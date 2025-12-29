Ngày 30-12, Công ty Panko Vina sẽ quyết việc có trả lương tháng 13 hay không?

Chiều 29-12, đoàn liên ngành của TPHCM, gồm: ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM; ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cùng các thành viên đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Ban giám đốc và Công đoàn Công ty Panko Vina.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến nguyện vọng của người lao động sau khi công ty ngừng hoạt động.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, ngoài nhà máy tại Bình Dương thì tại Việt Nam, tập đoàn này còn có một nhà máy tại Đà Nẵng (thuộc KCN Tam Thăng). Từ sau dịch COVID-19, đơn hàng của doanh nghiệp sụt giảm mạnh.

Trước đó, Ban giám đốc Công ty đã đàm phán với các đối tác nhằm sang nhượng, chuyển giao toàn bộ nhà máy và công nhân cho một đơn vị nước ngoài khác. Tuy nhiên, đàm phán gặp trục trặc dẫn đến việc Ban giám đốc Công ty đưa ra thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Bình Dương.

Những ngày qua, ngoài việc tập hợp các kiến nghị của người lao động gửi đến Ban giám đốc, Công đoàn công ty luôn động viên, trấn an người lao động yên tâm làm việc đến giữa cuối tháng 1-2026. Đồng thời, kết nối với công đoàn cơ sở các công ty lân cận trong KCN để có hướng giải quyết việc làm cho công nhân.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết đa phần các kiến nghị của công nhân tập trung vào một số nội dung như lương tháng 1-2026 phải theo thang bảng lương mới; doanh nghiệp trả đủ lương tháng 13, bảo đảm chế độ thai sản cho lao động nữ.

Ngày 29-12, công nhân Panko Vina không chịu vào khu vực sản xuất mà tập trung phía ngoài để yêu cầu doanh nghiệp giải quyết chế độ

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đề nghị doanh nghiệp giải quyết những yêu cầu chính đáng này cho người lao động, bởi họ đã thông cảm, chia sẻ với doanh nghiệp nlúc khó khăn.

Đại diện Công ty Panko Vina cho biết về phương án lương tháng 13, công ty đã trình cho công ty mẹ bên Hàn Quốc, sẽ có thông báo cho người lao động vào ngày mai (30-12); nếu công ty mẹ đồng ý thì việc chi trả được thực hiện trong tháng 1-2026.

Về chế độ thai sản, công ty cam kết chi trả đầy đủ để người lao động đủ điều kiện ; đối với lương tháng 1-2026, công ty sẽ chi trả theo thang bảng lương mới, riêng 2 ngày công nhân không làm việc (29 và 30-12), công ty vẫn trả lương đầy đủ.

Ông Trương Văn Phong, Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cũng yêu cầu công ty đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án theo đúng quy định về pháp luật đầu tư, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thống kê, đến nay đã có khoảng 10 doanh nghiệp trên địa bàn nhận toàn bộ công nhân của Công ty Panko Vina đến làm việc. Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương cũng cho biết sẽ hỗ trợ 50% học phí học nghề cho công nhân công ty nếu có nhu cầu.



