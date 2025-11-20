Ngập lụt Nam Trung Bộ: Bí Thư tỉnh ủy Khánh Hòa: Tập trung cứu dân, chống đói, rét

Theo bản tin của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Khánh Hoà lũ trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đã đạt đỉnh sau đó xuống và lên lại ở mức báo động 3, riêng trạm Phan Rang ở dưới mức báo động 3.

Một gia đình có 9 người ở phường Tây Nha Trang đang cần hỗ trợ

Mực nước lúc 21 giờ ngày 19-11 trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 12,54m trên mức báo động 3 là 1,54m, trạm Diên Phú là 6,60m, trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ là 39,29m trên mức báo động 3 là 1,79m, tại trạm Phan Rang là 4,39m, dưới mức báo động 3 là 0,11m.

Thông tin hỗ trợ gồm số điện thoại và định vị để lực lượng chức năng dễ tiếp cận

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang tiếp tục lên, dao động ở trên mức báo động 3, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng và tại trạm Diên Phú ở trên mức báo động 3 từ 1,2-2,2m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ ở trên mức báo động 3 từ 2,5-3,5m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1,0m

Thông tin cần giúp đỡ ở khu vực Vĩnh Phương cũ hiện nay là phường Bắc Nha Trang

Hiện tại lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hoà huy động tối đa lực lượng ứng cứu người dân trong vùng ngập lụt, đưa người dân đến nơi an toàn.

Thông tin nhờ hỗ trợ cho gia đình người thân tại đường Trung Tâm, phường Tây Nha Trang

Nước lũ lên nhanh, kèm với trời tối không có điện khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ dân ở khu vực xã Diên Điền lên mạng nhờ hỗ trợ

Tại nhiều khu vực nước lên người dân trở tay không kịp đã lên mạng xã hội kêu gọi lực lượng cứu hộ.

Một gia đình ở phường Bắc Nha Trang cần hổ trợ

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hoà thì thời điểm này trong đêm tối, người dân cần bình tỉnh tìm các vị trí cao ở trong nhà để trú tạm chờ lực lượng cứu hộ tới, tuyệt đối không ra khỏi nhà vì trời tối và nước chảy xiết.

Lời cầu cứu ở khu vực Diên Khánh

Thông tin yêu cầu hỗ trợ đa phần là gia đình có con nhỏ và người già không biết bơi đang bị kẹt ở trong nhà

Lãnh đạo một doanh nghiệp lên mạng kêu hỗ trợ giúp nhân viên đang ở khu vực bị ngập

Đồng thời, trên mạng xã hội người dân cũng liên tục chia sẻ thông tin lực lượng cứu hộ tại các khu vực và cách thức liên hệ để mọi người có thể nhanh chóng kết nối

Thông tin về lực lượng cứu hội ở khu vực Nha Trang

Bên cạnh đó, nhiều gia đình ở vùng bị ngập có nhà cao ráo cũng sẵn sàng mở cửa, chuẩn bị thức ăn để đón mọi người đến trú tránh lũ, cùng nhau hỗ trợ vượt qua khó khăn

Nhà anh Duy ở Vĩnh Phương có thể ở được 40 người

Thông tin các địa chỉ người dân có thể lưu trú miễn phí