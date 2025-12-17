Ngày vàng của điền kinh Việt

Ngày 16-12, mọi dự báo về ngày tranh tài cuối của điền kinh đều thành hiện thực, từ HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh cho đến mốc chỉ tiêu thành tích 12 HCV tại SEA Games 33. Không rõ nguyên nhân Nguyễn Trung Cường rút lui khỏi đường chạy 10.000 m nam, nếu không, điền kinh Việt Nam sẽ vượt chỉ tiêu thành tích đã đăng ký trước ngày lên đường.

Chưa có ý định dừng lại

Gần như độc diễn trên đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh giành tấm HCV thứ ba tại đại hội năm nay. Điền kinh Đông Nam Á từng có 2 tượng đài là Jennifer Tin Lay (Myanmar, ném đẩy) và Elma Muros (Philippines, nhảy xa, nhảy ba bước), nay có thêm Nguyễn Thị Oanh, chủ nhân của 15 ngôi vô địch SEA Games trong sự nghiệp đầy ắp vinh quang.

Oanh làm nên kỳ tích trong suốt 5 kỳ Đại hội liên tiếp từ năm 2017 đến 2025, đến từ các nội dung chạy 1.500 m (SEA Games 29, 30, 31, 32), 5.000 m (29, 30, 31, 32, 33), 10.000 m (32, 33) và 3.000 m vượt chướng ngại vật (30, 31, 32, 33). Ngoài ra chân chạy 30 tuổi còn giành một HCB 3.000 m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 27.

Nguyễn Thị Oanh mang lại niềm tự hào cho điền kinh Việt Nam (Ảnh: NGỌC LINH)

Rất nhiều câu chuyện xung quanh chuyến du đấu trên đất Thái Lan lần này của Nguyễn Thị Oanh, từ việc cô rút lui khỏi cự ly 1.500 m sở trường để kỷ lục 4 lần giành "vàng" ở một kỳ đại hội (2023) tồn tại mãi với thời gian, lời tâm sự "không tự so sánh mình với các tượng đài thể thao Đông Nam Á" và mới nhất, Oanh khẳng định cô chưa có ý định dừng lại.

Thể thao điện tử giành HCV

Một ngày "vàng", một lời chia tay đẹp của điền kinh Việt Nam với SEA Games 33, nơi hố nhảy, đường chạy chứng kiến các tuyển thủ Việt giành 4 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Tổng cộng, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu thành tích đăng ký và sẽ giành luôn mức thưởng "nóng" trị giá 1 tỉ đồng từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Thành công của điền kinh bù đắp phần nào sự chậm nhịp của các đội tuyển khác, ngoài kickboxing có 2 ngôi vô địch, rowing một lần bước lên bục chiến thắng cao nhất và 6 game thủ Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Duyên, Choi Minh Châu, Nguyễn Diệu Linh, Đỗ Kỳ Duyên, Bùi Nguyễn Hoa Tranh giành HCV lịch sử cho thể thao điện tử Việt Nam với game Liên quân Mobile.

Tuyển futsal nữ vào chung kết là tin rất vui trong ngày và các CĐV Việt Nam đang mong chờ cả 3 ê-kíp U22 nam Việt Nam, tuyển bóng đá nữ và tuyển futsal nữ cùng đăng quang, đủ để vui và hạnh phúc với cả đoàn Thể thao Việt ở một kỳ SEA Games đầy biến động.