Ngày đầu thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Bình Dương

Phân cấp cho Công an cấp xã

Đối với công tác cấp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe, Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh phân cấp xuống 65 đơn vị công an cấp xã (trước đây chỉ nhận đăng ký mô tô) cho phép đăng ký ô tô. Theo đó, để không bị xáo trộn, các địa điểm đăng ký trước đây vẫn được giữ nguyên, kể cả con người, máy móc, đường truyền (chỉ khai báo lại Công an cấp xã).

Riêng công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận lại bộ phận một cửa từ Sở Giao thông Vận tải, đồng thời tăng cường thêm con người để tháo gỡ việc hồ sơ tồn đọng từ trước do công tác chuyển giao, đã có hơn 150 cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ công an được tập huấn và cấp thẻ sát hạch.

Thời điểm này, bộ phận chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải vẫn đang tiếp tục hỗ trợ Phòng Cảnh sát giao thông trong giai đoạn đầu chuyển giao.