Thời sự

Động đất bên Lào, nhiều người ở Thanh Hóa hoảng hốt khi thấy nhà cửa rung lắc

Tuấn Minh - Lê Thúy

(NLĐO)- Nhiều hộ dân ở Thanh Hóa sống gần khu vực biên giới với Lào hốt hoảng khi cảm nhận được nhà cửa rung lắc sau trận động đất xảy ra tối 12-11

Ngày 13-11, một lãnh đạo xã biên giới Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa cho biết trận động đất xảy ra bên Lào có ảnh hưởng tới địa phương, tuy nhiên chỉ gây rung lắc, không thiệt hại về người và tài sản.

Động đất bên Lào, nhiều người ở Thanh Hóa hoảng hốt - Ảnh 1.

Vị trí xảy ra động đất tại Lào tối 12-11. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần

Trước đó, theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) vào lúc 23 giờ 26 ngày 12-11, một trận động đất có độ lớn 4,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km đã xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 1.

Trận động đất đã làm một số xã giáp biên giới Lào thuộc huyện Quan Sơn và Mường Lát cũ, thậm chí tại trung tâm tỉnh Thanh Hóa cũng cảm nhận rõ độ rung lắc.

Ông Lê Dương (ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết khoảng gần 23 giờ 30 phút khi đang nằm trên giường, ông giật mình khi thấy giường rung lắc, cửa sổ nơi con ông ngồi học cửa rung lên bần bật. "Thời gian xảy ra rất nhanh, nhưng không biết là gì, lúc sau mới đọc tin biết có động đất"- ông Dương chia sẻ.

Video ghi lại rung lắc tại xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa giáp với Lào

Ông Ly Ly Pó (ngụ xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa) cho biết trận động đất khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn bị rung lắc mạnh."Lúc đó, tôi nghe tiếng nổ lớn như va chạm giao thông, nhà cửa rung lắc nhưng qua rất nhanh, chỉ vài giây. Ngay sau đó tôi liền chạy ra ngoài, thấy một vài người trong bản cũng chạy ra khỏi nhà, mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra"- ông Pó thông tin.

Trong sáng nay, có rất nhiều người tại Thanh Hóa đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội về việc cảm nhận rung lắc do ảnh hưởng của trận động đất tối qua 12-11.

Từ rạng sáng nay, Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 8 trận động đất

Từ rạng sáng nay, Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 8 trận động đất

(NLĐO) – Trong số 8 trận động đất xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi, trận lớn nhất có độ lớn 4,2 độ richter.

Quảng Ngãi động đất 4,9 độ lúc rạng sáng, người dân nhiều tỉnh thành cảm nhận rung lắc

(NLĐO) – Một trận động đất mạnh 4,9 độ xảy ra lúc rạng sáng 6-10, tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân nhiều nơi lo lắng

Hai trận động đất liên tiếp, gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi

(NLĐO) – Chỉ trong vòng 1 giờ, có 2 trận động đất xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có 1 trận động lớn 4.5 độ richter.

tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa trận động đất khu vực biên giới động đất mạnh rung lắc Pù Nhi
