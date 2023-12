Ngày hội giới thiệu việc làm lớn nhất TP HCM cần tuyển 20.000 vị trí

"Ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động (NLĐ)" trên địa bàn TP HCM do LĐLĐ TP phối hợp với Sở LĐ,TB&XH, Thành Đoàn và Hiệp Hội Doanh nghiệp (DN) TP tổ chức diễn ra vào sáng 17-12 tại Cung Văn hóa Lao Động TP.

Ứng viên tìm việc tại ngày hội

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn TP gặp khó khăn do ít đơn hàng sản xuất, nhất là các DN ngành nghề giày da, may mặc. Có hàng trăm DN với hàng chục ngàn NLĐ bị ảnh hưởng, phải giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc cắt giảm lao động.

Ứng viên tìm việc tại Ngày hội giới thiệu việc làm

Tính đến ngày 24-11, TP đã ghi nhận có 153.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 150.000 NLĐ.





Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của TP tiếp nhận thông báo cho NLĐ thôi việc của 58 DN với số lao động mất việc là 4.319 người, tăng 37 DN và 2.894 lao động so với năm 2022. Riêng tại 1 DN có lao động đông nhất của TP từ đầu năm đến nay đã có hơn 9.402 CN thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Đại diện doanh nghiệp nhận biểu trưng của ban tổ chức ngày hội

Người lao động tư vấn pháp luật tại ngày hội

"Do đó, việc tổ chức "Ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên Công đoàn, thanh niên CN và NLĐ" trên địa bàn TP HCM có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho NLĐ, đặc biệt là NLĐ chưa có việc làm cần thông tin để tìm kiếm việc làm phù hợp"- ông Phạm Chí Tâm cho biết.

Bảo hiểm Xã hội TP HCM hướng dẫn người lao động cài đặt VssID

"Ngày hội kết nối việc làm" còn là cầu nối giúp DN và NLĐ có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu về việc làm và phỏng vấn tuyển dụng lao động, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức nghề nghiệp, hướng nghiệp, đào tạo nghề cho NLĐ trên địa bàn TP.

Ngày hội đã thu hút 92 đơn vị tham gia, trong đó có 84 DN trên địa bàn TP HCM đăng ký tham gia tuyển dụng, với nhu cầu tuyển dụng mới 19.640 vị trí việc làm.

Ông Ngô Thành Phát, Giám đốc Điều hành Công ty CP May Việt Tiến, nói về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Tại ngày hội, NLĐ tham gia các hoạt động: Thông tin về xu hướng việc làm trong giai đoạn hiện nay; Giới thiệu các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn; Tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cài đặt phần mềm VssID;

Giới thiệu các trang thông tin tìm kiếm việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Thành Đoàn TP) và Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐTB& XH TP)); Tư vấn và hướng dẫn hồ sơ các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Cính sách xã hội TP và Tổ chức Tài chính vi mô CEP; Tư vấn, kết nối việc làm…

Hơn 1.200 việc làm dành cho sinh viên, người lao động Cùng ngày, Trường Đại học Mở TP HCM tổ chức "Ngày hội việc làm bán thời gian" năm 2023 tại cơ sở 1 - 97 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM.

Ngày hội thu hút sự tham gia của 25 DN, tuyển dụng hơn 1.200 vị trí việc làm bán thời gian lẫn toàn thời gian với đa dạng các đầu việc: bán hàng, sản xuất, vận hành sản phẩm, công nghệ thông tin, dịch vụ khách hàng, marketing, kế toán, xây dựng, biên phiên dịch, kế toán… Ngoài phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến, sinh viên còn được hướng dẫn hoàn thiện CV (hồ sơ xin việc), bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp tương lai trước nhà tuyển dụng. H.Như