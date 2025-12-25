Nghe lời yêu thương của "em gái mưa", người đàn ông suýt bị đưa sang Campuchia

Ngày 25-12, Công an xã Tân Hưng (Đồng Nai) đã ngăn chặn kịp thời trường hợp một người dân bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Tin nhắn trao đổi giữa anh Điểu Th. và nick Zalo ảo dụ dỗ qua Campuchia

Theo thông tin từ gia đình và bản thân anh Điểu Th. (33 tuổi, ấp 5), gần đây, anh được một người phụ nữ sử dụng tài khoản zalo có nickname ảo làm quen qua mạng xã hội. Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin với anh Điểu Th.

Trong quá trình nhắn tin qua lại trên mạng xã hội zalo, anh Điểu Th. đã cung cấp hình ảnh thông tin căn cước cá nhân và chuyển số tiền nhỏ theo yêu cầu của đối tượng để "làm quà" thể hiện tình cảm.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận tình cảm, đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp công việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở tại Campuchia, thậm chí hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 23-12, khi đối tượng liên tục thúc giục dụ dỗ anh Điểu Th. di chuyển qua khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình đã nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ động báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã nhanh chóng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mua bán người, đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa việc nhẹ lương cao. Từ đó, kịp thời ngăn chặn việc anh Điểu Th. bị lừa đưa sang Campuchia.