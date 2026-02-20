Ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, CSGT xử lý 3.473 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trên toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết, 27 người bị thương. So với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025, tai nạn giảm sâu cả 3 tiêu chí, giảm 18 vụ, giảm 13 người chết và giảm 2 người bị thương.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Trong ngày, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý 8.241 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ hơn 3.700 phương tiện; tước 346 giấy phép lái xe và trừ điểm hơn 2.100 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 3.473 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.597 trường hợp…

Theo Cục CSGT, tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Trong đó, chiều 19-2 (tức mùng 3 Tết), lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và trên các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Lào Cai, đường Vành đai 3 trên cao, Quốc lộ 1 ở mức bình thường, xe cộ di chuyển ổn định.

Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), nhiều tuyến cao tốc như Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Lào Cai khá thông thoáng. Khu vực nội thành, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm và sân bay Nội Bài không xảy ra ùn ứ. Tại TPHCM, giao thông trên địa bàn và các tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định. Quốc lộ 1 và khu vực cầu Rạch Miễu cũng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.