Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới của cải lương





Từ trái sang: Nguyễn Trần Minh, Trương Huỳnh Anh Nhi, Trọng Tánh, Bích Trâm trong buổi thi sáng 19-5-2026

Buổi thi sáng 19-5 của Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 thu hút đông người xem, cho thấy khán giả vẫn còn yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương. NSND Triệu Trung Kiên – Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Quốc gia Việt Nam đã nói: "Đây là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục lan tỏa tinh thần cùng sáng tạo, mang lại cho sàn diễn cải lương nhiều nhân tố mới".

Đáng chú ý là phần tranh tài của ba thí sinh đến từ Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ cùng dấu ấn giàu cảm xúc của nghệ sĩ Bích Trâm đến từ Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment – những tiết mục cho thấy tinh thần tìm kiếm bản sắc cá nhân và khát vọng trưởng thành bằng nghề.

Khi lựa chọn vai diễn đã là tuyên ngôn nghệ thuật

Một trong những điểm đáng chú ý của buổi thi sáng 19-5 là việc các đơn vị không chọn con đường dễ đi. Thay vào đó, họ trao cho diễn viên những vai diễn có tính thử thách, vừa đủ sức bật nhưng không vượt quá khả năng hiện tại. Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ mang đến ba màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Nguyễn Trần Minh (bên trái) trong trích đoạn "Thành Cát Tư Hãn"

Diễn viên Nguyễn Trần Minh chọn vai Thành Cát Tư Hãn trong trích đoạn cùng tên – một nhân vật lịch sử có biên độ biểu cảm lớn, đòi hỏi người thể hiện phải dung hòa giữa quyền lực của một vị quân vương và chiều sâu nội tâm của con người đứng trước những lựa chọn lịch sử. Phần thể hiện của Nguyễn Trần Minh cho thấy sự chuẩn bị kỹ về thần thái sân khấu.

Điểm đáng ghi nhận là sự tự tin khi xử lý những đoạn chuyển tâm lý – điều không dễ với một diễn viên trẻ. Tìm chiều sâu nội tâm qua những vai diễn nữ nhiều thử thách.

NSƯT Ngọc Đợi (bên trái) yểm trợ cho Trương Huỳnh Anh Nhi dự thi với vai Ca Ông ("Đế đô sóng cả")

Nếu Nguyễn Trần Minh tạo ấn tượng bằng khí chất nhân vật lịch sử thì Trương Huỳnh Anh Nhi với vai Hoàng hậu Ca Ông trong trích đoạn "Đế đô sóng cả" lại chọn con đường đi vào nội tâm.

Điều đáng quý là diễn viên không cố gắng làm nhân vật lớn hơn tuổi nghề của mình mà tìm cách tiếp cận vừa sức. Chính sự vừa vặn ấy khiến phần thi trở nên chân thật. Ở các cuộc thi tài năng, đôi khi điều quan trọng không phải là tạo ra khoảnh khắc bùng nổ, mà là chứng minh được mình hiểu nhân vật đến đâu và có thể đi cùng nhân vật bao xa.

Độc diễn đầy thử thách

Trong khi đó, Trọng Tánh với vai Kép hát trong trích đoạn cải lương "Diễn kịch một mình" của tác giả Lê Duy Hạnh lại đem đến một sắc thái khác. Đây là dạng nhân vật có nhiều lớp nghĩa về nghề diễn, về thân phận người nghệ sĩ và ranh giới giữa sân khấu với đời sống.

Thí sinh cho thấy sự nhập vai tốt ở những phân đoạn đối thoại nội tâm. Điểm nổi bật trong phong cách ca diễn của Trọng Tánh là nhịp xử lý khá hiện đại: không kéo dài cảm xúc quá mức mà tập trung tạo điểm rơi ở những câu thoại đắt khi anh thể hiện vai nịnh thần, rồi vai nhà vua, người nghệ sĩ. Độc diễn là thử thách rất lớn đối với Trọng Tánh.

Trọng Tánh (giữa) trong trích đoạn "Diễn kịch một mình".

Lối diễn này phù hợp với xu hướng cải lương đương đại – nơi diễn viên không chỉ hát đúng mà còn phải kể được câu chuyện bằng tiết tấu sân khấu. Có thể thấy quá trình tập luyện đã đem lại sự tự tin nhất định cho thí sinh. Dẫu còn những chi tiết có thể tiếp tục hoàn thiện, nhưng tinh thần dám thử sức với dạng vai khó là tín hiệu đáng khích lệ.

Bích Trâm và sức mạnh của cảm xúc

Một trong những phần thi tạo nhiều cảm xúc trong buổi sáng 19-5 là màn tranh tài của nghệ sĩ Bích Trâm với vai Thị Bình trong trích đoạn cải lương "Lôi Vũ", đại diện cho Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment. Không chọn cách phô diễn kỹ thuật, Bích Trâm đi vào cảm xúc nhân vật bằng sự tiết chế.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Hợp, Bích Trâm và Biện Thuy trong "Lôi Vũ"

Ở phần ca, nghệ sĩ Bích Trâm chứng tỏ nền tảng nghề vững vàng với cách nhả chữ rõ, xử lý hơi ca ổn định và đặc biệt biết giữ khoảng lặng đúng lúc để nhân vật thở cùng khán giả. Điều khiến tiết mục nhận được sự tán phục không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cảm giác chân thực khi người xem không còn nhìn thấy một diễn viên đang thi, mà nhìn thấy một nhân vật đang sống trên sân khấu.

Cuộc thi hứa hẹn sẽ góp phần tạo ra thế hệ kế thừa

Qua buổi thi sáng 19-5, có thể nhận ra một tín hiệu đáng mừng: các đơn vị nghệ thuật đang đầu tư nghiêm túc hơn cho việc chọn vai, chọn trích đoạn và xây dựng hướng đi cho diễn viên trẻ.

Với Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ hay Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment, kỳ vọng lớn nhất có lẽ không chỉ là huy chương, mà là sau cuộc thi này, những gương mặt trẻ sẽ đủ bản lĩnh để tiếp tục đứng trên sân khấu bằng tiếng nói nghệ thuật của chính mình để cải lương được giữ gìn và làm mới từ thế hệ kế thừa.