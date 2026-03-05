HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

"Ngày mai trong mắt em" chia sẻ những ước mơ tuổi trẻ

Yến Anh

(NLĐO) - Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" tạo không gian để các học sinh, sinh viên có thể chia sẻ những ước mơ, khát vọng của chính mình hoặc bạn bè.

Sáng 5-3, tại Hà Nội, Báo Điện tử Dân Việt/Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) chính thức phát động cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

"Ngày mai trong mắt em" chia sẻ những ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 1.

Ban tổ chức tặng hoa cho các giám khảo cuộc thi

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân Việt/NTNN, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi - cho hay cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" ra đời với mong muốn tạo ra một không gian để các học sinh, sinh viên có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình.

"Qua những trang viết, các em có thể nói về ước mơ, về những dự định cho tương lai, về những khó khăn đã và đang trải qua, hay những điều các em cảm nhận về cuộc sống của mình và những người xung quanh. Chúng tôi mong muốn sẽ hiện thực hóa những giấc mơ cao đẹp của các em, cũng như có thể đồng hành và tiếp sức cho các em trên con đường đến trường bằng những học bổng và phần thưởng thiết thực" - ông Nguyễn Văn Hoài bày tỏ. Đồng thời mong muốn xã hội sẽ hiểu hơn, quan tâm hơn và đồng hành nhiều hơn với các em học sinh, sinh viên trên hành trình học tập và trưởng thành của mình.

"Ngày mai trong mắt em" chia sẻ những ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 2.

Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" tạo không gian để các học sinh, sinh viên có thể chia sẻ những ước mơ, khát vọng của chính mình hoặc bạn bè

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội cho hay điều khiến bà và các đồng nghiệp trăn trở là nhiều học sinh hiện được sống trong điều kiện khá đầy đủ, nhưng đôi khi chính sự đầy đủ đó lại khiến các em thiếu đi khát vọng hoặc mục tiêu rõ ràng. Có những học sinh khi được hỏi học vì ai đã trả lời học vì bố mẹ, các em chưa thực sự học vì ước mơ hay mục tiêu của chính mình.

"Điều đó khiến chúng tôi nhận ra rằng việc khơi gợi khát vọng cho học sinh là vô cùng quan trọng. Chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau rằng: khát vọng "vượt giàu, vượt sướng" đôi khi còn khó hơn khát vọng vượt khó. Chính vì vậy, cuộc thi viết về ước mơ có ý nghĩa rất lớn. Khi các em được chia sẻ ước mơ, được nhìn thấy những câu chuyện từ các bạn nhỏ ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, các em sẽ có thêm cảm hứng để suy nghĩ nghiêm túc hơn về mục tiêu của bản thân" - bà Nguyễn Thị Minh Thúy bày tỏ.

NSƯT Chí Trung, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi, chia sẻ: "Trong gia đình, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình rất hiểu con cái. Nhưng trong thế giới ngày nay, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, khi mỗi người đều có thể trở thành "tổng biên tập" của chính trang mạng xã hội của mình, thì thực tế là người lớn nhiều khi lại không lắng nghe được con trẻ đang nghĩ gì, đang mơ ước điều gì. Chúng ta thường áp đặt suy nghĩ của mình lên các em.

"Tôi hy vọng qua cuộc thi này, nhiều em nhỏ sẽ có cơ hội thể hiện khát vọng của mình, để người lớn chúng ta có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng các em trên hành trình thực hiện những ước mơ đó" - NSƯT Chí Trung cho hay.

"Ngày mai trong mắt em" chia sẻ những ước mơ tuổi trẻ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Việt Ninh bày tỏ mong muốn thông qua cuộc thi, có thể tiếp thêm động lực để các bạn trẻ viết ra những hoài bão của mình

Cũng chung quan điểm này, ông Nguyễn Việt Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư A Group Holdings, cho biết tập đoàn quyết định đồng hành cùng chương trình bởi nhận thấy một thực trạng là các bạn trẻ hiện nay dường như đang ngại chia sẻ, ngại giao tiếp. Chính điều đó đã vô tình dập tắt những ước mơ từ bên trong của các em. "Thông qua cuộc thi này, chúng ta có thể tiếp thêm động lực để các bạn trẻ viết ra những hoài bão của mình, giúp các em tìm được một điểm tựa, một đòn bẩy để bứt phá"- ông Nguyễn Việt Ninh nói.

Theo BTC, bài dự thi "Ngày mai trong mắt em" dài 300 - 2000 chữ, các học sinh, sinh viên có thể viết về bản thân, về các bạn học, bạn đồng niên; hoặc các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng. BTC nhận bài từ 5-3 đến 10-6-2026, dự kiến trao giải vào cuối tháng 6-2026. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 200 triệu đồng, trong đó giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì trị giá 15 triệu và giải ba 12 triệu đồng.

Tin liên quan

Cuộc thi viết “Người thầy kính yêu”: Những giờ học không có trong thời khóa biểu

Cuộc thi viết “Người thầy kính yêu”: Những giờ học không có trong thời khóa biểu

Tôi nhớ rất rõ dáng thầy Nguyễn Văn Lâm khi thầy đứng quay mặt lên bảng.

Cuộc thi viết sinh viên ước mơ học sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo