Nghệ sĩ Chí Tâm tìm lại tờ rơi 50 năm trước và nhớ duyên nợ đời nghệ sĩ





Bà luôn đồng hành bên ông, chăm sóc, động viên để ông làm tốt những vai diễn hay trong sự nghiệp nghệ thuật - vợ chồng nghệ sĩ Chí Tâm - Minh Tuyền

Ngày 8-3 năm nay, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm bất chợt tìm lại một tờ rơi quảng cáo cũ. Tờ giấy đã úa màu thời gian, nhưng lại đánh thức một ký ức đặc biệt: đúng 50 năm trước, ngày 7-3-1976, ông là kép chánh của Đoàn Văn công Giải phóng TP HCM trong vở cải lương "Bạo chúa" diễn một tuần tại rạp Tân Việt (Châu Đốc, An Giang).

Và cũng chính tờ rơi ấy đã kết nối "duyên nợ" kỳ lạ – câu chuyện tình giữa người nghệ sĩ và người vợ hiện tại của ông. Nghệ sĩ Chí Tâm là thần tượng của số đông khán giả yêu cải lương với vai anh Điệp trong vở "Lan và Điệp".

Chí Tâm - Khi ký ức nằm lại trong một tờ rơi

Những ngày đầu tháng 3, khi sắp xếp lại những tư liệu cũ của mình, nghệ sĩ Chí Tâm bất chợt bắt gặp một tờ rơi quảng cáo đã nhuốm màu thời gian. Đó là tờ giới thiệu vở cải lương "Bạo chúa" (tác giả Lê Duy Hạnh chấp bút, đạo diễn Văn Chiêu, chỉ đạo nghệ thuật: Thanh Hùng).

Tờ rơi ghi rõ: Đêm diễn ngày 7-3-1976, tại rạp Tân Việt – Châu Đốc, vở diễn được Đoàn Văn công Giải phóng TP HCM biểu diễn liên tục suốt một tuần. Trong danh sách nghệ sĩ tham gia khi ấy có nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương: Hữu Phước, Chí Tâm, Hương Lan, Thanh Hồng, Ngọc Hoa, Thoại Miêu, Vũ Phong, Thanh Liệu, Việt Anh, Tứ Đại, Quốc Hùng, Hoàng Linh, Hoàng Trung, Hải Linh, Lê Thân, Hữu Đạt…

Từ rơi vở cải lương "Bạo chúa" của Đoàn Văn công giải phóng năm 1976

"Thời đó, ở vị trí kép chính, người đảm nhận vai A Likha là kép chính của vở, tôi khi đó còn là một nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết với sân khấu cách mạng. Nên khi cầm tờ rơi trên tay, tôi lặng đi khá lâu vì cảm xúc dạt dào. Nửa thế kỷ đã trôi qua rồi, nhưng ký ức về những đêm diễn sôi nổi sau ngày đất nước thống nhất vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi" – nghệ sĩ Chí Tâm nói.

Ông chia sẻ thêm, trong đời làm nghề, ông đã diễn hàng trăm vai, nhưng vai kép chính trong vở "Bạo chúa" là một kỷ niệm rất sâu sắc. Đó là thời điểm sân khấu cải lương đang mang hơi thở của thời đại mới, và anh em nghệ sĩ diễn bằng tất cả niềm tin vào nghệ thuật.

Từ một khán giả nhí, không ngờ sau này là vợ của Chí Tâm

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn lại đến từ người vợ của nghệ sĩ Chí Tâm, đó là bà Minh Tuyền. Khi nhìn thấy tờ rơi ấy, bà Minh Tuyền lập tức nhận ra. Bởi 50 năm trước, bà chính là một khán giả nhỏ tuổi trong rạp hát.

"Năm 1976, lúc đó tôi mới 11 tuổi. Được tía má dẫn đi xem vở cải lương "Bạo chúa" tại rạp Tân Việt ở Châu Đốc. Ký ức của tôi năm ấy vẫn còn rất rõ: ánh đèn sân khấu, tiếng đờn kìm, đờn tranh vang lên và hình ảnh người kép chính trẻ tuổi bước ra sân khấu với phong thái mạnh mẽ. Không ai có thể ngờ rằng, nhiều năm sau, duyên nợ đã se kết để tôi trở thành vợ của nghệ sĩ đóng vai kép chính đó" – bà Minh Tuyền kể lại.

Nghệ sĩ Chí Tâm năm 1976

Còn nghệ sĩ Chí Tâm khi nghe vợ kể, ông cũng không ngờ cô bé khán giả 11 tuổi năm ấy lại trở thành người bạn đời của mình. "Bầy giờ vợ chồng tôi xem tờ rơi này như kỷ vật để đời, tôi thấy đúng là một cái duyên rất lạ của cuộc đời" – nghệ sĩ Chí Tâm nói.

Điều đặc biệt hơn, chính bà Minh Tuyền là người đã giữ lại tấm ảnh và tờ rơi ấy suốt 50 năm.

Ký ức sân khấu và ký ức gia đình

Đối với nghệ sĩ Chí Tâm, tờ rơi quảng cáo không chỉ là một kỷ vật nghề nghiệp. Nó còn là một dấu mốc của thời gian, của hành trình nghệ thuật và của cả đời sống riêng. Sau nửa thế kỷ, người nghệ sĩ từng rong ruổi khắp các sân khấu cải lương vẫn giữ được niềm xúc động khi nhìn lại những dấu ấn đầu đời của mình.

Nghệ sĩ Chí Tâm với vai A Likha trong vở "Bạo chúa" của tác giả Lê Duy Hạnh năm 1976

"Có những kỷ niệm tưởng chừng đã trôi qua, nhưng khi gặp lại thì thấy nó quý vô cùng. Tờ rơi này không chỉ nhắc tôi về một vở diễn, mà còn nhắc về cả một thời tuổi trẻ của sân khấu cải lương" – nghệ sĩ Chí Tâm chia sẻ.

Với bà Minh Tuyền, kỷ vật ấy lại mang ý nghĩa khác: đó là một phần ký ức gia đình. Bà nói vui rằng mình giữ lại những tấm hình và tờ rơi năm xưa vì tình yêu dành cho sân khấu, và trên hết vì muốn lưu lại câu chuyện đặc biệt của hai vợ chồng mình. "Biết đâu 100 năm sau, con cháu nhìn lại những hình ảnh này sẽ thấy ông của mình từng là kép chính trong một vở cải lương nổi tiếng. Đó cũng là niềm tự hào của gia đình" – bà Minh Tuyền nói.

Chí Tâm và ngày 8-3 rất riêng

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay, câu chuyện tình yêu của nghệ sĩ Chí Tâm lại được nhắc đến như một kỷ niệm đầy ý nghĩa. Không phải là hoa hay quà tặng, mà chính tờ rơi 50 năm tuổi lại trở thành món quà tinh thần đặc biệt của hai vợ chồng nghệ sĩ.

Trong thế giới màn nhung của sân khấu cải lương, nơi mỗi đêm diễn trôi qua như một khoảnh khắc của thời gian, những kỷ vật như thế hiếm khi còn lại. Câu chuyện này có thể viết thành bài ca cổ hoặc kịch bản cải lương, vì chính những mảnh giấy nhỏ bé lại chứa đựng hành trang nghệ thuật, kể cả mối duyên rất đẹp của đời nghệ sĩ.

"Với tôi, vở "Bạo chúa" là một vở tuồng từng làm nên dấu ấn trong sự nghiệp và còn là khởi đầu của một câu chuyện tình mà chính tôi cũng không thể ngờ tới – một câu chuyện bắt đầu từ… hàng ghế khán giả của một cô bé 11 tuổi, cách đây tròn nửa thế kỷ" – nghệ sĩ Chí Tâm tâm sự.



