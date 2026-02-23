Ngành du lịch đón 14 triệu lượt khách dịp tết Bính Ngọ

Theo báo cáo của cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Cảng hàng không Phú Quốc đón khách quốc tế trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: SG

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 55-60%, trong đó nhiều điểm đến đạt tỉ lệ rất cao như Phú Quốc khoảng 95%, Sa Pa 90-95%, Đà Lạt và Phan Thiết 80-90%.

Lượng khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều địa phương trọng điểm, Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%; Huế đón khoảng 238.200 lượt khách quốc tế, tăng tới 207%; Hà Nội đón 217.000 lượt khách quốc tế, tăng 55%; TPHCM đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%.

Tại nhiều địa phương, số lượng khách quốc tế đạt mức tương đương hoặc tiệm cận khách nội địa, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỉ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài. Xu hướng du lịch Tết đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tìm kiếm giá trị văn hóa bản địa, lưu trú dài ngày hơn thay vì đi ngắn ngày, di chuyển nhiều điểm.

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, tổng thu du lịch tại các địa phương đều tăng cao. Tại TPHCM, tổng lượt khách ước đạt 4,32 triệu, tăng 35%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 12.150 tỉ đồng, tăng 42,9%.

Đáng chú ý, tỉnh Ninh Bình đón hơn 1,85 triệu lượt khách (7 ngày), trong đó có trên 300.000 lượt khách quốc tế.

Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3%; tổng thu đạt 4.870 tỉ đồng, tăng 40,2%. Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Chuỗi hoạt động "Happy Tết 2026", chợ hoa Xuân phố cổ, trưng bày không gian Tết cổ truyền và các lễ hội đầu xuân đã tạo sức hút lớn.

Đà Nẵng đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%; tổng thu đạt 3.960 tỉ đồng. Khánh Hòa (7 ngày) đón khoảng 1,055 triệu lượt khách, tổng thu đạt 2.200 tỉ đồng, tăng hơn 62%. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra liên tục suốt dịp Tết. An Giang đón 1,7 triệu lượt khách, tổng thu 2.622 tỉ đồng, tăng gần 40%. Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt khách, công suất phòng đạt 75-80%. Quảng Ninh đón gần 800.000 lượt khách trong 7 ngày.

Trong kỳ nghỉ tết năm nay, các hãng lữ hành lớn như Vietravel và Saigontourist đã tung ra nhiều chương trình kích cầu, tour trải nghiệm Tết truyền thống, tour "Tây ăn Tết ta", city tour bằng xe buýt hai tầng, du thuyền sông Sài Gòn…

Nhiều sản phẩm mới được ra mắt dịp này như tour "Ký ức Cột Cờ", trình diễn 3D Mapping "Kinh đô Thăng Long", tour "Sa Pa - Mỗi ngày một sắc Xuân", các hành trình du xuân về cội nguồn. Các cơ sở lưu trú cao cấp tổ chức tiệc đón Giao thừa, múa lân, hướng dẫn gói bánh chưng, viết thư pháp, nặn tò he, tổ chức chợ quê ngày Tết, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Đáng chú ý, một số địa phương miễn phí tham quan di tích, danh thắng; các đô thị lớn tổ chức miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong những ngày đầu năm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách.

Ngành vận tải cũng tăng cường năng lực phục vụ. Ngành hàng không bổ sung hàng trăm nghìn chỗ, tăng chuyến trên nhiều chặng nội địa và quốc tế. Các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc ghi nhận lượng khách kỷ lục. Du lịch tàu biển khởi sắc với trên 10.000 lượt khách trong dịp Tết, nhiều tàu quốc tế cập cảng tại các địa phương ven biển.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự bùng nổ của du lịch Tết Nguyên đán cho thấy xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét. Khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày. Điều này cho thấy thị trường ngày càng trưởng thành và bền vững hơn.