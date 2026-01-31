Ngành công nghệ gặp khó vì chip nhớ

Tình trạng thiếu chip nhớ đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghệ và ngay cả đại gia Apple (Mỹ) cũng không tránh khỏi. Theo trang Business Insider, Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook hôm 29-1 cho biết công ty đang bắt đầu cảm nhận được tác động của cuộc khủng hoảng thiếu chip nhớ.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm mới nhất của Apple tăng vọt và lượng hàng tồn kho còn rất ít. Theo ông Cook, khó khăn lớn nhất hiện nay là khó tiếp cận tiến trình sản xuất chip tiên tiến được dùng để chế tạo các bộ xử lý hệ thống trên chip của Apple.

Đồng thời, nhu cầu tăng cao đã làm giảm đi tính linh hoạt trong toàn bộ chuỗi cung ứng của công ty. "Chúng tôi vẫn đang chứng kiến giá bộ nhớ trên thị trường tăng mạnh. Như thường lệ, chúng tôi sẽ xem xét nhiều phương án khác nhau để ứng phó với tình hình này" - ông Cook cho biết.

Những phát biểu của CEO Apple được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghệ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt chip nhớ ngày càng trầm trọng trên thế giới. Các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính cá nhân đang cạnh tranh gay gắt để giành cùng một nguồn linh kiện bộ nhớ. Sản phẩm này không chỉ đóng vai trò rất quan trọng đối với thiết bị điện tử tiêu dùng mà còn được dùng để vận hành mô hình ngôn ngữ lớn và những hệ thống AI khác. Nhu cầu tăng vọt đã khiến giá linh kiện bộ nhớ tăng vọt.

Một cửa hàng của hãng Apple tại TP Pittsburgh, bang Pennsylvania - Mỹ Ảnh: AP

Ông Sassine Ghazi, CEO của Synopsys - một công ty sản xuất công cụ thiết kế bán dẫn ở Mỹ - nhận định với đài CNBC rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ sẽ tiếp tục kéo dài đến hết năm 2026 và sang cả năm 2027. Ông Ghazi giải thích rằng phần lớn bộ nhớ từ các nhà sản xuất hàng đầu đang được sử dụng trực tiếp cho cơ sở hạ tầng AI nhưng nhiều sản phẩm khác cũng cần bộ nhớ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Những nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới như Samsung, SK Hynix (Hàn Quốc) và Micron (Mỹ) đang hướng tới việc mở rộng quy mô sản xuất nhưng vẫn cần ít nhất 2 năm để các dây chuyền mới đi vào hoạt động.

Theo đài CNBC, giá bộ nhớ tăng vọt có thể buộc các công ty điện tử tiêu dùng phải cân nhắc tăng giá sản phẩm. Bà Avril Wu, Phó Chủ tịch nghiên cứu cấp cao tại Công ty Tư vấn TrendForce có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết dữ liệu của công ty cho thấy nhu cầu về chip RAM - một loại chip nhớ quan trọng với các thiết bị ngày nay - đang vượt nguồn cung khoảng 10%. Nhu cầu này đang tăng nhanh đến mức các nhà sản xuất phải chi nhiều tiền hơn đáng kể để mua chúng mỗi tháng.

Theo bà Wu, chỉ riêng trong quý IV/2025, các doanh nghiệp đã phải trả cao hơn 50% so với quý trước cho loại RAM phổ biến nhất, gọi là DRAM. Nếu các nhà sản xuất muốn nhận chip sớm hơn, họ phải trả mức giá cao gấp 2 đến 3 lần. Bà Wu cũng dự đoán giá DRAM sẽ tăng thêm 40% trong quý I/2026, cũng như không kỳ vọng giá sẽ giảm trong năm nay.