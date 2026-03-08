Ngày hội kết nối học sinh với ngành năng lượng tương lai

Chiều 8-3, Lễ hội Văn hóa học sinh sinh viên Petrovietnam lần thứ XIII năm 2026 đã chính thức khép lại. Tham dự lễ bế mạc có ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam - cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đoàn, Thành đoàn TPHCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Chương trình do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức, thu hút hơn 600 đoàn viên, học sinh, sinh viên đến từ hai cơ sở đào tạo và 16 trường THPT tại TPHCM. Chương trình diễn ra tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College).

Các bạn trẻ được trải nghiệm những máy móc hiện đại tại Lễ hội

Lễ hội Văn hóa học sinh, sinh viên Petrovietnam lần thứ XIII năm 2026 khép lại sau 1 ngày với nhiều hoạt động

Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên giao lưu, phát huy tài năng và tìm hiểu về các cơ hội học tập, nghề nghiệp trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, học thuật và sáng tạo, Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ góp phần khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với ngành năng lượng quốc gia.

Các đại biểu tham quan các mô hình trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng

Một điểm nhấn của chương trình là cuộc thi "Tìm hiểu ngành Dầu khí và Năng lượng", được tổ chức dưới nhiều hình thức như thi trắc nghiệm trực tuyến, xây dựng video, thiết kế infographic và viết bài tìm hiểu. Cuộc thi đã thu hút gần 5.000 học sinh tham gia.

Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam - trao giải cho các tập thể xuất sắc

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Các thí sinh đoạt giải ngoài giấy chứng nhận và tiền thưởng còn nhận voucher giảm học phí khi theo học tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam với giá trị lên tới 10 triệu đồng.