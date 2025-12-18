20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi

Anh Thư

(NLĐO) - Những dấu chân quái vật khổng lồ xuất hiện ở độ cao 2.400-2.800 m, "bị giấu" trước mắt người thường nhờ một loạt sự sắp đặt của thiên nhiên.

Trên một vách đá dựng đứng bên trong Công viên quốc gia Stelvio (Ý), một phần của dãy núi Alps, 20.000 dấu chân quái vật có niên đại lên tới 210 triệu năm như được tạc vào đá.

Theo nhà cổ sinh vật học Cristiano Dal Sasso từ Bảo tàng Tự nhiên Milan, các dấu chân khổng lồ này thuộc về những loài động vật đồ sộ kỷ Tam Điệp, với chiều dài tới 10 m, nặng 4 tấn, đi bằng 2 chân và ăn cỏ.

Một số dấu chân rộng tới 40 cm, với móng vuốt có thể nhìn thấy rõ.

20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi - Ảnh 1.

Vách núi đầy dấu chân quái vật - Ảnh: Elio Della Ferrera

Theo đài CNN, bộ sưu tập dấu chân quái vật này được phát hiện tình cờ bởi nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã Elio Della Ferrera.

Hồi tháng 9, nhiếp ảnh gia này đã lên dãy Alps để chụp hươu và kền kền. Với ống kính có độ phóng đại cực lớn, những bức ảnh mà ông chụp một vách núi đá dựng đứng cao 600 m đã để lộ ra những dấu vết lạ.

Các dấu vết bao phủ một khu vực lớn của vách đá, ở vị trí có độ cao tận 2.400-2.800 m so với mực nước biển.

Khu vực phát hiện ra dấu chân chỉ cách 2 km so với nơi mà Ý chuẩn bị tổ chức Olympic Mùa đông vào tháng 2 năm sau.

Tuy vậy, vị trí của vách đá khiến nó thường xuyên bị khuất trong bóng râm, lại rất cao nên các dấu chân này đã như "bị giấu" trước mắt người thường từ đó đến nay.

Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ các dấu chân quái vật in hằn ở độ cao như thế, trên một địa thế hiểm trở như thế là vì vách đá này từng là một phần của vùng đồng bằng ven biển vào kỷ Tam Điệp (khoảng 252-201 triệu năm trước).

20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi - Ảnh 2.

Các nhà khoa học đang khảo sát vách núi đầy dấu chân quái vật ở Ý - Ảnh: Elio Della Ferrera

Các dấu chân khổng lồ nói trên có thể thuộc về nhóm khủng long chân thằn lằn sơ khai (Prosauropod), tiền thân của những quái vật Sauropod cổ dài mà có loài nặng tới hàng chục tấn, dài hàng chục mét sau này.

Điều đó càng khiến hóa thạch này thêm ý nghĩa, bởi kỷ Tam Điệp là kỷ nguyên đầu tiên mà khủng long ra đời, với những loài sơ khai chưa được hiểu đầy đủ bởi bằng chứng hóa thạch còn khan hiếm.

Hóa thạch dấu chân có vẻ không ấn tượng với người quan sát như các bộ xương, nhưng là báu vật đối với các nhà cổ sinh vật học, vì có thể lưu giữ hình thái bên ngoài của bàn chân, cũng như phản ánh cách chúng di chuyển và những gì mà chúng đã làm trong môi trường sống cổ đại tại khu vực đó.

Tin liên quan

NASA ghi nhận tín hiệu lạ phát từ nơi cách chúng ta 8 tỉ năm ánh sáng

NASA ghi nhận tín hiệu lạ phát từ nơi cách chúng ta 8 tỉ năm ánh sáng

(NLĐO) - Một tín hiệu không giống với bất cứ gì nhân loại từng ghi nhận đã khuấy động kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA suốt 7 giờ.

Đêm nay, người Việt Nam bắt đầu ngắm được mưa sao băng kép

(NLĐO) - Từ phía chòm sao Tiểu Hùng Tinh, một trận mưa sao băng mới sẽ hợp sức cùng siêu mưa sao băng Geminids từ ngày 17-12.

Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"

(NLĐO) - Những đợt bùng phát từ một ngôi sao cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.

quái vật kỷ Tam Điệp sauropod hóa thạch dấu chân dãy Alps
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo