Thời sự Chính trị

Ngày ý nghĩa ở phường An Hội Tây

MAI CHI

(NLĐO)- Nhiều phương tiện sinh kế, quà và học bổng đã được trao cho gia đình các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường An Hội Tây

Ngày 13-12, hàng ngàn người dân đã tham gia Chương trình "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" do Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường An Hội Tây, TPHCM tổ chức. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" phường An Hội Tây - Ảnh 1.

Người dân phường An Hội Tây tham dự chương trình

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" phường An Hội Tây - Ảnh 2.

Gian hàng trò chơi dành cho các em nhỏ

Theo bà Bùi Thị Như Hoa- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây, năm 2025, MTTQ Việt Nam phường đã đạt được những kết quả nổi bật như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị- xã hội nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức "Ngày hội Kết nối yêu thương và Sức khỏe vàng" với nhiều hoạt động chăm lo an sinh, chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn phường; phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"…

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" phường An Hội Tây - Ảnh 3.

Người dân đổi rác lấy hoa

Đặc biệt Ủy ban MTTQ phường đã vận động được hơn 700 triệu động cho Quỹ vì người nghèo và 2,6 tỉ đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu, nhu yếu phẩm, quần áo... hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai. 

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" phường An Hội Tây - Ảnh 4.

Người dân chọn áo dài miễn phí tại gian hàng "Áo dài yêu thương"

Chương trình "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" diễn ra cả ngày với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như: triển lãm ảnh "Phường An Hội Tây muôn sắc hoa"; hiến máu nhân đạo; các gian hàng giới thiệu sản phẩm, trò chơi sáng tạo, tư vấn giáo dục, cắt tóc miễn phí, áo dài yêu thương, đổi rác tái chế lấy hoa, cây xanh hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"; biểu diễn thời trang, văn nghệ, xiếc…

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" phường An Hội Tây - Ảnh 5.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường An Hội Tây, trao quà cho người dân khó khăn

Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao quyết định công nhận 56 Khu dân cư " Đoàn kết- Nghĩa tình- Tự quản"; Biểu dương 56 điển hình tích cực trong công tác mặt trận khu dân cư; tri ân các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ.

Chương trình càng ý nghĩa hơn khi tặng 6 phương tiện sinh kế (máy may, xe nước mía, xe bán bánh mì…) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 68 suất quà (gồm quà và tiền mặt trị giá từ 700.000- 1 triệu đồng) cho người dân, công nhân, lao động khó khăn; trao 11 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và quà).

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" phường An Hội Tây - Ảnh 6.

Bà Bùi Thị Như Hoa- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây, trao biểu trưng phương tiện sinh kế cho hộ dân khó khăn

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" phường An Hội Tây - Ảnh 7.

Hộ dân khó khăn nhận quà do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây trao tặng

Được nhận xe bán bánh mì tại chương trình, bà Trần Thị An (khu phố 15, phường An Hội Tây) rất phấn khởi. Chồng mất sớm, bà An một mình bươn chải đủ thứ nghề để nuôi con như tạp vụ, bán bánh tráng nướng, sửa quần áo… Tuy nhiên, những năm gần đây, bà lớn tuổi, lại bị bệnh khớp nên không thể làm việc nặng, trong khi việc buôn bán bấp bênh, thu nhập thấp nên cuộc sống khá khó khăn. Với phương tiện sinh kế được trao, bà An tin sẽ có việc làm, thu nhập ổn định hơn, từ đó cải thiện cuộc sống và nuôi con ăn học thành tài.

