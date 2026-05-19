Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới của cải lương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới của cải lương

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Những kỳ vọng đã được các diễn viên cải lương trẻ mang đến cuộc tranh tài đầy khí thế tại Nhà hát Trần Hữu Trang nhận được sự động viên từ công chúng


Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới - Ảnh 1.

Từ trái sang: Nguyễn Trần Minh, Trương Huỳnh Anh Nhi, Trọng Tánh, Bích Trâm trong buổi thi sáng 19-5-2026

Buổi thi sáng 19-5 của Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 thu hút đông người xem, cho thấy khán giả vẫn còn yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương. NSND Triệu Trung Kiên – Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã nói: "Đây là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục lan tỏa tinh thần cùng sáng tạo, mang lại cho sàn diễn cải lương nhiều nhân tố mới".

Đáng chú ý là phần tranh tài của ba thí sinh đến từ Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ cùng dấu ấn giàu cảm xúc của nghệ sĩ Bích Trâm đến từ Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment – những tiết mục cho thấy tinh thần tìm kiếm bản sắc cá nhân và khát vọng trưởng thành bằng nghề.

Khi lựa chọn vai diễn đã là tuyên ngôn nghệ thuật

Một trong những điểm đáng chú ý của buổi thi sáng 19-5 là việc các đơn vị không chọn con đường dễ đi. Thay vào đó, họ trao cho diễn viên những vai diễn có tính thử thách, vừa đủ sức bật nhưng không vượt quá khả năng hiện tại. Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ mang đến ba màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Minh (bên trái) trong trích đoạn "Thành Cát Tư Hãn"

Diễn viên Nguyễn Trần Minh chọn vai Thành Cát Tư Hãn trong trích đoạn cùng tên – một nhân vật lịch sử có biên độ biểu cảm lớn, đòi hỏi người thể hiện phải dung hòa giữa quyền lực của một vị quân vương và chiều sâu nội tâm của con người đứng trước những lựa chọn lịch sử. Phần thể hiện của Nguyễn Trần Minh cho thấy sự chuẩn bị kỹ về thần thái sân khấu.

Điểm đáng ghi nhận là sự tự tin khi xử lý những đoạn chuyển tâm lý – điều không dễ với một diễn viên trẻ. Tìm chiều sâu nội tâm qua những vai diễn nữ nhiều thử thách.

Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới - Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Đợi (bên trái) yểm trợ cho Trương Huỳnh Anh Nhi dự thi với vai Ca Ông ("Đế đô sóng cả")

Nếu Nguyễn Trần Minh tạo ấn tượng bằng khí chất nhân vật lịch sử thì Trương Huỳnh Anh Nhi với vai Hoàng hậu Ca Ông trong trích đoạn "Đế đô sóng cả" lại chọn con đường đi vào nội tâm.

Điều đáng quý là diễn viên không cố gắng làm nhân vật lớn hơn tuổi nghề của mình mà tìm cách tiếp cận vừa sức. Chính sự vừa vặn ấy khiến phần thi trở nên chân thật. Ở các cuộc thi tài năng, đôi khi điều quan trọng không phải là tạo ra khoảnh khắc bùng nổ, mà là chứng minh được mình hiểu nhân vật đến đâu và có thể đi cùng nhân vật bao xa.

Độc diễn đầy thử thách

Trong khi đó, Trọng Tánh với vai Kép hát trong trích đoạn cải lương "Diễn kịch một mình" của tác giả Lê Duy Hạnh lại đem đến một sắc thái khác. Đây là dạng nhân vật có nhiều lớp nghĩa về nghề diễn, về thân phận người nghệ sĩ và ranh giới giữa sân khấu với đời sống.

Thí sinh cho thấy sự nhập vai tốt ở những phân đoạn đối thoại nội tâm. Điểm nổi bật trong phong cách ca diễn của Trọng Tánh là nhịp xử lý khá hiện đại: không kéo dài cảm xúc quá mức mà tập trung tạo điểm rơi ở những câu thoại đắt khi anh thể hiện vai nịnh thần, rồi vai nhà vua, người nghệ sĩ. Độc diễn là thử thách rất lớn đối với Trọng Tánh.

Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới - Ảnh 4.

Trọng Tánh (giữa) trong trích đoạn "Diễn kịch một mình".

Lối diễn này phù hợp với xu hướng cải lương đương đại – nơi diễn viên không chỉ hát đúng mà còn phải kể được câu chuyện bằng tiết tấu sân khấu. Có thể thấy quá trình tập luyện đã đem lại sự tự tin nhất định cho thí sinh. Dẫu còn những chi tiết có thể tiếp tục hoàn thiện, nhưng tinh thần dám thử sức với dạng vai khó là tín hiệu đáng khích lệ.

Bích Trâm và sức mạnh của cảm xúc

Một trong những phần thi tạo nhiều cảm xúc trong buổi sáng 19-5 là màn tranh tài của nghệ sĩ Bích Trâm với vai Thị Bình trong trích đoạn cải lương "Lôi Vũ", đại diện cho Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment. Không chọn cách phô diễn kỹ thuật, Bích Trâm đi vào cảm xúc nhân vật bằng sự tiết chế. 

Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới - Ảnh 5.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Hợp, Bích Trâm và Biện Thuy trong "Lôi Vũ"

Ở phần ca, nghệ sĩ Bích Trâm chứng tỏ nền tảng nghề vững vàng với cách nhả chữ rõ, xử lý hơi ca ổn định và đặc biệt biết giữ khoảng lặng đúng lúc để nhân vật thở cùng khán giả. Điều khiến tiết mục nhận được sự tán phục không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cảm giác chân thực khi người xem không còn nhìn thấy một diễn viên đang thi, mà nhìn thấy một nhân vật đang sống trên sân khấu.

Cuộc thi hứa hẹn sẽ góp phần tạo ra thế hệ kế thừa

Qua buổi thi sáng 19-5, có thể nhận ra một tín hiệu đáng mừng: các đơn vị nghệ thuật đang đầu tư nghiêm túc hơn cho việc chọn vai, chọn trích đoạn và xây dựng hướng đi cho diễn viên trẻ. 

Với Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ hay Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment, kỳ vọng lớn nhất có lẽ không chỉ là huy chương, mà là sau cuộc thi này, những gương mặt trẻ sẽ đủ bản lĩnh để tiếp tục đứng trên sân khấu bằng tiếng nói nghệ thuật của chính mình để cải lương được giữ gìn và làm mới từ thế hệ kế thừa.

Tin liên quan

Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Kim Tiến - sức trẻ làm nóng sàn diễn cải lương

Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Kim Tiến - sức trẻ làm nóng sàn diễn cải lương

(NLĐO) - Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương và các thí sinh khác đã tạo dấu ấn trong đêm thi, hướng đến sự bứt phá trong sáng tạo

NSƯT Hạnh Thúy lan tỏa tình yêu sân khấu học đường

(NLĐO) – NSƯT Hạnh Thúy đã có nhiều cảm xúc khi tham gia biểu diễn chương trình Sân khấu học đường

chạm đến sáng tạo mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo