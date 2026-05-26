Lao động

Ngày hội ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động phường Phú Nhuận

Thanh Nga

(NLĐO) - Ngày hội đoàn viên, người lao động năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã tạo không gian giao lưu, kết nối, sẻ chia cho người lao động

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, ngày 26-5, Công đoàn phường Phú Nhuận, TPHCM đã tổ chức "Ngày hội đoàn viên, người lao động năm 2026" với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, công nhân - lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Người lao động khó khăn tại phường Phú Nhuận được hỗ trợ tại ngày hội

Người lao động khó khăn tại phường Phú Nhuận được hỗ trợ tại ngày hội

Ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ vốn của Tổ chức tài chính vi mô CEP; khen thưởng hội thi làm clip thể dục giữa giờ với chủ đề "Khỏe để lao động sản xuất" cho 14 tập thể đạt thành tích cao; công bố quyết thành lập Công đoàn cơ sở và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ong & Ong…

Công đoàn phường trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong hội thi trực tuyến tập thể dục giữa giờ

Công đoàn phường trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong hội thi trực tuyến tập thể dục giữa giờ

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 40 phần quà (500.000 đồng/phần) cho các đoàn viên, công nhân - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, phường Phú Nhuận đã tổ chức chương trình Bữa cơm Công đoàn và Chương trình siêu thị 0 đồng dành cho đoàn viên, người lao động, hội viên Hội Cựu chiến binh, hộ cận nghèo và người tái hòa nhập cộng đồng. Đây là dịp để các đoàn viên, hội viên, người dân cùng nhau chia sẻ, gắn kết tình cảm, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động phường Phú Nhuận - Ảnh 3.
Ngày hội ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động phường Phú Nhuận - Ảnh 4.
Ngày hội ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động phường Phú Nhuận - Ảnh 5.
Ngày hội ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động phường Phú Nhuận - Ảnh 6.
Ngày hội ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động phường Phú Nhuận - Ảnh 7.

Một số hoạt động ý nghĩa tại chương trình


Công đoàn phường Phú Thọ tổ chức hội thi nâng cao tay nghề cho đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Từ 73 thí sinh vòng loại, 24 kỹ thuật viên xuất sắc bước vào vòng chung kết Hội thi Tay nghề năm 2026 do Công đoàn phường Phú Thọ tổ chức

Xây dựng nhà ở công nhân quy mô lớn

Các dự án sẽ được đầu tư đồng bộ về chất lượng nhà ở và các tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt, giải trí, giáo dục, đi lại

KHÔNG ĐỂ CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHẢI LO TOAN (*): Nâng chất việc làm, cơ hội thích ứng

Chăm lo người lao động không chỉ là an sinh mà còn là chiến lược giúp TP HCM nâng sức cạnh tranh trong thời đại số hóa

công đoàn cơ sở đạt thành tích cao hoàn cảnh đặc biệt khó khăn "Tháng Công nhân" hòa nhập cộng đồng người lao động
