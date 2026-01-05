Ngành y tế TPHCM siết chặt quản lý y tế từ phòng khám đến không gian mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngành y tế TPHCM siết chặt quản lý y tế từ phòng khám đến không gian mạng

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Trọng tâm kiểm tra tập trung vào các cơ sở khám, chữa bệnh có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”, thu phí sai quy định; hoạt động không phép...

Ngày 5-1, Phòng Kiểm tra – Pháp chế, Sở Y tế TPHCM vừa đặt nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2026 là tăng cường kỷ cương, pháp luật trong lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

Ngành y tế TPHCM siết chặt quản lý y tế từ phòng khám đến không gian mạng - Ảnh 1.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành y tế TPHCM năm 2026. Ảnh minh hoạ AI

Theo định hướng chung của Sở Y tế, công tác kiểm tra, pháp chế được triển khai theo hướng chủ động, thực chất, tập trung vào những vấn đề người dân phản ánh, bức xúc; lấy hiệu quả xử lý vi phạm và mức độ an toàn thực tế của người dân làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên ngành y tế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao. Trọng tâm kiểm tra là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền", thu phí sai quy định; các cơ sở hoạt động không phép, hoạt động sai phạm vi chuyên môn được cấp phép; hành vi kinh doanh, sử dụng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế.

Công tác kiểm tra không chỉ dừng ở việc phát hiện vi phạm mà gắn với xử lý nghiêm, chấn chỉnh rõ ràng, không hình thức, không để vi phạm kéo dài; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn người bệnh và lập lại trật tự trong hoạt động y tế.

Trong bối cảnh hoạt động y tế ngày càng mở rộng trên không gian mạng, Phòng Kiểm tra – Pháp chế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm. 

Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, từng bước chuyển từ tiếp nhận phản ánh bị động sang chủ động rà soát, phát hiện và xử lý các sai phạm trên mạng xã hội và môi trường số.

Cùng với đó, Cổng tra cứu dữ liệu hành nghề y, dược liên thông giữa TPHCM – Bình Dương – Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được khai thác hiệu quả, hỗ trợ theo dõi tình trạng pháp lý của cơ sở y tế, nhân sự hành nghề, phạm vi chuyên môn và việc chấp hành pháp luật. Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh tiếp tục được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch. Quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi được số hóa, theo dõi tập trung trên hệ thống Dashboard, bảo đảm chuyển thông tin kịp thời đến đơn vị có thẩm quyền và theo dõi kết quả đến cùng.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Phòng Kiểm tra – Pháp chế tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TPHCM nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm quảng cáo y tế trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Tin liên quan

TPHCM xử phạt nhiều nhà thuốc, công ty dược

TPHCM xử phạt nhiều nhà thuốc, công ty dược

(NLĐO) - Nhiều nhà thuốc bị xử phạt vì bán thuốc không kê đơn, kinh doanh, bảo quản thuốc sai quy định và sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đã rõ vi phạm, xử phạt mạnh tay phòng khám

(NLĐO) - Sở Y tế TP Huế đã tước giấy phép hoạt động của một phòng khám và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe có thời hạn đối với 2 phòng khám.

Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh trà sữa giảm cân chứa chất cấm

(NLĐO)- Kết quả xác định sản phẩm trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm

không gian mạng dịch vụ y tế bảo vệ quyền lợi quản lý nhà nước hành vi vi phạm chuyển đổi số sở y tế xử lý nghiêm ngành y tế công tác kiểm tra mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo