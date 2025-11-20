HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn Trường ĐH Cửu Long hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), ngày 20-11, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng tại Trường ĐH Cửu Long.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

TS. Đặng Thị Ngọc Lan phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Lâm Minh Đằng chúc thầy cô giáo Trường ĐH Cửu Long luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công

Tham gia đoàn có bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Hồ Trọng Tâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy…

Tiếp đoàn, về phía Trường ĐH Cửu Long có TS. Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; bà Trương Mộc Anh, nhà đầu tư, thành viên Hội đồng trường; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Đặng Thị Ngọc Lan bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được đón tiếp đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường ĐH Cửu Long.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long thông tin: Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 41.000 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung.

Thay mặt lãnh đạo trường, TS. Đặng Thị Ngọc Lan cám ơn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm, tạo điều kiện cho trường phát triển trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, nhà trường mong rằng sẽ tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh, góp phần tạo điều kiện cho trường ngày càng phát triển…

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐH Cửu Long, chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định, đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Lâm Minh Đằng tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Ông Lâm Minh Đằng nhấn mạnh rằng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn nhà trường hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Mỗi thầy cô giáo luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, là tấm gương mẫu mực khơi dậy niềm đam mê học tập và sáng tạo cho sinh viên. Tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", đóng góp vào sự phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho công tác dạy và học trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh và ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các thầy cô nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tin liên quan

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long khen thưởng 5 học viên tốt nghiệp thủ khoa và có thành tích cao trong học tập, rèn luyện

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng và cấp học bổng gần 10 tỉ đồng dịp khai giảng khóa 26

(NLĐO)-Ngày 21-10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng khóa 26 hệ đại học chính quy tập trung năm học 2025-2026

