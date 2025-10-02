Trưa 1-10, dù trời đã tạnh mưa và hửng nắng, phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội vẫn ngập nghiêm trọng, nước ngang bắp chân, tràn vào nhiều nhà dân.

Cứ mưa là ngập

Sau mỗi trận mưa lớn kéo dài trên 30 phút, nhiều tuyến phố, ngõ hẻm tại Triều Khúc như đường Triều Khúc, ngõ 342, khu vực chợ Triều Khúc... lại chìm trong biển nước. Nhiều đoạn ngập sâu tới 0,5-0,7m, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Khu vực này thường xuyên ngập sâu mỗi khi Hà Nội có mưa lớn, nên được nhiều người gọi là "vịnh Triều Khúc".

Tuy nhiên, giá nhà đất tại đây không ngừng tăng cao. Khảo sát thị trường cho thấy, mức giá nhà đất trung bình tại Triều Khúc là 150-270 triệu đồng/m2, tăng khoảng 20-30% so với đầu năm. Với nhà đất mặt đường, nhờ sở hữu lợi thế kinh doanh và giao thông thuận tiện, giá lên tới 250-500 triệu đồng/m2. Nhà đất trong ngõ hẹp rộng 2-4 m giá thấp hơn, dao động từ 100-300 triệu đồng/m2.

Ông Mạnh (một môi giới bất động sản) cho biết số lượng giao dịch bất động sản mặt đường Triều Khúc thường khá ít, nhà đất trong ngõ chiếm tới 70-80%, chủ yếu nhờ nhu cầu đầu tư nhỏ lẻ từ các nhà đầu tư.

Ông đang rao bán một căn nhà 60m2 mặt đường Triều Khúc phù hợp kinh doanh, có giá hơn 16,5 tỷ đồng, tương đương trên 275 triệu đồng/m2.

Nhiều khu vực Triều Khúc cứ mưa là ngập. Ảnh: L.B

Một số căn diện tích nhỏ trong ngõ có mức giá thấp hơn. Đơn cử, căn 32m2 trong ngõ gần hồ Triều Khúc có giá rao bán khoảng 200 triệu đồng/m2. Một căn khác diện tích 35m2, nhà 5 tầng, ngõ thông, đang được chào 250 triệu đồng/m2. Một số căn trong ngách hẹp có mức giá thấp hơn, từ 130 triệu đồng/m2 với diện tích 30-35m2.

Đối với đất tái định cư, các lô phân lô có đường ô tô rộng rãi, diện tích khoảng 60m2 được chào bán lên tới 16,3 tỷ đồng, tương đương 271,67 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, một số chung cư mini đã hoàn thiện cao 7-9 tầng được rao bán từ 15 tỷ đến 26 tỷ đồng, tùy vào diện tích thực tế và hiệu suất doanh thu cho thuê hàng tháng.

Theo ông Mạnh, so với một số khu vực lân cận như Yên Xá có mức giá đất thổ cư tương đương hoặc thấp hơn ở một số vị trí, Triều Khúc vẫn hút khách nhờ lợi thế về vị trí và tính thanh khoản cho thuê.

Ngập lụt vẫn hút khách

Chị Nguyễn Thu Hà (môi giới nhà đất tự do) cho hay, nhà đất Triều Khúc lúc nào cũng có người hỏi mua. Lợi thế lớn nhất là gần các trường đại học, dân trí cao và nhu cầu cho thuê cực kỳ lớn. Một căn phòng trọ sinh viên ở đây cho thuê dễ dàng từ 3-4,5 triệu đồng/tháng. Nhiều chung cư mini mang lại doanh thu ổn định, từ 70 triệu đến 150 triệu đồng/tháng. Đó là lý do nhà đầu tư sẵn sàng chi mạnh tay.

“Bất cập lớn nhất tại Triều Khúc là tình trạng ngập lụt nghiêm trọng mỗi khi có mưa lớn. Nhiều khu vực trũng, ngõ nhỏ, cứ mưa lớn là nước dâng cao, có khi ngập ngang đầu gối. Dù biết vậy, nhưng do lợi thế dòng tiền và vị trí, nhiều nhà đầu tư vẫn chấp nhận”, chị Hà nói.

Vấn đề ngập nước không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn khiến một bộ phận nhà đầu tư e ngại. Anh Trần Văn Cường (sống tại Triều Khúc) kể rằng anh mua căn nhà 35m2 trong ngõ cách đây 2 năm, giá 4,5 tỷ đồng. Hiện căn này đã tăng lên gần 6 tỷ đồng.

Nhưng cơn ác mộng ngập lụt ập đến triền miên. Có thời điểm nước dâng cao, tràn vào phòng khách, đồ đạc hỏng hết, con cái phải nghỉ học vì đường sá tê liệt. Thậm chí, anh phải dắt bộ 2 km về nhà.

“Khi mua nhà, môi giới nói chỉ thỉnh thoảng ngập nhẹ. Tôi cứ nghĩ ngập là chuyện nhỏ. Giờ mới thấm, cứ mưa là hai vợ chồng tôi một người đón con, một người ở nhà canh nước không cho tràn vào nhà. Điều kiện sống bị ảnh hưởng rất nhiều. Không biết trong tương lai thành phố có giải quyết dứt điểm được tình trạng này không?”, anh Cường lo ngại.

Anh Cường khuyên những người mua nhà ở đây phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mang 6-7 tỷ đi mua nhà, nhưng cứ mưa to nước lại ngập sâu thì nên xem xét.

Theo anh Cường, người mua cần tìm hiểu kỹ thực trạng hạ tầng, hỏi rõ tình trạng ngập lụt tại khu vực, cũng như tính toán kỹ giữa lợi ích đầu tư và rủi ro trong sinh hoạt lâu dài. Nếu chỉ nhìn vào giá trị tăng hay khả năng cho thuê mà bỏ qua yếu tố môi trường sống thì rất dễ thất vọng.