Kinh tế

Con số bất ngờ về doanh thu du lịch của TPHCM trong dịp Tết

Thái Phương

(NLĐO) – Chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tổng doanh thu du lịch của TPHCM ước đạt con số "khủng" 12.150 tỉ đồng, tăng 42,9%.

Chiều 22-2, Sở Du lịch TPHCM cho biết trong 9 ngày kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 4,32 triệu lượt, tăng 35%; khách quốc tế 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng ước đạt khoảng 75% và nổi bật là tổng doanh thu du lịch ước đạt tới 12.150 tỉ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, mỗi ngày của kỳ nghỉ Tết, ngành du lịch TPHCM thu về khoảng 1.350 tỉ đồng. Đây là mức kỷ lục so với các địa phương trên cả nước, đặc biệt sau khi thành phố mở rộng không gian hành chính với những điểm du lịch phổ biến như biển Vũng Tàu, Hồ Tràm... Con số này cũng cao hơn nhiều so với mức 7.690 tỉ đồng của cùng kỳ Tết năm ngoái. 

Dịp Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận xu hướng du lịch đô thị, vui chơi - tham quan - trải nghiệm Tết, tập trung ở các sản phẩm đặc trưng và không gian trung tâm; chuỗi hoạt động Tết cố định, quy mô lớn để "giữ khách ở lại thành phố" và tăng chi tiêu dịch vụ.

Doanh thu du lịch TPHCM 2026 tăng vọt trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Khách quốc tế tham quan, trải nghiệm buýt sông 2 tầng ở trung tâm TPHCM

Theo Sở Du lịch, khách nội địa đến TPHCM chủ yếu là nhóm thăm thân nhân kết hợp du lịch, nhóm gia đình - bạn bè, xu hướng đi ngắn ngày, đi trong nội đô check in đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm - ẩm thực - sự kiện.

Tại khu vực trung tâm thành phố, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ tiếp tục là điểm nhấn tiêu biểu. Hội Hoa Xuân TPHCM tại Công viên Tao Đàn; Chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng "Trên bến, dưới thuyền" tại tuyến đường Nguyễn Văn Của phường Bình Đông; Lễ hội Đường Sách,... cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Hoạt động du lịch tại phường Bình Dương ghi nhận tín hiệu tích cực, chủ yếu là khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày, tập trung ở Khu du lịch Đại Nam. Các khu sinh thái, du lịch cộng đồng và điểm vui chơi cuối tuần tại Dĩ An, Thuận An, Bến Cát phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương và vùng lân cận.

Khu vực bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận lượng khách lưu trú tăng cao trong kỳ nghỉ, đặc biệt là khách từ trung tâm thành phố và các tỉnh Đông Nam Bộ…

Doanh thu du lịch TPHCM 2026 tăng vọt trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Khách quốc tế đến TPHCM dịp Tết tăng hơn 50% so với cùng kỳ


