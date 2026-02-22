HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
9 ngày Tết, Thanh Hóa đón gần 700.000 khách du lịch, doanh thu 607 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Thanh Hóa ước đón 700.000 lượt khách du Xuân, tổng thu ước đạt khoảng 607 tỉ đồng.

Chiều 22-2, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 14-2 đến ngày 22-2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón được 690.000 lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ Tết 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỉ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ.

9 ngày Tết, Thanh Hóa đón gần 700.000 khách du lịch, doanh thu 607 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đền Phủ Na dưới chân núi Nưa đón lượng khách du lịch "khủng" trong dịp Tết 2026 ở Thanh Hóa

Trong đó, di tích Phủ Na dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh, đón trên 50.000 lượt khách; đền Cửa Đạt đón trên 48.000 lượt khách; đền Nưa - Am Tiên đón khoảng 18.000 lượt khách; di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón trên 27.000 lượt khách, di tích đền Bà Triệu đón trên 10.000 lượt khách...

Ngoài du lịch tâm linh, một số điểm du lịch sinh thái cộng đồng cũng hút khách du lịch dịp Tết như: Pù Luông đón gần 13.000 lượt khách; chùa Bụt và khu nghỉ dưỡng Flamingo đón trên 11.500 lượt khách; Vườn quốc gia Bến En gần 10.000 lượt khách…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong suốt kỳ nghỉ Tết, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được tăng cường; việc sắp xếp khu vực kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, niêm yết giá và bán đúng giá... được triển khai hiệu quả.

Con số bất ngờ về doanh thu du lịch của TPHCM trong dịp Tết

Con số bất ngờ về doanh thu du lịch của TPHCM trong dịp Tết

(NLĐO) – Chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tổng doanh thu du lịch của TPHCM ước đạt con số "khủng" 12.150 tỉ đồng, tăng 42,9%.

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ"

(NLĐO) - Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp bứt tốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với lượng khách và doanh thu tăng cao

Khách đổ về Ninh Bình du Xuân, nhiều điểm du lịch quá tải

(NLĐO)- Gần 2 triệu du khách đổ về Ninh Bình du Xuân những ngày qua khiến nhiều điểm du lịch quá tải, Tràng An phải tạm dừng đón khách trong ngày mùng 4 Tết.

tỉnh Thanh Hóa du lịch sinh thái ngành du lịch khách du lịch điểm du lịch nổi tiếng 9 ngày nghỉ Tết
