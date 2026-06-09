Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khi tình yêu nghề trở thành điểm tựa để đi tiếp, Lê Hậu đã thực hiện được ước mơ của đời nghệ sĩ


Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Hậu (giữa) và các nghệ sĩ tham gia chương trình live show "Hương quê tình mẹ"

Tối 8-6, tại Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ trẻ Lê Hậu thực hiện thành công live show "Hương quê tình mẹ" trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả yêu mến.

Hành trình đáng nhớ của Lê Hậu

Với một nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ nhiều sân chơi nghệ thuật và được công chúng biết đến qua những bài vọng cổ lan tỏa trên mạng xã hội, đêm diễn này mang ý nghĩa đặc biệt: một cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua và mở ra chặng đường mới. 

Anh đã từng đoạt giải Chuông bạc cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" năm 2020 do HTV tổ chức; cuộc thi "Đường đến danh ca vọng cổ" (vai Trùm sò để lại nhiều ấn tượng), Giải Á quân cuộc thi "Phiên bản hoàn hảo" (bài hát "Con bướm xuân"), Lá trầu xanh trong chương trình "Giọng ải, giọng ai"…và nhiều vai diễn trong các vở tuồng do thầy của anh – NSƯT Kim Tử Long dàn dựng.

Hơn ba giờ biểu diễn, chương trình được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn, nơi có quê hương, tình mẹ, ký ức miền Tây và những câu vọng cổ thấm đẫm phù sa.

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 2.

Tái hiện cảnh Lê Hậu về thăm quê và được ba mẹ, hàng xóm chào đón sau khi anh đạt được mục đích theo nghề diễn viên

Chia sẻ trong đêm diễn, nghệ sĩ Lê Hậu xúc động nói: "Lê Hậu biết mình còn trẻ, còn phải học hỏi rất nhiều. Live show hôm nay là giấc mơ mà Lê Hậu đã ấp ủ từ lâu. Điều hạnh phúc nhất không phải là được đứng trên sân khấu lớn, mà là nhìn xuống dưới thấy những người đã thương yêu, đồng hành và nâng đỡ mình vẫn còn ở đó. Trong đó có ba mẹ của mình. Đây sẽ là động lực để Lê Hậu tiếp tục phấn đấu và sống hết mình với nghề".

MC Đại Nghĩa, NS hài Lê Giang cũng đã tâm sự nhiều về những lần được biểu diễn cùng với Lê Hậu, nhận xét đây là một đồng nghiệp trẻ rất năng động, chịu khó tìm tòi, học hỏi và phát huy. Để trong đêm live show anh diễn được nhiều màu sắc với nhiều vai diễn đủ các tính cách, thể loại.

Một hành trình nghệ thuật đậm hương quê

Những tiết mục về mẹ và quê hương trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình. Trong ca cảnh: "Nỗi buồn mẹ tôi", phần kết hợp giữa Lê Hậu và NSƯT Phượng Hằng tạo nên nhiều xúc động bởi sự hòa quyện giữa ca diễn và cảm xúc sân khấu. Hai giọng ca hơi dài rất đặc trưng đã tạo niềm cảm xúc mạnh mẽ.

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 3.

Lê Hậu và Thanh Thức song ca

Ở phần giữa chương trình, những ca cảnh như: "Một chiều quê", "Về quê ngoại", "Hình bóng quê nhà", "Giờ tý canh ba", "Hương lúa miền Nam"… tiếp tục khắc họa hình ảnh quê hương mộc mạc, gần gũi – cũng là thế mạnh lâu nay của nghệ sĩ Lê Hậu.

Sức trẻ với cải lương và vọng cổ

Trong bối cảnh nghệ sĩ trẻ chịu nhiều áp lực phải chạy theo xu hướng, anh vẫn bền bỉ với cải lương, vọng cổ và chất liệu văn hóa miền Tây.

Khán giả yêu mến Lê Hậu không chỉ bởi giọng ca hay khả năng diễn xuất, mà còn bởi sự gần gũi và tinh thần giữ nghề. Những câu hỏi giao lưu trong chương trình, nhắc lại hành trình từ các cuộc thi đến những ca khúc triệu view trên YouTube, cho thấy sức lan tỏa mà nghệ sĩ trẻ này đã tạo dựng được trong nhiều năm qua.

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 4.

Lê Hậu và NSƯT Phượng Hằng trong ca cảnh: "Nỗi buồn mẹ tôi"

Phần cuối chương trình với hai trích đoạn "Chiêu Quân cống Hồ" và "Hào kiệt Lam Sơn" trở thành điểm nhấn chuyên môn khi Lê Hậu đứng chung sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đặc biệt là NSƯT Kim Tử Long.

Điều còn lại sau ánh đèn sân khấu

Có một chi tiết khiến nhiều khán giả xúc động trong đêm diễn: Lê Hậu dành thời lượng đáng kể để tri ân nhà hảo tâm, đồng nghiệp, nhà tài trợ và những người đã đồng hành cùng mình.

Xuất hiện trong phần trích đoạn "Hào kiệt Lam Sơn", NSƯT Kim Tử Long (vai Lê Lợi), Lê Hậu (vai Lê Lai) đã cho thấy thầy đã đồng hành, dìu dắt trò trong nhiều chặng đường nghề nghiệp. Anh nói: "Tôi quý Lê Hậu ở sự chịu khó và tinh thần cầu tiến. Làm nghề hôm nay giỏi thôi chưa đủ, phải biết giữ lửa và giữ đạo đức nghề. Tôi mong em giữ được năng lượng này để đi đường dài".

Một số hình ảnh trong chương trình live show "Hương quê tình mẹ":

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 5.

MC Đại Nghĩa giao lưu với nghệ sĩ Phượng Hằng

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 6.

MC Đại Nghĩa giới thiệu các ca sĩ tham gia live show "Hương quê tình mẹ" của Lê Hậu

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 7.

Ca sĩ Thùy Trang và Lê Hậu

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Tô Thiên Kiều, Lê Giang và Lê Hậu

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 9.

NSƯT Kim Tử Long và NS Lê Hậu trong trích đoạn "Hào khí Lam Sơn"

Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ" - Ảnh 10.

Lê Hậu và Võ Ngọc Quyền trong trích đoạn "Chiêu Quân cống hồ"

Tin liên quan

NSƯT Kim Tử Long đạo diễn liveshow "Lê Hậu - Hương quê tình mẹ"

NSƯT Kim Tử Long đạo diễn liveshow "Lê Hậu - Hương quê tình mẹ"

(NLĐO) – Sau 14 năm miệt mài gắn bó với nghề, Lê Hậu – học trò của NSƯT Kim Tử Long - sẽ tổ chức liveshow

NSƯT Kim Tử Long tổ chức "Chung một tấm lòng", giúp nghệ sĩ Hữu Tài

(NLĐO) - NSƯT Kim Tử Long cùng đồng nghiệp sẻ chia yêu thương đến nghệ sĩ, soạn giả Hữu Tài

Lê Hậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo