Trốn xung đột từ Campuchia sang Thái Lan, trùm lừa đảo sa lưới

Cảnh sát Thái Lan hôm 22-12 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm người Malaysia với cáo buộc cầm đầu các hoạt động lừa đảo công nghệ, sau khi người này lén vượt biên từ thị trấn Poipet của Campuchia sang tỉnh Sa Kaeo - Thái Lan.

Nghi phạm lừa đảo người Malaysia bị cảnh sát huyện Aranyaprathet bắt giữ sau khi vượt biên từ Campuchia sang Thái Lan. Ảnh: Wassayos Ngamkham

Theo Thiếu tướng Chanannat Sarathawanphaet, Tư lệnh Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao Thái Lan, nghi phạm được xác định là Ang Joo Heng, 29 tuổi.

Người này bị theo dõi từ trước sau khi cảnh sát bắt giữ một cặp đôi gồm Kevin (quốc tịch Indonesia) và Jiranan (quốc tịch Thái Lan) vì lắp đặt bốn thiết bị SIM box trong một căn hộ chung cư tại Bangkok.

Cặp đôi trên bị bắt tại một biệt thự hồ bơi hạng sang ở huyện Cha-am, tỉnh Phetchaburi và khai rằng Ang Joo Heng là người thuê họ thực hiện hành vi trên. Khi đó, Ang Joo Heng đang cư trú tại Poipet - Campuchia.

Từ lời khai này, cảnh sát xác định nghi phạm đã lén vượt biên vào Thái Lan qua một lối mòn, trong bối cảnh xung đột xảy ra dọc khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia.

Ang Joo Heng bị bắt giữ gần khu vực biên giới thuộc huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận đã chỉ đạo việc lắp đặt các SIM box tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Thái Lan.

Thiếu tướng Chanannat Sarathawanphaet cho biết, mỗi thiết bị SIM box chứa nhiều SIM nội địa, nhằm đánh lừa hệ thống viễn thông để chuyển hướng các cuộc gọi quốc tế, phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua các trung tâm cuộc gọi.

Vụ việc hiện đã được chuyển cho cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo pháp luật.