Giáo dục

Ngày đầu tuyển sinh đầu cấp, hơn 90.000 phụ huynh đăng ký thành công

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sáng nay, 27-5, phụ huynh các lớp đầu cấp tại TPHCM chính thức thực hiện đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tính đến 10 giờ sáng ngày 27-5, đã có hơn 90.000 phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp thành công trên cổng thông tin tuyển sinh của sở tại địa chỉ: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập với quy mô "khủng". Ghi nhận trong buổi sáng ngày đầu tiên đăng ký tuyển sinh, hệ thống đăng ký tuyển sinh ổn định, phụ huynh thao tác các bước đăng ký thuận lợi.

Theo Sở GD-ĐT, năm học 2026-2027, số học sinh dự kiến vào lớp 1 là 197.593 em. Dù con số này giảm 6.113 học sinh so với năm học trước nhưng lại tăng đến 11.863 em so với số học sinh lớp 5 ra trường.

Trong khi đó, số học sinh lớp 6 năm học 2026-2027 dự kiến là 185.730 em. So với năm học trước, số học sinh lớp 6 giảm 2.215 em nhưng so với học sinh lớp 9 ra trường tăng 14.941 em.

Các trường đặc thù là bao gồm các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh.

Sở GD-ĐT cho biết kết quả xét duyệt trường đặc thù (từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6): Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã/phường và hiệu trưởng 2 Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh công bố kết quả xét duyệt vào loại hình trường đặc thù, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên cổng tuyển sinh thành phố.

Lưu ý: Học sinh không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến 7-6.

Học sinh không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến 7-6

Nhận hồ sơ trúng tuyển trường đặc thù (từ 16-6 đến ngày 23-6): Các trường có loại hình đặc thù tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp.

Giai đoạn phân bổ học sinh (từ 24-6 đến ngày 10-7): Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã tiếp nhận dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù từ Sở GD-ĐT để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã căn cứ dữ liệu đăng ký tuyển sinh đã được làm sạch, tổ chức phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương. Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã đồng bộ kết quả tuyển sinh lên cổng tuyển sinh thành phố, đồng thời công bố kết quả tuyển sinh đúng thời gian quy định.

Hơn 90.000 phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp thành công trong sáng ngày đầu tiên - Ảnh 2.

(NLĐO)- Ngày mai (27-5), phụ huynh các lớp đầu cấp tại TPHCM bắt đầu thực hiện đăng ký tuyển sinh. Sở GD-ĐT TP hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký.

Xác nhận trúng tuyển và nộp hồ sơ (từ ngày 11-7 đến 20-7): Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã, các cơ sở giáo dục có tuyển sinh tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và thông báo nộp hồ sơ nhập học trực tiếp.

Ngày mai, phụ huynh TPHCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp: Chi tiết hướng dẫn và lưu ý

