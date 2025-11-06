HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sở Xây dựng thông tin tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

PHAN ANH

(NLĐO)- Những ngày qua, người dân bán đảo Thanh Đa oằn mình chống triều cường dâng cao, trong khi đó dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa vẫn chưa hoàn thành

Chiều 6-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, đã thông tin về tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, trong bối cảnh khu vực này bị ngập nặng do triều cường dâng cao.

Gia cố bờ bao các vị trí xung yếu để chống triều cường

Ông Giang cho biết khu vực bán đảo Thanh Đa được triển khai 3 dự án, gồm: Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 (sông Sài Gòn - khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine); Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa); Dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 4 (sông Sài Gòn - khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Mai Thôn) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Để giải quyết các tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm, chậm trễ hợp đồng.

Sở Xây dựng thông tin tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, thông tin về tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa

Sau đó, lựa chọn nhà thầu mới, ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu liên danh. Dự kiến đoạn 2 sẽ hoàn thành trong tháng 3-2026; đoạn 3 hoàn thành trong tháng 12-2025 và đoạn 4 hoàn thành trong tháng 2-2026.

Để phòng tránh ngập úng do triều cường tại các vị trí sạt lở ở khu vực Thanh Đa, ông Giang cho biết Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM cùng các địa phương, đơn vị kiểm tra hiện trường vị trí sạt lở.

Qua công tác kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng đề nghị Ban Giao thông khẩn trương xử lý vị trí sạt lở, chống nước tràn bờ gây ngập phía trong ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đồng thời, thực hiện rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở tại vị trí đã được UBND quận Bình Thạnh cũ bàn giao mặt bằng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm làm ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công công trình sau này.

Sở Xây dựng cũng đề nghị cơ quan, đơn vị khẩn trương xem xét trách nhiệm của nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan trong việc chậm trễ thi công, xử lý theo các điều khoản của Hợp đồng và quy định của pháp luật.

Thường xuyên thực hiện quan trắc, đo đạc địa hình lòng sông, các bộ phận chịu lực chủ yếu của công trình như đỉnh kè, thảm đá, công tác cọc...

Hiện nay, trước tình hình triều cường dâng cao gây ngập và nguy cơ sạt lở tại khu vực, Ban Giao thông đã phối hợp gia cố đắp bờ bao tạm thời tại các vị trí xung yếu để ngăn nước trong thời gian triển khai thi công bờ kè. Song song đó, thực hiện rào chắn, cảnh báo vị trí sạt lở. Các đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, luôn bố trí máy móc thiết bị, nhân lực trực 24/24 để xử lý khi có sự cố.

Tập trung 100% lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó với triều cường

Thông tin về triều cường dâng cao gây ngập nặng khu vực bán đảo Thanh Đa, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Quới, cho biết phường đã cho rà soát các vị trí thi công, khu vực thấp để đặt bao… chủ động ứng phó. Triều cường lần này lên cao và diễn biến bất thường.

Sở Xây dựng thông tin tiến độ dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Quới, cho biết lực lượng chức năng phường đang hỗ trợ người dân chống triều cường dâng cao

Đến thời điểm hiện nay, phường vẫn tiếp tục đặt bao tại các vị trí xung yếu; lực lượng dân quân phường, cùng với dân quân các phường khác, hỗ trợ đắp đê, bảo vệ khu vực dân cư trên địa bàn.

Phường cũng thường xuyên cập nhật thông tin triều cường gửi đến các khu phố để thông tin cho người dân chủ động kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị ghi nhận mức độ ảnh hưởng đối với người dân để có hướng hỗ trợ kịp thời; đồng thời huy động các lực lượng giúp người dân bơm thoát nước ra ngoài.

Hiện phường tập trung 100% lực lượng phối hợp cùng người dân phòng chống triều cường, đồng thời gửi đề nghị đến các chủ đầu tư sớm hoàn thành công trình liên quan.

TP HCM Sở Xây dựng triều cường bán đảo Thanh Đa dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa báo đảo Thanh Nga ngập do triều cường
