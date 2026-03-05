"Ngày mai trong mắt em" chia sẻ những ước mơ tuổi trẻ

Sáng 5-3, tại Hà Nội, Báo Điện tử Dân Việt/Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) chính thức phát động cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước.



Ban tổ chức tặng hoa cho các giám khảo cuộc thi

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân Việt/NTNN, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi - cho hay cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" ra đời với mong muốn tạo ra một không gian để các học sinh, sinh viên có thể chia sẻ câu chuyện của chính mình.



"Qua những trang viết, các em có thể nói về ước mơ, về những dự định cho tương lai, về những khó khăn đã và đang trải qua, hay những điều các em cảm nhận về cuộc sống của mình và những người xung quanh. Chúng tôi mong muốn sẽ hiện thực hóa những giấc mơ cao đẹp của các em, cũng như có thể đồng hành và tiếp sức cho các em trên con đường đến trường bằng những học bổng và phần thưởng thiết thực" - ông Nguyễn Văn Hoài bày tỏ. Đồng thời mong muốn xã hội sẽ hiểu hơn, quan tâm hơn và đồng hành nhiều hơn với các em học sinh, sinh viên trên hành trình học tập và trưởng thành của mình.

Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" tạo không gian để các học sinh, sinh viên có thể chia sẻ những ước mơ, khát vọng của chính mình hoặc bạn bè

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội cho hay điều khiến bà và các đồng nghiệp trăn trở là nhiều học sinh hiện được sống trong điều kiện khá đầy đủ, nhưng đôi khi chính sự đầy đủ đó lại khiến các em thiếu đi khát vọng hoặc mục tiêu rõ ràng. Có những học sinh khi được hỏi học vì ai đã trả lời học vì bố mẹ, các em chưa thực sự học vì ước mơ hay mục tiêu của chính mình.

"Điều đó khiến chúng tôi nhận ra rằng việc khơi gợi khát vọng cho học sinh là vô cùng quan trọng. Chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau rằng: khát vọng "vượt giàu, vượt sướng" đôi khi còn khó hơn khát vọng vượt khó. Chính vì vậy, cuộc thi viết về ước mơ có ý nghĩa rất lớn. Khi các em được chia sẻ ước mơ, được nhìn thấy những câu chuyện từ các bạn nhỏ ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, các em sẽ có thêm cảm hứng để suy nghĩ nghiêm túc hơn về mục tiêu của bản thân" - bà Nguyễn Thị Minh Thúy bày tỏ.

NSƯT Chí Trung, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi, chia sẻ: "Trong gia đình, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình rất hiểu con cái. Nhưng trong thế giới ngày nay, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, khi mỗi người đều có thể trở thành "tổng biên tập" của chính trang mạng xã hội của mình, thì thực tế là người lớn nhiều khi lại không lắng nghe được con trẻ đang nghĩ gì, đang mơ ước điều gì. Chúng ta thường áp đặt suy nghĩ của mình lên các em.

"Tôi hy vọng qua cuộc thi này, nhiều em nhỏ sẽ có cơ hội thể hiện khát vọng của mình, để người lớn chúng ta có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng các em trên hành trình thực hiện những ước mơ đó" - NSƯT Chí Trung cho hay.

Ông Nguyễn Việt Ninh bày tỏ mong muốn thông qua cuộc thi, có thể tiếp thêm động lực để các bạn trẻ viết ra những hoài bão của mình

Cũng chung quan điểm này, ông Nguyễn Việt Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư A Group Holdings, cho biết tập đoàn quyết định đồng hành cùng chương trình bởi nhận thấy một thực trạng là các bạn trẻ hiện nay dường như đang ngại chia sẻ, ngại giao tiếp. Chính điều đó đã vô tình dập tắt những ước mơ từ bên trong của các em. "Thông qua cuộc thi này, chúng ta có thể tiếp thêm động lực để các bạn trẻ viết ra những hoài bão của mình, giúp các em tìm được một điểm tựa, một đòn bẩy để bứt phá"- ông Nguyễn Việt Ninh nói.

Theo BTC, bài dự thi "Ngày mai trong mắt em" dài 300 - 2000 chữ, các học sinh, sinh viên có thể viết về bản thân, về các bạn học, bạn đồng niên; hoặc các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng. BTC nhận bài từ 5-3 đến 10-6-2026, dự kiến trao giải vào cuối tháng 6-2026. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 200 triệu đồng, trong đó giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì trị giá 15 triệu và giải ba 12 triệu đồng.