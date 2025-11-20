Những khoảnh khắc đẹp trong Ngày Nhà giáo Việt Nam tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Những khoảnh khắc đẹp trong Ngày Nhà giáo Việt Nam tại TP HCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Nhiều sân trường rộn ràng tiếng hát "một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca em hát riêng tặng thầy"...

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), nhiều sân trường ở TP HCM rộn ràng vang tiếng hát quen thuộc "một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca em hát riêng tặng thầy...". Ở ngôi trường khác, những học sinh lớp 1, ánh mắt còn rụt rè nép sau lưng ba, mẹ, thẹn thùng tặng cô giáo đóa hoa nhân ngày lễ đặc biệt. 

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Cô hiệu trưởng tạo hình trái tim với học trò

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi

Trên sân khấu, nhiều thầy, cô cùng học trò hòa chung một ca khúc. Bức tranh của Ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều màu sắc, cung bậc, cảm xúc... nhưng tất cả đều hội chung một điểm là tình cảm dành cho thầy, cô ở thời nào cũng thế, đó là lòng biết ơn, kính trọng và yêu quý. 

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và cô giáo của các em

Tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), trong ngày lễ đặc biệt, trên sân khấu, hoạt cảnh xúc động về những thầy cô giáo lặng lẽ dạy dỗ học sinh đặc biệt hòa nhập tại trường khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. 

Chính những thầy, cô là minh chứng cho giáo dục tôn trọng sự khác biệt, giáo dục bằng tình yêu thương, kiên trì từng bước nhỏ vì sự tiến bộ từng chút của học trò, mỗi thầy cô giáo ngôi trường này tâm niệm "Tình yêu thương là điều diệu kỳ của giáo dục", chỉ cần các em mỉm cười, thầy thấy mọi vất vả của mình tan biến, những nỗ lực đã được đền đáp.

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Rạng ngời ánh mắt cô trò Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngoài phần hoạt cảnh, trên sân trường, cô, trò cùng nhảy flash-mob "Thầy cô cho em mùa xuân", cô hiệu trưởng tạo hình trái tim... tất cả tạo nên những khoảnh khắc đẹp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11...

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Những hình ảnh đẹp Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), ngoài chương trình lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường cũng tổ chức tuyên dương những học sinh có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động. 

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 6.

Cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 7.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc

Tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thuộc hệ thống Trường Nam Việt, ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy, cô đã miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người. 

"Mỗi thầy cô không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dành cả tuổi thanh xuân để dìu dắt, nuôi dưỡng ước mơ của học trò, giúp các em trưởng thành và tự tin bước vào đời. Những thành quả mà học sinh Nam Việt đạt được hôm nay chính là kết tinh của sự hy sinh thầm lặng, tận tụy và tình yêu nghề của thầy cô” - ông Quốc chia sẻ.

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 8.

Ông Quốc gửi gắm đến học sinh toàn hệ thống Trường Nam Việt luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ, thầy cô và những người đã đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành

Nhân dịp này, ông Quốc gửi gắm đến học sinh toàn hệ thống Trường Nam Việt luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ, thầy, cô và những người đã đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành; biết trân trọng giá trị của tri thức và không ngừng phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. 

Hướng đến tương lai, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, mở rộng hệ thống Trường MN, TH, THCS, THPT Nam Việt theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến để tạo thêm nhiều cơ hội hội nhập cho người học.

Rạng ngời ánh mắt cô, trò ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 9.

Trường Nam Việt trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích trong phong trào hội thao ở lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Quốc khẳng định: “Nam Việt sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, phẩm chất và khát vọng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước trong giai đoạn mới”...

Tin liên quan

TPHCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản

TPHCM: Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản

(NLĐO) - Có 9 nhà giáo ở TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước tặng.

50 nhà giáo ở TP HCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 là những ai?

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức công bố danh sách 50 nhà giáo ở TP HCM đạt giải Võ Trường Toản năm 2025

Hai giáo viên ở TP HCM được vinh danh "Nhà giáo dục số" khu vực châu Á

(NLĐO) - Hai đại diện tiêu biểu của Việt Nam là các giáo viên giảng dạy chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student theo Đề án 762 của UBND TP HCM

hợp tác quốc tế lễ kỷ niệm rơi nước mắt học sinh lớp 1 nhà giáo Việt nam Ngày Nhà giáo Việt Nam khen thưởng học sinh giáo dục quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo