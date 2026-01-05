Ngành y tế TPHCM siết chặt quản lý y tế từ phòng khám đến không gian mạng

Ngày 5-1, Phòng Kiểm tra – Pháp chế, Sở Y tế TPHCM vừa đặt nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2026 là tăng cường kỷ cương, pháp luật trong lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành y tế TPHCM năm 2026. Ảnh minh hoạ AI

Theo định hướng chung của Sở Y tế, công tác kiểm tra, pháp chế được triển khai theo hướng chủ động, thực chất, tập trung vào những vấn đề người dân phản ánh, bức xúc; lấy hiệu quả xử lý vi phạm và mức độ an toàn thực tế của người dân làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên ngành y tế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao. Trọng tâm kiểm tra là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền", thu phí sai quy định; các cơ sở hoạt động không phép, hoạt động sai phạm vi chuyên môn được cấp phép; hành vi kinh doanh, sử dụng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế.

Công tác kiểm tra không chỉ dừng ở việc phát hiện vi phạm mà gắn với xử lý nghiêm, chấn chỉnh rõ ràng, không hình thức, không để vi phạm kéo dài; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn người bệnh và lập lại trật tự trong hoạt động y tế.

Trong bối cảnh hoạt động y tế ngày càng mở rộng trên không gian mạng, Phòng Kiểm tra – Pháp chế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm.

Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, từng bước chuyển từ tiếp nhận phản ánh bị động sang chủ động rà soát, phát hiện và xử lý các sai phạm trên mạng xã hội và môi trường số.

Cùng với đó, Cổng tra cứu dữ liệu hành nghề y, dược liên thông giữa TPHCM – Bình Dương – Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được khai thác hiệu quả, hỗ trợ theo dõi tình trạng pháp lý của cơ sở y tế, nhân sự hành nghề, phạm vi chuyên môn và việc chấp hành pháp luật. Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh tiếp tục được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch. Quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi được số hóa, theo dõi tập trung trên hệ thống Dashboard, bảo đảm chuyển thông tin kịp thời đến đơn vị có thẩm quyền và theo dõi kết quả đến cùng.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Phòng Kiểm tra – Pháp chế tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TPHCM nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm quảng cáo y tế trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.