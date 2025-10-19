HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố

Thùy Trang

(NLĐO) - Chương trình do Hiệp hội Áo dài TP HCM phối hợp với Công ty đường sách TP HCM tổ chức.

“Áo dài TP HCM 2025”: Khám phá Ngày hội Văn hóa, Sức sống và Tương lai!

Chương trình "Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1 năm 2025" diễn ra ngày 19-10 tại Đường sách TP HCM. Theo đó, chương trình trao tặng phẩm "Áo dài - hơi thở của thành phố", giới thiệu các mẫu thiết kế "Áo dài tri ân" do các nghệ nhân và các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng tại TP HCM trao tặng gây Quỹ sinh kế, ngoài ra còn có tọa đàm "Phát triển nghề Áo dài bền vững".

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 1.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025

Sự kiện là điểm nhấn khép lại hành trình hơn 4 tháng (từ 21.6 đến 20.10.2025) đầy cảm hứng di sản, sáng tạo và nhân văn - một dấu ấn cấp thành phố tôn vinh bản sắc dân tộc qua từng đường kim mũi chỉ.

Với chủ đề "Áo dài - hơi thở của thành phố", chương trình không chỉ tái hiện vẻ đẹp bất diệt của tà áo dài như biểu tượng dịu dàng, kiêu hãnh của người phụ nữ Việt, mà còn khẳng định vai trò của nó như cầu nối giữa cội nguồn truyền thống và nhịp sống sôi động, hội nhập của TP HCM - thành phố sáng tạo, nơi di sản được thổi hồn bởi những ý tưởng đương đại.

Nổi bật tại sự kiện là triển lãm ảnh "Hành trình Áo dài 2025" với chủ đề "Hành trình Áo dài - Dấu ấn thành phố sáng tạo", trưng bày 50 bức ảnh khổ lớn theo 4 chủ đề: "Nguồn cội và di sản", "Nghề và nghệ nhân", "Sáng tạo và truyền cảm hứng", "Hội nhập và tương lai".

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 2.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 3.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 4.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 5.

"Áo dài - hơi thở của thành phố"

Bà Anna Hạnh Lê - Quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP HCM chia sẻ: "Áo dài không chỉ là trang phục - đó là di sản, là biểu tượng của tâm hồn Việt Nam. Mỗi tà áo là một câu chuyện, một nét chấm phá dịu dàng nhưng bền bỉ như chính tinh thần người Việt.

Áo dài - hơi thở của thành phố

Áo Dài Việt Nam: Vẻ Đẹp Vĩnh Cửu - Biểu Tượng Sắc Màu của Phụ Nữ & Dân Tộc!

Chiếc áo dài làm tô thêm nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nét duyên dáng của người phụ nữ Á đông. Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đằm thắm. Áo dài, từ bao đời, đã hóa thân thành biểu tượng rực rỡ của hồn dân tộc và đất nước Việt Nam.Trong kỷ nguyên mới, tà áo dài không chỉ lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tỏa sáng như biểu trưng của sự phát triển và hội nhập".

Chương trình gây Quỹ sinh kế do đại diện Hiệp hội Áo dài TP HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM, Hội Quý bà thanh lịch TP HCM và Hội phụ nữ các phường trên địa bàn TP HCM thực hiện. Hoạt động này thể hiện tinh thần "Mỗi khoảnh khắc trong Áo dài là một mảnh hồn Việt" - đó là tấm lòng nhân ái và sẻ chia.

Tọa đàm "Phát triển nghề Áo dài bền vững" với sự tham gia của các chuyên gia cũng thu hút sự chú ý. Tọa đàm xoay quanh ba nội dung: Giữ gìn giá trị thủ công truyền thống; Phát triển thương hiệu và thị trường trong dòng chảy đương đại; Đào tạo thế hệ kế thừa.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 6.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 7.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 8.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 9.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 10.

Ngày hội không chỉ tôn vinh Áo dài như biểu tượng văn hóa dân tộc mà còn khuyến khích ngành thời trang bền vững qua việc sử dụng chất liệu tự nhiên, thân thiện môi trường. Chủ đề "Áo dài - hơi thở của thành phố" là lời nhắc nhở về di sản sống, tượng trưng tinh hoa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào trong lòng thế hệ trẻ.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 11.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 12.

Ngày hội Văn hóa Áo dài TP HCM lần thứ 1-2025: Áo dài - hơi thở của thành phố - Ảnh 13.

