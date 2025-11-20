Những khoảnh khắc đẹp trong Ngày Nhà giáo Việt Nam tại TP HCM

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), nhiều sân trường ở TP HCM rộn ràng vang tiếng hát quen thuộc "một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca em hát riêng tặng thầy...". Ở ngôi trường khác, những học sinh lớp 1, ánh mắt còn rụt rè nép sau lưng ba, mẹ, thẹn thùng tặng cô giáo đóa hoa nhân ngày lễ đặc biệt.

Cô hiệu trưởng tạo hình trái tim với học trò

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi

Trên sân khấu, nhiều thầy, cô cùng học trò hòa chung một ca khúc. Bức tranh của Ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều màu sắc, cung bậc, cảm xúc... nhưng tất cả đều hội chung một điểm là tình cảm dành cho thầy, cô ở thời nào cũng thế, đó là lòng biết ơn, kính trọng và yêu quý.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và cô giáo của các em

Tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), trong ngày lễ đặc biệt, trên sân khấu, hoạt cảnh xúc động về những thầy cô giáo lặng lẽ dạy dỗ học sinh đặc biệt hòa nhập tại trường khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt.

Chính những thầy, cô là minh chứng cho giáo dục tôn trọng sự khác biệt, giáo dục bằng tình yêu thương, kiên trì từng bước nhỏ vì sự tiến bộ từng chút của học trò, mỗi thầy cô giáo ngôi trường này tâm niệm "Tình yêu thương là điều diệu kỳ của giáo dục", chỉ cần các em mỉm cười, thầy thấy mọi vất vả của mình tan biến, những nỗ lực đã được đền đáp.

Rạng ngời ánh mắt cô trò Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngoài phần hoạt cảnh, trên sân trường, cô, trò cùng nhảy flash-mob "Thầy cô cho em mùa xuân", cô hiệu trưởng tạo hình trái tim... tất cả tạo nên những khoảnh khắc đẹp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11...

Những hình ảnh đẹp Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), ngoài chương trình lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường cũng tổ chức tuyên dương những học sinh có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động.

Cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc

Tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thuộc hệ thống Trường Nam Việt, ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy, cô đã miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

"Mỗi thầy cô không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dành cả tuổi thanh xuân để dìu dắt, nuôi dưỡng ước mơ của học trò, giúp các em trưởng thành và tự tin bước vào đời. Những thành quả mà học sinh Nam Việt đạt được hôm nay chính là kết tinh của sự hy sinh thầm lặng, tận tụy và tình yêu nghề của thầy cô” - ông Quốc chia sẻ.

Ông Quốc gửi gắm đến học sinh toàn hệ thống Trường Nam Việt luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ, thầy cô và những người đã đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành

Nhân dịp này, ông Quốc gửi gắm đến học sinh toàn hệ thống Trường Nam Việt luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ, thầy, cô và những người đã đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành; biết trân trọng giá trị của tri thức và không ngừng phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.

Hướng đến tương lai, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, mở rộng hệ thống Trường MN, TH, THCS, THPT Nam Việt theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến để tạo thêm nhiều cơ hội hội nhập cho người học.

Trường Nam Việt trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích trong phong trào hội thao ở lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Quốc khẳng định: “Nam Việt sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, phẩm chất và khát vọng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước trong giai đoạn mới”...