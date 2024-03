Ngay ở Việt Nam, một nhóm ngành đang nhận lương hơn 125 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần IT Việc (ITviec), lương trung bình ngành công nghệ thông tin cả nước năm 2023 tăng 6,2% so với năm trước, bất chấp các nhận định về sự bão hòa nhân lực.

Theo đó, mức lương khởi điểm cho nhân sự IT có thể đạt tới 19 triệu đồng một tháng (đối với Product Owner hoặc Product Manager) hay 13,5 triệu đồng một tháng (đối với Database Engineer). Và có thể dao động từ 7-9 triệu đồng một tháng ở một số vị trí như IT Support hay IT Helpdesk, Tester…

Các vị trí quản lý IT có lương khởi điểm khoảng 32-33 triệu đồng một tháng. Với 3-4 năm kinh nghiệm, vị trí Tech Lead được trả cao nhất, với mức lương trung vị 60 triệu đồng một tháng, cao hơn so với Project Manager (45 triệu đồng một tháng), IT Manager (38 triệu đồng một tháng).

Nhìn chung các vị trí đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật nhiều hơn được trả lương cao hơn. Điển hình, Solution Architect là vị trí được trả lương cao nhất ở mức 63 triệu đồng một tháng chỉ với 2,5 năm kinh nghiệm và có thể nhận 125 triệu đồng/tháng với trên 8 năm kinh nghiệm.

Mức lương cũng thay đổi theo ngôn ngữ lập trình mà nhân sự theo đuổi. Cụ thể, nhân sự có trên 8 năm kinh nghiệm lập trình ở các ngôn ngữ hiếm như Go, Dart, Ruby nhận lương từ 76,5-85,5 triệu đồng/tháng, cao hơn gần gấp đôi các ngôn ngữ khác như SQL, C#, Java Script, PHP với mức lương 35,5 - 50 triệu đồng/tháng.

Còn theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2023 - 2024 của TopCV, nếu không tính cấp bậc giám đốc, trung bình mức lương người làm trong ngành IT - phần mềm ở Việt Nam hiện dao động trong khoảng từ 9 đến 40 triệu đồng.

Theo đó, ở cấp bậc nhân viên/chuyên viên có từ 1 đến 4 năm kinh nghiệm, người làm IT - phần mềm có mức lương dao động trong khoảng từ 9 đến 22 triệu đồng mỗi tháng.

Với vị trí cao hơn là trưởng nhóm, mức lương mà họ có thể nhận thường nằm trong khoảng từ 19-33 triệu đồng. Nếu lên được vị trí quản lý hoặc trưởng phòng, những người làm việc trong ngành IT - phần mềm có thể hưởng mức lương từ 22 cho đến 40 triệu đồng.

Ngay cả với vị trí thực tập sinh, người làm trong ngành IT cũng có thể nhận được mức thù lao từ 3-5 triệu đồng/tháng. Trong khi, nhân viên IT mới ra trường (dưới 1 năm kinh nghiệm) nhận mức lương phổ biến trong khoảng 8-15 triệu đồng.

Nếu có từ 4-6 năm kinh nghiệm, nhân sự làm IT -phần mềm hưởng lương cao hơn từ 18-83% so với các ngành nghề khác như nhân viên kinh doanh, bán hàng, truyền thông, marketing, quảng cáo, giáo dục, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, ngân hàng, tài chính, y tế, dược...

Theo khảo sát của ITviec, làn sóng sa thải và tái cấu trúc công ty là nguyên nhân nghỉ việc của 15% nhân sự IT. Chiếm tỷ lệ cao nhất (30,8%) là các nhân sự có 5 - 8 năm kinh nghiệm. Nhiều nguyên nhân buộc công ty sa thải hoặc tái cấu trúc như ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát, tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch... Do đó, ở góc nhìn khác, làn sóng sa thải không chỉ gây ra thách thức mà còn tạo ra dòng chảy luân chuyển nhân sự, mở ra cơ hội để nhà tuyển dụng và chuyên gia IT tìm được những sự kết nối phù hợp hơn.