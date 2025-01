Ngày đầu áp dụng mức xử phạt "nghiêm khắc", xử lý hơn 13.500 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 1-1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong này đầu của năm 2025, toàn toàn quốc xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 35 người. Trong đó, trên tuyến đường bộ xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông , làm chết 27 người, bị thương 35 người. Tai nạn truyên tuyến đường sắt khiến 1 người tử vong.



Lực lượng CSGT xử lý trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh minh hoạ

Trong ngày đầu triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra xử lý theo Nghị định 168/2024, lực lượng CSGT toàn quốc kiểm tra, phát hiện xử lý 13.591 trường hợp vi phạm; phạt tiền (dự kiến) gần 28 tỉ đồng; tạm giữ 82 ôtô, 4.050 môtô, 111 phương tiện khác; tước 2.603 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.789 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.105 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 241 trường hợp; quá khổ giới hạn 34 trường hợp; vi phạm ma túy 43 trường hợp.

Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1-1-2025 quy định mức xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông tăng gấp hàng chục lần. Theo đó, Nghị định 168 sẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khi tham gia giao thông với việc nâng mức phạt tiền rất cao như người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mức phạt tiền được nâng từ 4 - 6 triệu đồng lên 18 - 20 triệu đồng.

Hành vi vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông... sẽ có mức phạt cao gấp 3 - 30 lần so với hiện hành. Hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông mức phạt tăng rất mạnh đến 36 - 50 lần. Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, mức xử phạt cũng tăng so với hiện hành.