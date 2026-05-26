Ngày hội ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động phường Phú Nhuận

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, ngày 26-5, Công đoàn phường Phú Nhuận, TPHCM đã tổ chức "Ngày hội đoàn viên, người lao động năm 2026" với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, công nhân - lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Người lao động khó khăn tại phường Phú Nhuận được hỗ trợ tại ngày hội

Ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ vốn của Tổ chức tài chính vi mô CEP; khen thưởng hội thi làm clip thể dục giữa giờ với chủ đề "Khỏe để lao động sản xuất" cho 14 tập thể đạt thành tích cao; công bố quyết thành lập Công đoàn cơ sở và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Ong & Ong…

Công đoàn phường trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong hội thi trực tuyến tập thể dục giữa giờ

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 40 phần quà (500.000 đồng/phần) cho các đoàn viên, công nhân - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, phường Phú Nhuận đã tổ chức chương trình Bữa cơm Công đoàn và Chương trình siêu thị 0 đồng dành cho đoàn viên, người lao động, hội viên Hội Cựu chiến binh, hộ cận nghèo và người tái hòa nhập cộng đồng. Đây là dịp để các đoàn viên, hội viên, người dân cùng nhau chia sẻ, gắn kết tình cảm, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

