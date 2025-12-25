HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nghe lời yêu thương của "em gái mưa", người đàn ông suýt bị đưa sang Campuchia

Uyên Châu

(NLĐO) - Đối tượng nữ ảo trên mạng, dùng lời lẽ yêu thương, hứa hẹn giúp anh Th. sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao

Ngày 25-12, Công an xã Tân Hưng (Đồng Nai) đã ngăn chặn kịp thời trường hợp một người dân bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Người đàn ông bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao - Ảnh 1.

Tin nhắn trao đổi giữa anh Điểu Th. và nick Zalo ảo dụ dỗ qua Campuchia

Theo thông tin từ gia đình và bản thân anh Điểu Th. (33 tuổi, ấp 5), gần đây, anh được một người phụ nữ sử dụng tài khoản zalo có nickname ảo làm quen qua mạng xã hội. Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin với anh Điểu Th.

Trong quá trình nhắn tin qua lại trên mạng xã hội zalo, anh Điểu Th. đã cung cấp hình ảnh thông tin căn cước cá nhân và chuyển số tiền nhỏ theo yêu cầu của đối tượng để "làm quà" thể hiện tình cảm.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận tình cảm, đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp công việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở tại Campuchia, thậm chí hứa hẹn có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 23-12, khi đối tượng liên tục thúc giục dụ dỗ anh Điểu Th. di chuyển qua khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình đã nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ động báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã nhanh chóng tiếp cận gia đình, trực tiếp giải thích, tuyên truyền, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mua bán người, đặc biệt là hình thức dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa việc nhẹ lương cao. Từ đó, kịp thời ngăn chặn việc anh Điểu Th. bị lừa đưa sang Campuchia.

Gia Lai: Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Gia Lai: Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

(NLĐO) – Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Tin "việc nhẹ lương cao", thiếu niên 15 tuổi từ Bắc Ninh đang tìm cách sang Campuchia

(NLĐO) - Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giải cứu thành công cháu bé 15 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh bị đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Tin việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,4 tỉ đồng vì lừa đảo online

(NLĐO) - Tin lời mời làm việc online, người phụ nữ ở Gia Lai chuyển tiền 46 lần, tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

tỉnh Tây Ninh mạng xã hội Campuchia ngăn chặn kịp thời khu vực biên giới việc nhẹ lương cao
