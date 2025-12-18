HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Ngày mai, vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đến gần Trái Đất nhất

Anh Thư

(NLĐO) - 3I/ATLAS, "kẻ xâm nhập" từ ngoài hệ Mặt Trời, sẽ lướt qua Trái Đất với khoảng cách 270 triệu km tại điểm cận địa.

Theo các tính toán, vật thể liên sao 3I/ATLAS sẽ đạt điểm cận địa - tức điểm gần Trái Đất nhất - vào ngày 19-12, một thời khắc thú vị mà các nhà khoa học gọi là "quà Giáng sinh sớm".

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 xâm nhập hệ Mặt Trời được phát hiện. Nó mang những tính chất khác thường, di chuyển và thay đổi theo những cách kỳ quái.

Những yếu tố đó đã khiến giới khoa học đặt ra nhiều giả thuyết và bối rối trong việc phân loại. Hầu hết họ tin rằng 3I/ATLAS là một sao chổi, nhưng vì là sao chổi đến từ bên ngoài hệ Mặt Trời nên khác biệt so với sao chổi "bản địa".

Ngày mai, vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đến gần Trái Đất nhất - Ảnh 1.

Vật thể liên sao 3I/ATLAS (ảnh phóng to bên phải) sắp tiến đến điểm gần Trái Đất nhất - Ảnh: NASA/STScI

Nhưng cũng có các lập luận cho rằng đó là tàu do thám của người ngoài hành tinh. Nó đổi hướng có vẻ thiếu tự nhiên và đôi khi giải phóng khí, bụi và các mảnh vỡ theo cách khác thường.

Một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất ủng hộ giả thuyết "tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh" là giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard, người đồng thời là Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ).

Tuy nhiên hồi tháng 11, NASA đã tuyên bố rằng 3I/ATLAS là một sao chổi, sau khi phân tích dữ liệu mà 8 tàu vũ trụ của cơ qua này đã thu thập khi quan sát vật thể này từ hướng Mặt Trời, Trái Đất, Sao Hỏa...

"Sao chổi này đến từ bên ngoài hệ mặt trời, điều này khiến nó trở nên hấp dẫn, thú vị và có tầm quan trọng khoa học rất lớn" - Phó Giám đốc NASA Amit Kshatriya cho biết.

Ước tính 3I/ATLAS sẽ cách Trái Đất khoảng 270 triệu km khi ở điểm cận địa, một khoảng cách đủ để bạn không phải lo lắng về khả năng va chạm.

Để so sánh, Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên duy nhất của địa cầu - cách chúng ta trung bình hơn 384.000 km.

Trước 3I/ATLAS, các nhà khoa học đã từng ghi nhận được 2 vật thể liên sao khác là 1I/ 'Oumuamua và 2I/Borisov vào năm 2017 và 2019.

Cả hai vật thể này cũng từng bị nghi ngờ là liên quan đến người ngoài hành tinh, nhưng phần lớn cộng đồng khoa học tin rằng 1I/ 'Oumuamua là tiểu hành tinh còn 2I/Borisov là sao chổi.

Cả hai vật thể trên đều đã bỏ lại chúng ta phía sau để tiến vào khoảng không gian liên sao. 3I/ATLAS cũng sẽ như vậy.

Tin liên quan

20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi

20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi

(NLĐO) - Những dấu chân quái vật khổng lồ xuất hiện ở độ cao 2.400-2.800 m, "bị giấu" trước mắt người thường nhờ một loạt sự sắp đặt của thiên nhiên.

NASA ghi nhận tín hiệu lạ phát từ nơi cách chúng ta 8 tỉ năm ánh sáng

(NLĐO) - Một tín hiệu không giống với bất cứ gì nhân loại từng ghi nhận đã khuấy động kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA suốt 7 giờ.

Đêm nay, người Việt Nam bắt đầu ngắm được mưa sao băng kép

(NLĐO) - Từ phía chòm sao Tiểu Hùng Tinh, một trận mưa sao băng mới sẽ hợp sức cùng siêu mưa sao băng Geminids từ ngày 17-12.

Trái Đất tàu vũ trụ ngoài hành tinh vật thể liên sao 3I/ATLAS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo