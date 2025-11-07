Ngày 7-11, 150 gia sư trẻ tiêu biểu được vinh danh tại sự kiện “Tôn vinh gia sư năm thứ 8: Việc nhỏ, tâm cao, chí bền” do Công ty TNHH Gia sư eTeacher tổ chức tại TP HCM.

150 gia sư trẻ tiêu biểu được vinh danh và tri ân nhân dịp 20-11

Món quà ý nghĩa ngày 20-11

Tại chương trình, Đỗ Minh Trí (27 tuổi), sinh viên ngành công nghệ thông tin, đã xuất sắc nhận danh hiệu “Gia sư có số giờ dạy ấn tượng”. Trí có 6 năm gắn bó với nghề gia sư, từ khi là sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM) đến khi chuyển hướng sang học Trường ĐH Sài Gòn.

Trong 6 năm qua, Trí đã dạy kèm cho hơn 20 học sinh THCS - THPT, chủ yếu ở môn toán và tiếng Anh. Mỗi tuần, Trí dạy từ 5 - 7 buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, trung bình hơn 10 giờ/tuần.

"Đa số học sinh chọn học gia sư là các trường hợp gặp khó khăn khi học ở trung tâm hoặc không kịp hiểu bài ở trên lớp. Khi mình hướng dẫn được 1 em hiểu bài và tiến bộ hơn, bản thân mình cũng được "sạc" năng lượng, vui và dần yêu nghề hơn" - Trí chia sẻ.

Dù lịch dạy dày, có khi phải thức khuya để bài soạn nhưng Trí vẫn kiên trì. Bởi lẽ, đây là công việc vừa giúp Trí tự lập tài chính, vừa mang lại niềm vui nghề nghiệp.

Minh Trí (ngoài cùng bên phải) là gia sư có số giờ dạy ấn tượng nhất

Khác với Trí, Lê Khánh Du (21 tuổi), sinh viên năm cuối Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM), lại "bén duyên" với mô hình dạy học online. Từ năm 2023, Du dạy 9 lớp, trong đó có 8 lớp học trực tuyến.

“Ban đầu mình khá vất vả vì không thể chỉ lỗi sai trực tiếp cho học sinh. Nhưng sau đó mình dần học được cách diễn giải chậm rãi, rõ ràng và trực quan hơn. Theo mình, điều quan trọng nhất khi dạy trực tuyến là xây dựng lòng tin và sự tương tác. Khi có niềm tin, việc học mới thật sự hiệu quả" - Du bày tỏ.

Nữ sinh tự hào khoe "gia tài" lớn nhất chính là những món quà handmade và những dòng tin nhắn chúc mừng 20-11. "Nhỏ thôi nhưng đó là động lực để mình tiếp tục cố gắng" - nữ gia sư cho biết.

Vững nghề nhờ đi làm thêm

Trần Nguyễn Thúy Vy, sinh viên năm 4 ngành ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Sư phạm TP HCM, là một trong những gia sư song ngữ xuất sắc, luôn mang đến năng lượng tích cực cho học sinh.

Vy bắt đầu công việc dạy kèm từ cuối năm 2022, chủ yếu hướng dẫn các học sinh tiểu học người Việt học tại trường quốc tế như Vinschool, Wellspring. Là sinh viên sư phạm ngành ngôn ngữ Anh, việc đi làm thêm gia sư đối với Vy chính là cơ hội vàng để em vững nghề.

Trong mỗi buổi học, Vy khuyến khích học sinh nói lên cảm xúc, kể về hoạt động thường ngày bằng tiếng Anh. “Mình không dạy tiếng Anh một cách học thuật mà hướng tới sự gần gũi, giúp các bé thấy ngôn ngữ này thật sự dễ hiểu và thú vị” - Vy nói.

Bà Phùng Thị Phương Thảo, Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Gia sư eTeacher, cho biết mỗi gia sư là một “người thầy thầm lặng”. Mặc dù tuổi nghề ít nhưng các bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực, tạo nên những thay đổi tích cực cho giáo dục, góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi và khơi dậy niềm tin nơi học sinh.



