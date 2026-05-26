Giáo dục

Ngày mai, phụ huynh TPHCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp: Chi tiết hướng dẫn và lưu ý

Đặng Trinh

(NLĐO)- Ngày mai (27-5), phụ huynh các lớp đầu cấp tại TPHCM bắt đầu thực hiện đăng ký tuyển sinh. Sở GD-ĐT TP hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, từ 8 giờ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6: Phụ huynh các lớp đầu cấp tại TP truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến của Sở GD-ĐT TPHCM địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để thực hiện các bước đăng ký tuyển sinh.

Sở GD-ĐT hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, như sau:

Bước 1: Cha mẹ học sinh sử dụng trình duyệt web Chrome, Cốc cốc, Safari… truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ và chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 2: Giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, cha mẹ học sinh chọn kỳ tuyển sinh cần đăng ký và nhấn nút [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 3: Cha mẹ học sinh nhập trực tiếp "Số định danh cá nhân" và "Mật khẩu" do trường cuối cấp hoặc phường/xã cung cấp (đối với hồ sơ học sinh tự do) và chọn [Tra cứu].

Trường hợp học sinh là người nước ngoài/chưa có số định danh cá nhân hoặc đăng nhập không thành công, cha mẹ học sinh liên hệ trực tiếp trường cuối cấp đối với học sinh đang học trên địa bàn TPHCM hoặc liên hệ xã/phường theo nơi ở đối với học sinh đăng ký tự do để được cung cấp tài khoản.

Bước 4: Cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân của học sinh (đặc biệt yêu cầu chính xác trường số điện thoại tại thông tin học sinh phục vụ công tác liên hệ trong giai đoạn tuyển sinh) và thực hiện chọn 1 trong 5 đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng 1 (theo nơi ở hiện tại): Lựa chọn khi cha mẹ học sinh (CMHS) thực hiện chọn phường/xã đăng ký tuyển sinh theo nơi ở hiện tại trên hồ sơ.

- Đối tượng 2 (xã/phường giáp ranh): Lựa chọn khi CMHS có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào 1 trong các phường/xã giáp ranh nơi ở hiện tại.

Phụ huynh học sinh lưu ý khi đăng ký vào các phường giáp ranh trong diện ưu tiên 1, trong trường hợp phường xã đã hết khả năng tiếp nhận, hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh học sinh sẽ được điều chuyển đến các phường/xã giáp ranh khác.

- Đối tượng 2 (theo trường cuối cấp): Lựa chọn khi CMHS thực hiện chọn Xã/Phường đăng ký tuyển sinh theo thông tin địa chỉ của trường mầm non/tiểu học cuối cấp.

- Đối tượng 2 (khác): Lựa chọn khi CMHS thực hiện chọn xã/phường đăng ký tuyển sinh theo các hình thức ưu tiên bao gồm: Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn; có anh/chị ruột đang theo học tại trường; thay đổi nơi ở hiện tại sau ngày 3-3-2026; lý do khác: Các trường ngoài công lập: lựa chọn khi cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trường ngoài công lập.

Bước 5: Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, CMHS nhập Mã bảo vệ, tích "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và [Gửi đăng ký]/[Xác nhận thông tin] để gửi hồ sơ của học sinh về xã/phường đăng ký tuyển sinh.

Bước 6: Hệ thống đưa ra thông báo, CMHS xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao tác đăng ký tuyển sinh.

Bước 7: Hệ thống hiển thị thông báo đã xác nhận thành công.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý sau khi xác nhận và đăng ký thông tin tuyển sinh thành công, CMHS cần xuất phiếu kê khai thông tin để lưu lại dữ liệu đã xác nhận đăng ký tuyển sinh.

Cũng trong thời gian này (từ 27-5 đến 7-6): Phụ huynh học sinh được phép đăng ký song song tuyển sinh vào các trường đặc thù.

Các trường đặc thù là bao gồm các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh.

Ngày mai, phụ huynh TPHCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp: Chi tiết hướng dẫn và lưu ý quan trọng - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) trong 1 tiết học

Sở GD-ĐT hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký trường đặc thù, như sau:

Bước 1: Phụ huynh học sinh truy cập cổng thông tin đăng ký tuyển sinh.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ CMHS lưu ý đọc các phần thông tin về quy định tuyển sinh hướng dẫn đăng ký tuyển sinh. Sau đó, phụ huynh chọn chức năng đăng ký trường tiên tiến hoặc trường có lớp đặc thù. Giao diện sẽ hiển thị các trường thuộc các phường/xã tuyển sinh loại trường tiên tiến hội nhập hoặc có lớp đặc thù. Phụ huynh kiểm tra thông tin trường tuyển sinh, chọn đăng ký tại trường đăng ký xét tuyển.

Bước 4: CMHS nhập số định danh cá nhân, mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện đăng ký xét tuyển. Trường hợp đăng nhập không thành công liên hệ trường cấp hoặc xã/phường nơi cư trú đối với hồ sơ tự do để được hỗ trợ nhận mã bảo vệ và chọn đăng ký.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện phiếu đăng ký trường tiên tiến hội nhập, trường có lớp đặc thù. Cha mẹ kiểm tra thông tin cá nhân của học sinh. Lưu ý, nếu thông tin học sinh chưa chính xác cha mẹ liên hệ trường cuối cấp để được xử lý. Cha mẹ đăng ký trường tiên tiến, hội nhập; trường có lớp đặc thù.

Bước 6: CMHS chọn loại trường, chọn trường đăng ký xét tuyển. Đọc thông tin tại mục cách thức thực hiện (nếu có) để thực hiện quy trình đăng ký chính xác.

Bước 7: Đối với từng trường sẽ có các tiêu chí tuyển sinh khác nhau CMHS bấm chọn các tiêu chí đáp ứng được với yêu cầu của trường tuyển sinh. Trong đó những tiêu chí có dấu "sao đỏ" là tiêu chí bắt buộc để đăng ký xét tuyển vào trường

Bước 8: Chọn cam kết, nhập mã bảo vệ, bấm đăng ký. Chọn đồng ý để hoàn thành đăng ký xét tuyển. Hệ thống thông báo đã đăng ký thành công và trường tiên tiến hội nhập học trường có lớp đặc thù. Cha mẹ chọn xuất phiếu đăng ký để lưu lại dữ liệu đã xác nhận đăng ký tuyển sinh.

Trong trường hợp CMHS có nguyện vọng thay đổi trường đăng ký tuyển sinh thì thực hiện chức năng hủy đăng ký và thực hiện đăng ký lại thông tin trường tiên tiến hiện đại khác.

Giai đoạn công bố kết quả

Kết quả xét duyệt trường đặc thù (từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6): Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã và hiệu trưởng 2 Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh công bố kết quả xét duyệt vào loại hình trường đặc thù, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên cổng tuyển sinh thành phố.

Lưu ý: Học sinh không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến 7-6

Nhận hồ sơ trúng tuyển trường đặc thù (từ 16-6 đến ngày 23-6):

Các trường có loại hình đặc thù tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp.

Giai đoạn phân bổ học sinh (từ 24-6 đến ngày 10-7)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã tiếp nhận dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù từ Sở GD-ĐT để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã căn cứ dữ liệu đăng ký tuyển sinh đã được làm sạch, tổ chức phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương. Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã đồng bộ kết quả tuyển sinh lên cổng tuyển sinh thành phố, đồng thời công bố kết quả tuyển sinh đúng thời gian quy định.

Xác nhận trúng tuyển và nộp hồ sơ (từ 11-7 đến ngày 20-7):

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã, các cơ sở giáo dục có tuyển sinh tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và thông báo nộp hồ sơ nhập học trực tiếp.


Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Bến Thành và chỉ tiêu, điều kiện vào Trường THCS Nguyễn Du

(NLĐO)- Trường THCS Nguyễn Du (TPHCM) tuyển 300 học sinh vào lớp 6, tương đương 8 lớp, trong đó 210 chỉ tiêu sẽ tuyển sinh trong toàn TP.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 7 lớp 1

(NLĐO) - UBND phường Sài Gòn, TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2026-2027.

Trường "điểm" đầu tiên ở TPHCM tuyển sinh lớp 6 không theo địa giới hành chính

(NLĐO)- Trường THCS Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông) vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027

