Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Ngày hội giúp phụ huynh chọn trường cho con tại phường Hòa Hưng, TPHCM

Lê Vĩnh

(NLĐO) - Ngày hội tại phường Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực với những phụ huynh đang lựa chọn cho con em ngôi trường để học tập, rèn luyện, phát triển thuận lợi

Ngày 29-3, UBND phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức Ngày hội "Kết nối, đồng hành trong đổi mới và sáng tạo cùng các trường học trên địa bàn phường Hòa Hưng" năm 2026.

Ngày hội "Kết nối, đồng hành trong đổi mới và sáng tạo cùng các trường học trên địa bàn phường Hòa Hưng" năm 2026

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hưng cho biết ngày hội được tổ chức với mục đích giới thiệu tổng thể hệ thống trường học trên địa bàn phường. Ngày hội có ý nghĩa thiết thực với những phụ huynh đang lựa chọn cho con em ngôi trường để học tập, rèn luyện và phát triển thuận lợi. Sự kiện còn kết nối các trường với những doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục.

"Hệ thống trường học của phường Hòa Hưng đa dạng, đầy đủ các loại hình từ mầm non đến phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học. Riêng các trường mầm non và phổ thông, phường có 16 trường công lập, 19 trường ngoài công lập. Chất lượng của các trường khá đồng đều, ổn định và đảm bảo đầy đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn" - ông Nguyễn Thành Trung thông tin.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm về giáo dục

Tại ngày hội, các đơn vị mở gian hàng để quảng bá và tổ chức tư vấn tuyển sinh; trưng bày các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, ứng dụng trong giáo dục.

Ngày hội còn có các tọa đàm, hội thảo chuyên đề, thông qua đó giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình nổi bật trong ứng dụng đổi mới và sáng tạo tại trường học.

Học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm

Phường Hòa Hưng còn mở các sân chơi trải nghiệm thực tế ảo, sáng tạo cùng trí tuệ nhân tạo (AI), trải nghiệm Drone, trải nghiệm Robotics,… Tổ chức triển lãm và hội thi hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Ngày hội "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex".

Phụ huynh tham gia ngày hội

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm

Dịp này, phường Hòa Hưng tổ chức vinh danh, khen thưởng 33 học sinh đoạt giải Kỳ thi "Học sinh giỏi lớp 9" cấp thành phố; 74 thầy cô giáo ở cả 3 cấp học đoạt giải Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" phường Hòa Hưng năm học 2025 - 2026; 36 trẻ mầm non đoạt giải Ngày hội "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex".

Đại hội Thể dục thể thao liên phường Diên Hồng- Hòa Hưng- Vườn Lài: Trao 27 Huy chương vàng

(NLĐO) - Hơn 1.000 lượt vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao liên phường Diên Hồng - Hòa Hưng - Vườn Lài.

Phường Hòa Hưng kêu gọi mỗi người dân xem góc phố, đường hẻm là nhà

(NLĐO) - UBND phường Hòa Hưng (TPHCM) cũng đã trao tặng dụng cụ vệ sinh và túi nilon dễ phân hủy đến 41 khu phố của phường.

Phường Hòa Hưng là 1 trong 14 phường của TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

(NLĐO) - Phường Hòa Hưng phấn đấu không có hộ cận nghèo, thêm nhiều hộ khá và trở thành phường đáng sống trong năm 2026

