Văn hóa - Văn nghệ

Bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025: Mỗi phim đều có những sắc thái riêng

MINH KHUÊ

Hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất" quy tụ những tác phẩm vừa gặt hái doanh thu ấn tượng vừa nhận được nhiều lời khen về chất lượng

Những tác phẩm vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 gồm: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Nhà gia tiên". Rất khó đoán tác phẩm nào sẽ chiến thắng cuối cùng.

"Mưa đỏ" có nhiều lợi thế

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn là một trong những tác phẩm ấn tượng của điện ảnh Việt Nam trong năm 2025. Phim đang dẫn đầu danh sách phim Việt Nam ăn khách nhất lịch sử điện ảnh với doanh thu kỷ lục 714 tỉ đồng. "Mưa đỏ" khai thác đề tài chiến tranh, cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của chính ông.

Lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân Việt Nam, nội dung phim tập trung kể về Tiểu đội 1 - một trong những đơn vị có mặt tại trận địa khốc liệt này. Trong suốt 81 ngày đêm bám trụ với nhiều gian khổ, những thanh niên trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết đã anh dũng bảo vệ trận địa với lòng quả cảm, quyết tâm cao độ.

Những diễn viên tham gia phim có: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Nguyễn Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang… Điều bất ngờ là trong dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" có đến 4 diễn viên gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Nguyễn Phương Nam, Lê Hạ Anh vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 hạng mục "Nam - Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất".

"Phim "Mưa đỏ" được phát hành đúng thời điểm với sự cộng hưởng từ những yếu tố khách quan, khơi gợi và lan tỏa được tình yêu nước đến khán giả, nhất là người trẻ. Dàn diễn viên diễn xuất tốt, nhất là những gương mặt như Nguyễn Phương Nam, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang. Sự yêu thương của khán giả là một trong những lợi thế của phim trong đường đua của mùa giải năm nay. Tuy nhiên, các ứng viên khác trong tốp 5 cũng có những lợi thế riêng nên cơ hội chia đều cho các phim và biết đâu sẽ có những bất ngờ không đoán trước được" - NSND Đào Bá Sơn nhận định.

Tác phẩm "Tử chiến trên không", đạo diễn Hàm Trần thực hiện, do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp với Galaxy Group sản xuất. Phim lấy cảm hứng từ một số vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam, với dàn diễn viên: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Ma Ran Đô… "Tử chiến trên không" ra rạp từ ngày 19-9-2025 và thu về hơn 251 tỉ đồng.

Với cách kể chuyện độc đáo, mạch phim nhanh, kịch tính, phim nhận được nhiều lời khen từ người làm nghề lẫn khán giả. Tác phẩm được nhận định là không thua kém ứng viên nào trong tốp 5 mùa Giải Mai Vàng năm nay.

"Phim "Tử chiến trên không" dàn dựng tốt, công phu, tạo được sức hút với người xem. Những cảnh quay trong không gian hẹp được xử lý khéo léo, truyền tải cảm xúc chân thật cho khán giả cùng hồi hộp theo dõi diễn biến của vụ cướp máy bay. Các diễn viên trong phim cũng lột tả được nhân vật của mình như Thái Hòa, Trâm Anh, Ma Ran Đô hay Kaity Nguyễn… Tôi nghĩ phim có nhiều khả năng tạo nên bất ngờ vào phút cuối" - cựu nhà báo Cát Vũ bình luận.

Đồng quan điểm, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (Báo Sài Gòn Giải Phóng) nói: "Sức hút của phim "Mưa đỏ" đã quá rõ ràng khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả khắp mọi vùng miền. Chiến thắng này nếu có cũng hoàn toàn thuyết phục. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể về chất lượng nghệ thuật, giá trị nghề nghiệp, tôi nghĩ "Tử chiến trên không" cũng rất xứng đáng được tôn vinh mùa giải năm nay".

Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

Phim “Nhà gia tiên”

Phim “Tử chiến trên không”

Phim “Mưa đỏ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”

Đa dạng sắc màu

Một phim lịch sử - chiến tranh khác trong tốp 5 vòng bầu chọn là "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Tác phẩm lấy bối cảnh những năm 1967, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn đỉnh điểm.

Đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa đóng) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu "tìm và diệt" của quân đội Mỹ khi họ nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm cán bộ/chiến sĩ thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ. Những thành viên trong đội du kích còn rất trẻ, họ cùng sinh hoạt, bám trụ địa đạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phim truyền tải được tinh thần của những chiến sĩ trẻ, giúp người xem hiểu được những vất vả, khó khăn khi sinh hoạt, chiến đấu bên trong địa đạo. Ngoài Thái Hòa, phim còn tập hợp các diễn viên: Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, NSƯT Cao Minh... Chính thức ra rạp từ ngày 4-4-2025, tác phẩm thu về hơn 172 tỉ đồng.

"Tôi thấy phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" là một trong những điểm sáng của điện ảnh Việt Nam năm 2025. Những diễn viên trong phim như Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh… rất nỗ lực trong từng cảnh quay" - MC Quỳnh Hoa bộc bạch.

Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ là một màu sắc khác biệt trong tốp 5 vòng bầu chọn. Phim thuộc thể loại tâm linh - ly kỳ - phá án, với các diễn viên Quốc Huy, Đinh Ngọc Diệp, Quốc Anh, Anh Phạm, Minh Anh…

Lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn, nhân vật thám tử Kiên được mời đến một ngôi làng để điều tra vụ mất tích bí ẩn. Người mất tích là nhân vật Nga - cháu của nhân vật Hai Mẫn. Dân làng đồn vụ việc có liên quan đến "ma da" và câu chuyện rùng rợn về những cái xác không đầu trôi dạt vào bờ sông.

Tác phẩm nhận được lời khen về mặt hình ảnh, câu chuyện được kể cũng như tình tiết nhân vật được khai thác. "Trong tốp 5, tôi nghĩ phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" cũng có cơ hội không kém các phim khác nên khó đoán kết quả cuối cùng. Phim gặt hái doanh thu gần 249 tỉ đồng - một con số đủ để chứng minh tác phẩm có sức hút và hiệu ứng truyền miệng tốt" - đạo diễn kiêm biên kịch Kay Nguyễn cho biết.

Phim "Nhà gia tiên" của đạo diễn Huỳnh Lập kể câu chuyện về Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi đóng) - một nhà sáng tạo nội dung gen Z, quyết định về lại căn nhà thờ tổ tiên mà gia đình cô đang sinh sống để cùng người bạn thân tạo nên những video clip "triệu view" trên mạng xã hội.

Mất kết nối với gia đình, không tin vào chuyện tâm linh, chịu đựng sự "trọng nam khinh nữ" từ nhỏ, Mỹ Tiên bắt đầu thay đổi từ khi bất ngờ phát hiện hồn ma Gia Minh (Huỳnh Lập đóng) - người anh trai đã chết từ 10 năm trước, vẫn ở trong nhà. Với các diễn viên nhiều kinh nghiệm cùng lớp trẻ như Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Đông, Puka…, phim thu về hơn 242 tỉ đồng.

"Phim "Nhà gia tiên" kể câu chuyện về tình cảm gia đình, tình mẫu tử, tình anh em… Trong đó, những nét văn hóa của Nam Bộ như nhà cổ, nghệ thuật vẽ tranh kiếng, bánh xèo, đám giỗ được lồng ghép khéo léo trên nền câu chuyện tâm linh. Tất cả tổng hòa khéo léo mang đến cảm xúc cho khán giả" - bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, cho biết. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường điện ảnh Việt Nam trong năm 2025, việc tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 hạng mục Phim điện ảnh khó đoán là điều dễ hiểu. Khán giả sẽ có những sự lựa chọn cho riêng mình và kết quả cuối cùng chỉ có thể biết được ở thời điểm công bố của Ban Tổ chức.

