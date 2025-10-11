Ngày hạnh phúc ở phường Cát Lái

Từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái (TP HCM) đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến ngày 19-9 đã có 10 cặp đôi đến đây làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Mới đây, các đôi uyên ương đã được mời trở lại hội trường phường Cát Lái tham dự một buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn vô cùng đặc biệt.

Trong không khí trang trọng và ấm áp, giữa không gian rộn ràng tiếng cười, 10 cặp đôi đã hạnh phúc đón nhận "tấm giấy hồng" minh chứng cho tình yêu. Khi từng tờ giấy được trao trong tiếng pháo tay vang dội, nụ cười rạng rỡ xen lẫn ánh mắt xúc động của các cô dâu, chú rể lúc nắm chặt tay nhau bước lên bục đã khiến khoảnh khắc ấy trở nên khó quên.

Đến chung vui cùng các đôi trẻ có ông Võ Tấn Quan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cát Lái và ông Phạm Văn Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Võ Tấn Quan gửi lời chúc mừng: "Đây là văn bản pháp lý xác nhận hai bạn chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Chúng tôi chúc các cặp đôi mãi hạnh phúc, bền chặt và cùng nhau xây dựng tổ ấm vững vàng".

Các cặp đôi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Ảnh: PHƯỜNG CÁT LÁI

Không chỉ là một thủ tục hành chính, buổi lễ còn mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Lãnh đạo phường cho biết việc tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn tập trung, trang trọng là một trong những hoạt động cụ thể để hiện thực hóa mô hình "Chính quyền thân thiện". Qua đó, chính quyền địa phương không chỉ giải quyết hồ sơ nhanh gọn, minh bạch mà còn đồng hành, sẻ chia với người dân trong những thời khắc đáng nhớ nhất.

Một cô dâu trẻ nắm chặt tay chồng, xúc động chia sẻ: "Giấy chứng nhận kết hôn là minh chứng cho tình yêu nhưng hơn thế, nó nhắc nhở chúng tôi phải có trách nhiệm với nhau, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc". Những lời nói mộc mạc nhưng chân thành ấy càng khiến buổi lễ thêm ấm áp, gần gũi.

Nhiều gia đình, bạn bè cũng có mặt để chụp ảnh, chúc mừng, khiến hội trường phường Cát Lái rộn ràng như một "đám cưới tập thể" nhỏ.

Sự kiện này còn đánh dấu bước tiến trong cải cách hành chính ở cơ sở. Việc những cặp đôi đầu tiên hoàn tất đăng ký kết hôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái không chỉ mở ra hành trình tình yêu cho họ mà còn minh chứng rằng chính quyền đang nỗ lực đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện nhưng vẫn đầy tính nhân văn.