Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi – cuộc hội ngộ bất ngờ với ca khúc "Lệ đá"





Từ trái sang: NS Tú Trinh, Kiều Phượng Loan và Mỹ Chi

Cả ba nghệ sĩ: Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi được đào tạo tại lớp diễn viên sân khấu cải lương của Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP HCM) đã có dịp ôn lại những tháng ngày tuổi trẻ rực sáng trên con đường nghệ thuật.

Cuộc hội ngộ hiếm hoi đưa khán giả trở về một thời kỳ vàng son, nơi ba cô nữ sinh năm ấy mang trong mình giấc mơ sân khấu và trái tim rạo rực trước từng nhịp trống, từng câu vọng cổ.

"Một bước lên đào chánh" và cô bạn"tỳ nữ" năm nào

Trong câu chuyện hồi tưởng, NS Tú Trinh - người sau này trở thành gương mặt quen thuộc của thoại kịch và lĩnh vực lồng tiếng - đã xúc động nhắc lại một sự thật vừa hóm hỉnh vừa thấm đẫm tình nghề: Mỹ Chi và Kiều Phượng Loan vốn là con nhà bầu gánh hát nên từ thuở còn đi học đã được trao cơ hội sắm vai đào chánh.

Còn nghệ sĩ Tú Trinh, dù xuất thân từ gia đình nghệ thuật, nhưng lúc đó chỉ đảm nhận vai phụ thôi, có khi đóng cả vai tỳ nữ lặng lẽ, nhẫn nại nhưng cũng là nền tảng để bà rèn luyện nghề, nuôi chí bền bỉ với sân khấu.

Câu chuyện được kể lại trong tiếng cười lẫn sự lắng đọng. Bởi từ những khởi điểm khác nhau đó, cả ba đã viết nên ba hành trình nghệ thuật thật riêng, thật đáng trân trọng.

NS Kiều Phượng Loan hát ca khúc "Lệ đá"

Một giọng hát làm khán phòng lặng đi

Khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất là khi NS Kiều Phượng Loan cất giọng hát "Lệ đá" của nhạc sĩ Trần Trịnh và thi sĩ Hà Huyền Chi. Vẫn chất giọng mượt, đậm chất tự sự, bà mang đến một không gian hoài niệm, khiến những người có mặt như được nghe hơi thở của thời thanh xuân quay lại.

NS Kiều Phượng Loan đã truyền đi cảm giác yêu nghề, yêu sân khấu – thứ năng lượng đã đưa bà trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi tỏa sáng ở cả hai lĩnh vực kịch nói và cải lương đến với khán giả hôm giao lưu đó.

Trên sân khấu kịch Kim Cương, vai Tanhia từng đưa Kiều Phượng Loan trở thành gương mặt ấn tượng của kịch nghệ miền Nam. Còn với cải lương, đỉnh cao sự nghiệp của bà phải kể đến vai Nữ vương trong vở "Truyền thuyết tình yêu", vở diễn đầy cảm xúc bên cạnh cố NSƯT Vũ Linh (vai Phi Cát) – một cặp diễn luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

NS Tú Trinh thoại lại một đoạn ngắn trong vai cô Ba "la sát" - vở kịch "Lá sầu riêng" - vai diễn nổi tiếng trên sân khấu kịch KIm Cương của bà

Ba con đường – một tình yêu sân khấu không đổi

Sau khi rời mái trường, mỗi nghệ sĩ đi một hướng riêng: Tú Trinh chọn thoại kịch, rồi gắn bó sâu đậm với lĩnh vực lồng tiếng, để lại dấu ấn qua hàng trăm vai diễn truyền hình và điện ảnh mà bà góp giọng.

Mỹ Chi trở thành nữ danh hài duyên dáng, nổi tiếng qua chương trình "Trong nhà ngoài phố", mang tiếng cười đến hàng triệu gia đình.

Kiều Phượng Loan tiếp tục song hành cùng cả hai lĩnh vực và gặt hái thành tựu hiếm ai có được. Nhưng khi ngồi lại bên nhau hôm nay, trong cái nắm tay thật chặt và những câu chuyện tưởng như không dứt, khán giả nhìn thấy ở họ một điểm chung: tình yêu với sân khấu cải lương và ngọn lửa đã thắp sáng cả cuộc đời nghệ thuật mỗi người.

Một cuộc hội ngộ ý nghĩa

Buổi gặp mặt khép lại, nhưng dư âm của nó và giọng hát Kiều Phượng Loan, tiếng cười Mỹ Chi, ánh mắt bồi hồi của Tú Trinh vẫn neo đậu trong lòng khán giả.

Đó là cuộc tái ngộ của ba nghệ sĩ vang danh một thời, sự trở lại của một thời sân khấu được thắp sáng với những nghệ sĩ tài năng rực rỡ.

Từ trái sang: Mỹ Chi, Kiều Phượng Loan, Hồng Vân và Tú Trinh

NSƯT ca sĩ Hồng Vân nói: "Đó là một thế hệ nghệ sĩ sân khấu được đào tạo bài bản, nghiêm cẩn và sống trọn vẹn với nghề. Cuộc hội ngộ này nhắc nhớ rằng, dù thời cuộc đổi thay, dù sân khấu nhiều phen trầm lắng, thì những con người đã từng đứng trên đó, đã từng đổ mồ hôi và nước mắt vì nó và vẫn mãi giữ một góc trời thanh xuân rực rỡ trong tim".

Nói về ca khúc "Lệ Đá", NS Kiều Phượng Loan kể đó là một nhạc phẩm có một hoàn cảnh sáng tác khá đặc biệt. Khác với các ca khúc nhạc phổ thơ khác, bài hát "Lệ Đá" có giai điệu nhạc được nhạc sĩ Trần Trịnh sáng tác trước, lời được thi sĩ Hà Huyền Chi soạn ra sau. "Ca khúc này có sức sống mãnh liệt và được nhiều thế hệ yêu thích sau hơn 50 năm kể từ khi bài hát được ra đời. Có một điều ít người biết, đó là bài Lệ Đá có 5 lời khác nhau chứ không chỉ có 1 lời, nên tôi cứ bị nhớ từ lời này sang lời khác. Nhưng có điều đáng yêu là ca khúc được viết với giai điệu và lời ca xuất phát từ con tim" – NS Kiều Phượng Loan nói.



