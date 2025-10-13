Từ rạng sáng nay, Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 8 trận động đất

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, vừa phát đi thông báo về 8 trận động đất xảy ra sáng nay tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào 1 giờ 12 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 13-10, có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.855 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Động đất liên tiếp xảy ra ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Trận động đất thứ 8 xảy ra lúc 7 giờ 8 phút 5 giây (giờ Hà Nội), có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.880 độ vĩ Bắc, 108.137 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong số 8 trận động đất xảy ra sáng nay tại Măng Bút, trận động đất có cường độ lớn nhất xảy ra lúc 1 giờ 57 phút 53 giây với độ lớn 4.2 độ richter.

Rung chấn mạnh từ các trận động đất khiến nhiều nhà cửa, trường học bị hư hỏng

Hàng trăm trận động đất đã xảy ra

Ngoài 8 trận động đất tại xã Măng Bút (kể từ 0 giờ ngày 13-10 đến trưa 13-10), trong ngày 12-10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng phát đi thông báo về 5 trận động đất khác ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Theo các nhà khoa học, "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.