Phường Hòa Hưng là 1 trong 14 phường của TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Ngày 20-1, tại TPHCM, phường Hòa Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ và Chính quyền năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

2 cá nhân của phường Hòa Hưng đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Theo báo cáo, trong năm 2025, phường Hòa Hưng tập trung lãnh đạo ổn định tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường yêu cầu phường giữ vững "phong độ" trong công tác an sinh xã hội

Tình hình kinh tế tại địa phương phát triển ổn định. Thu ngân sách trên địa bàn ước vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho người dân được tập trung và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hòa Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân

Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên được chú trọng, công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường cho biết phường được Thành ủy TPHCM đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Đây là một trong 14 phường trên tổng số 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM đạt được kết quả này.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng đề nghị trong năm 2026, phường tập trung cho công tác phát triển kinh tế.

Cần tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Cùng với đó, duy trì thành quả phường không có hộ nghèo, xây dựng phường không có hộ cận nghèo và thêm nhiều hộ khá trong năm 2026. Phường cũng cần tập trung cho công tác an sinh xã hội, nhất là giữ vững "phong độ" từ quận 10 cũ chuyển sang phường Hòa Hưng.

UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng nhận Bằng khen của UBND TPHCM

Bà Nguyễn Thị Thu Hường cũng yêu cầu phường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; lựa chọn hình thức, phương pháp chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của phường. Trong đó, ưu tiên cho dữ liệu số và học tập số.

Nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là đảm bảo các tiêu chí về xây dựng phường an toàn; chú trọng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày càng cải thiện môi trường sống của người dân. Qua đó, xây dựng phường Hòa Hưng trở thành phường đáng sống trong năm 2026.