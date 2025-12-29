Nghệ sĩ Kiều Mai Lý: "Còn sức là còn diễn!"

Theo nghệ sĩ Kiều Mai Lý, bà đam mê cải lương, khoái xem tập tuồng từ những năm 12 - 13 tuổi, đến mức quên cả thời gian, gia đình phải thường xuyên đi tìm về.

Tình yêu ấy lớn dần, ăn sâu vào tiềm thức, đến nỗi bà còn ca cải lương cả trong lúc ngủ. Nhờ vào niềm đam mê lớn này, bà nỗ lực theo nghề và giữ nghề đến tận ngày nay.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý

Từ cải lương, Kiều Mai Lý lấn sân sang diễn hài, kịch nói, truyền hình, điện ảnh. Bà cùng NSƯT Bảo Quốc trở thành cây hài ăn khách trên các sân khấu thành phố vào thập niên 1990.

Một trong những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm nhất với Kiều Mai Lý là vai bà Hai Luân - nhân vật phản diện đầy mưu mô trong "Nửa đời hương phấn". Đây là vai diễn khiến khán giả "vừa ghét vừa nể", bởi sự ác độc đến tận cùng của nhân vật.

Chia sẻ về bí quyết nhập vai, bà cho biết điều quan trọng nhất là phải nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật để diễn sao cho khán giả chấp nhận, dù tính cách nhân vật có thể rất khác với con người thật của mình. Với bà, mỗi loại hình nghệ thuật đều đòi hỏi cách thể hiện riêng biệt, không thể áp dụng máy móc.

Điều khiến Kiều Mai Lý hạnh phúc nhất chính là khi khán giả nhớ đến nhân vật bà thể hiện hơn là tên tuổi của bà. Với nữ nghệ sĩ, đó là thành công lớn nhất của người làm nghề, khi vai diễn sống trọn vẹn trong lòng công chúng.

Nữ nghệ sĩ trải lòng

Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm theo nghiệp diễn, Kiều Mai Lý tự hào vì đã dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật và nhận lại tình yêu thương từ khán giả. Bà khẳng định sẽ không bao giờ dừng lại, bởi ước mơ được đứng trên sân khấu đã theo bà từ thuở nhỏ. Bà khẳng định: "Còn sức là còn theo nghề" như một lời nguyện cho mình.

Tập 134 chương trình "Chuyện tối cùng sao" với nghệ sĩ Kiều Mai Lý được phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 31-12 trên kênh THVL1.