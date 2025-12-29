Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Hiện có nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động của Công ty Panko Vina. Một trường trung cấp nghề hỗ trợ 50% học phí học nghề cho người lao động

Ngày 29-12, một lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cho biết liên quan đến việc Công ty TNHH Panko Vina thông báo ngưng hoạt động từ ngày 1-2-2026, dự kiến chiều nay, đại diện liên ngành sẽ có buổi làm việc với chủ doanh nghiệp.

LĐLĐ TPHCM cũng cho hay hiện có nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Panko Vina và tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ kết nối các doanh nghiệp này với người lao động để người lao động xem xét, quyết định chọn lựa.

Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp muốn tuyển công nhân Công ty Panko Vina

Bà Vũ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty TNHH Điện tử TCL (KCN VSIP IIA - mở rộng, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM), cho biết doanh nghiệp đã làm việc với Công ty Panko Vina để tuyển dụng khoảng 400 công nhân, với mức lương từ 10-13 triệu đồng/tháng.

Công việc lắp ráp linh kiện điện tử, không yêu cầu kinh nghiệm, công ty còn có các khoản hỗ trợ cho người lao động như xe đưa đón, con nhỏ, cơm trưa, đi du lịch, được tặng quà các ngày lễ, Tết, tham gia đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động…

Hay như Công ty Cổ phần may Phương Đông dự kiến tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Panko Vina vào làm việc tại các nhà máy mới của công ty ở tỉnh Đồng Tháp (tại các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang cũ).

Mức thu nhập bình quân của người lao động được tuyển dụng từ 6 đến 11 triệu đồng/người/tháng, tùy theo khả năng của người lao động, cùng các khoản trợ cấp khác.

Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp - Ảnh 2.

Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương hỗ trợ 50% học phí học nghề cho công nhân Công ty Panko Vina

Đáng chú ý, Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương (có 2 cơ sở ở phường Chánh Hiệp và xã Bàu Bàng, TPHCM) cho hay sẽ hỗ trợ 50% học phí học nghề cho tất cả công nhân của Công ty TNHH Panko Vina; riêng học lái xe ô tô, giảm 3 triệu đồng/hồ sơ.

Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương hiện đào tạo các ngành nghề như Công nghệ ô tô, Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật sửa chữa đồng sơn ô tô, cùng các khóa lái xe ô tô (hạng B, C1, D2), lái xe mô tô (A1, A), lái xe nâng hàng...

Tin liên quan

Công ty TNHH Panko Vina giải thể: Quyền lợi người lao động giải quyết ra sao?

Công ty TNHH Panko Vina giải thể: Quyền lợi người lao động giải quyết ra sao?

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc để hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH Panko Vina.

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

(NLĐO) - Việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty

Một doanh nghiệp sản xuất cho hơn 1.000 công nhân nghỉ thêm 35 ngày trong năm 2026

(NLĐO)- Ngoài số ngày nghỉ theo quy định, doanh nghiệp này còn tạo điều kiện để công nhân được nghỉ thêm vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết

tổ chức Công đoàn người lao động thu nhập bình quân tuyển dụng lao động Công ty TNHH Panko Vina
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo