Quyết định 204-QĐ/TW phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Tinh thần "cho đi" của một đảng viên

Suốt 16 năm qua, thượng úy Trần Văn Phú (SN 1990; cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ) đã có đến 114 lần hiến máu tình nguyện

