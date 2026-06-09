Nghệ sĩ Lê Hậu tạo ấn tượng đẹp trong đêm "Hương quê tình mẹ"





Nghệ sĩ Lê Hậu (giữa) và các nghệ sĩ tham gia chương trình live show "Hương quê tình mẹ"

Tối 8-6, tại Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ trẻ Lê Hậu thực hiện thành công live show "Hương quê tình mẹ" trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả yêu mến.

Hành trình đáng nhớ của Lê Hậu

Với một nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ nhiều sân chơi nghệ thuật và được công chúng biết đến qua những bài vọng cổ lan tỏa trên mạng xã hội, đêm diễn này mang ý nghĩa đặc biệt: một cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua và mở ra chặng đường mới.

Anh đã từng đoạt giải Chuông bạc cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" năm 2020 do HTV tổ chức; cuộc thi "Đường đến danh ca vọng cổ" (vai Trùm sò để lại nhiều ấn tượng), Giải Á quân cuộc thi "Phiên bản hoàn hảo" (bài hát "Con bướm xuân"), Lá trầu xanh trong chương trình "Giọng ải, giọng ai"…và nhiều vai diễn trong các vở tuồng do thầy của anh – NSƯT Kim Tử Long dàn dựng.

Hơn ba giờ biểu diễn, chương trình được xây dựng như một hành trình trở về với cội nguồn, nơi có quê hương, tình mẹ, ký ức miền Tây và những câu vọng cổ thấm đẫm phù sa.

Tái hiện cảnh Lê Hậu về thăm quê và được ba mẹ, hàng xóm chào đón sau khi anh đạt được mục đích theo nghề diễn viên

Chia sẻ trong đêm diễn, nghệ sĩ Lê Hậu xúc động nói: "Lê Hậu biết mình còn trẻ, còn phải học hỏi rất nhiều. Live show hôm nay là giấc mơ mà Lê Hậu đã ấp ủ từ lâu. Điều hạnh phúc nhất không phải là được đứng trên sân khấu lớn, mà là nhìn xuống dưới thấy những người đã thương yêu, đồng hành và nâng đỡ mình vẫn còn ở đó. Trong đó có ba mẹ của mình. Đây sẽ là động lực để Lê Hậu tiếp tục phấn đấu và sống hết mình với nghề".

MC Đại Nghĩa, NS hài Lê Giang cũng đã tâm sự nhiều về những lần được biểu diễn cùng với Lê Hậu, nhận xét đây là một đồng nghiệp trẻ rất năng động, chịu khó tìm tòi, học hỏi và phát huy. Để trong đêm live show anh diễn được nhiều màu sắc với nhiều vai diễn đủ các tính cách, thể loại.

Một hành trình nghệ thuật đậm hương quê

Những tiết mục về mẹ và quê hương trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình. Trong ca cảnh: "Nỗi buồn mẹ tôi", phần kết hợp giữa Lê Hậu và NSƯT Phượng Hằng tạo nên nhiều xúc động bởi sự hòa quyện giữa ca diễn và cảm xúc sân khấu. Hai giọng ca hơi dài rất đặc trưng đã tạo niềm cảm xúc mạnh mẽ.

Lê Hậu và Thanh Thức song ca

Ở phần giữa chương trình, những ca cảnh như: "Một chiều quê", "Về quê ngoại", "Hình bóng quê nhà", "Giờ tý canh ba", "Hương lúa miền Nam"… tiếp tục khắc họa hình ảnh quê hương mộc mạc, gần gũi – cũng là thế mạnh lâu nay của nghệ sĩ Lê Hậu.

Sức trẻ với cải lương và vọng cổ

Trong bối cảnh nghệ sĩ trẻ chịu nhiều áp lực phải chạy theo xu hướng, anh vẫn bền bỉ với cải lương, vọng cổ và chất liệu văn hóa miền Tây.

Khán giả yêu mến Lê Hậu không chỉ bởi giọng ca hay khả năng diễn xuất, mà còn bởi sự gần gũi và tinh thần giữ nghề. Những câu hỏi giao lưu trong chương trình, nhắc lại hành trình từ các cuộc thi đến những ca khúc triệu view trên YouTube, cho thấy sức lan tỏa mà nghệ sĩ trẻ này đã tạo dựng được trong nhiều năm qua.

Lê Hậu và NSƯT Phượng Hằng trong ca cảnh: "Nỗi buồn mẹ tôi"

Phần cuối chương trình với hai trích đoạn "Chiêu Quân cống Hồ" và "Hào kiệt Lam Sơn" trở thành điểm nhấn chuyên môn khi Lê Hậu đứng chung sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đặc biệt là NSƯT Kim Tử Long.

Điều còn lại sau ánh đèn sân khấu

Có một chi tiết khiến nhiều khán giả xúc động trong đêm diễn: Lê Hậu dành thời lượng đáng kể để tri ân nhà hảo tâm, đồng nghiệp, nhà tài trợ và những người đã đồng hành cùng mình.

Xuất hiện trong phần trích đoạn "Hào kiệt Lam Sơn", NSƯT Kim Tử Long (vai Lê Lợi), Lê Hậu (vai Lê Lai) đã cho thấy thầy đã đồng hành, dìu dắt trò trong nhiều chặng đường nghề nghiệp. Anh nói: "Tôi quý Lê Hậu ở sự chịu khó và tinh thần cầu tiến. Làm nghề hôm nay giỏi thôi chưa đủ, phải biết giữ lửa và giữ đạo đức nghề. Tôi mong em giữ được năng lượng này để đi đường dài".

Một số hình ảnh trong chương trình live show "Hương quê tình mẹ":



MC Đại Nghĩa giao lưu với nghệ sĩ Phượng Hằng

MC Đại Nghĩa giới thiệu các ca sĩ tham gia live show "Hương quê tình mẹ" của Lê Hậu

Ca sĩ Thùy Trang và Lê Hậu

Nghệ sĩ Tô Thiên Kiều, Lê Giang và Lê Hậu

NSƯT Kim Tử Long và NS Lê Hậu trong trích đoạn "Hào khí Lam Sơn"