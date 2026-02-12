HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới là một nhiệm vụ quan trọng trong dòng chảy hội nhập quốc tế


Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026" chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức

Tối 12-2, trong không gian trang trọng tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), chương trình "Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026" đã diễn ra cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của nghệ sĩ trong nước và kiều bào từ nhiều quốc gia châu Âu. 

Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, festival còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: khơi dậy ký ức văn hóa dân tộc, củng cố mạch nguồn tinh thần Việt và khẳng định sức sống bền bỉ của di sản truyền thống trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.

Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn - Ảnh 2.

Tiết mục ấn tượng nhất là sự kết hợp giữa ca sĩ Hà Myo và NSND Thanh Ngoan với bài "Dân ca Việt"

Chương trình do Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Văn hóa Nghệ thuật tại Cộng hòa Czech và Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam (thuộc Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật) tổ chức, phối hợp cùng Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3) – Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện và phát sóng. 

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cùng đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân và kiều bào từ nhiều quốc gia trở về tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026.

Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn - Ảnh 3.

Làn điệu hát then - Chúa then qua phần biểu diễn của Nghệ nhân Hà Thị Bởi, NSƯT Tuyết Mai cùng nhóm đàn tính - hát then thuộc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam

Festival được tổ chức nhằm khích lệ, ghi nhận những đóng góp tích cực của các hội đoàn, tổ chức và cá nhân trong việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống Việt Nam nơi xứ người, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia sở tại. 

Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt tại châu Âu đã tích cực duy trì các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, quan họ, hát then, hát xoan, đờn ca tài tử, múa dân gian… thông qua các trung tâm văn hóa, các lớp truyền dạy và những hoạt động biểu diễn thường xuyên. 

Những nỗ lực đó không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo nên một "nguồn lực chiến lược" về văn hóa, tri thức và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt toàn cầu.

Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn - Ảnh 4.

Hát Xoan - Trống quân Mó cá qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Vũ Đức Huy cùng nhóm Trống quân thuộc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam

Hành trình trở về của những làn điệu quê hương

Festival mở màn bằng điệu xòe hoa dân ca Thái "Ơn Đảng núi rừng nở hoa", như một lời tri ân gửi đến cội nguồn. Từ đó, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào hành trình xuyên suốt chiều dài văn hóa Việt Nam qua 14 tiết mục nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và kiều bào châu Âu.

Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn - Ảnh 5.

Hát Chầu văn Huế qua phần biểu diễn của NSND Diệu Hương

Đáng chú ý là sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ tiêu biểu, như Hồ Thảo Nhi – quán quân Liên hoan giọng hát dân ca và tài năng nhạc cụ Hà Nội, giải A Liên hoan Ca múa nhạc các Nhà Thiếu nhi TP HCM, với ca cảnh cải lương "Bùi Thị Xuân đề cờ"; hay tài năng trẻ Dương Đức Hải – quán quân Ca sĩ Nhí toàn quốc 2025. 

Đặc biệt, phần trình diễn áo dài "Sắc Xuân" của 12 phu nhân người Việt tại châu Âu, trên nền làn điệu xẩm truyền thống, đã tạo nên một hình ảnh giàu tính biểu tượng: tà áo dài Việt Nam tung bay trong không gian nghệ thuật dân tộc, như một lời khẳng định về sức sống trường tồn của văn hóa Việt nơi cộng đồng kiều bào.

Văn hóa – sợi dây kết nối cộng đồng Việt toàn cầu

Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026 không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là sự kiện mang tính kết nối cộng đồng sâu sắc. 

Các hội đoàn, trung tâm văn hóa người Việt tại châu Âu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp các em không chỉ hiểu mà còn tự hào về cội nguồn dân tộc. 

Chính những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam vượt qua ranh giới địa lý, trở thành một phần sống động trong đời sống văn hóa cộng đồng người Việt toàn cầu.

Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn - Ảnh 6.

Ca cảnh cải lương - "Bùi Thị Xuân đề cờ" qua phần biểu diễn của Hồ Thảo Nhi - đến từ TP HCM

Festival được chỉ đạo nghệ thuật bởi NSND Thanh Ngoan; chủ nhiệm chương trình gồm ông Phạm Gia Hậu và NSND Văn Chương; kịch bản và tổng đạo diễn do tiến sĩ, nhà báo Vũ Thị Thanh Tâm đảm nhiệm; tổ chức sản xuất và phát sóng bởi VOV3. 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài nước đã tạo nên một chương trình nghệ thuật vừa mang tính chuyên nghiệp, vừa giàu giá trị văn hóa và ý nghĩa cộng đồng.

Nhịp cầu văn hóa nối liền kiều bào với cội nguồn - Ảnh 7.

Hát Ví giặm qua phần biểu diễn của NSND Hồng Lựu - cháu Ngọc Anh đến từ Vương quốc Anh.



Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh làm điểm nhấn Đường sách Tết 2026

(NLĐO) - Đường sách Tết 2026 đặt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở trung tâm, kết hợp trưng bày sách, công nghệ và nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc.

Điện ảnh Việt vào "mùa vàng"

Mùa phim Tết được xem là một trong những "mùa vàng" của năm bởi đây là lúc khán giả có kỳ nghỉ dài và dư dả thời gian để đến rạp thưởng thức tác phẩm mới

Nhịp cầu văn hóa
