Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa hạnh phúc với "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa đã nhận được lời khen ngợi của khán giả, bạn bè đồng nghiệp trong đêm tốt nghiệp đại học đạo diễn

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa vỡ òa hạnh phúc với "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa rạng ngời với nụ cười thành công sau 4 năm học tập chuyên ngành đạo diễn

Tối 6-5, giấc mơ đạo diễn sau bốn năm đèn sách của nghệ sĩ Thanh Hoa (tên thật Nguyễn Thị Hoa) đã diễn ra tại rạp xiếc Công viên Gia Định, Trung tâm Nghệ thuật TP HCM thông qua vở kịch xiếc "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích".

Thanh Hoa đã báo cáo thành công vở diễn tốt nghiệp đại học ngành đạo diễn hệ vừa học vừa làm sau bốn năm theo đuổi con đường học thuật song hành cùng lao động nghề nghiệp.

Tác phẩm chị chọn để đánh dấu cột mốc này là "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích" của tác giả Hoàng Thế Phong, dưới sự hướng dẫn của NSND Trần Minh Ngọc và giáo viên chủ nhiệm, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Yến Chi. Khán phòng rạp xiếc Công viên Gia Định tối qua đầy ắp đồng nghiệp, bạn nghề và khán giả yêu nghệ thuật xiếc. Nhiều tràng pháo tay vang lên sau từng lớp diễn cho thấy sự đồng cảm mà tác phẩm mang lại.

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa vỡ òa hạnh phúc với "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích" - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở "Thánh Gióng - Hùng thiêng sử tích"

Nữ nghệ sĩ xiếc đi lên từ gian khó

Công chúng biết đến Thanh Hoa như một nghệ sĩ đa tài của ngành xiếc TP HCM. Sinh năm 1990 tại Bình Định, chị từng trải qua tuổi thơ gắn với ruộng đồng và những ngày tháng làm công nhân trước khi bén duyên với nghệ thuật xiếc.

Hành trình đi lên của Thanh Hoa luôn được đồng nghiệp nhắc đến như câu chuyện về nghị lực vượt khó và ý chí theo đuổi đam mê đến cùng.

Thanh Hoa từng được tuyên dương danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2019", ghi nhận những đóng góp nổi bật của chị đối với nghệ thuật biểu diễn thành phố.

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa vỡ òa hạnh phúc với "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích" - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hiển Phước thể hiện vai Thánh Gióng nhận được những tràn pháo tay tán thưởng

Cùng với nghệ sĩ Hiển Phước – con trai nghệ sĩ xiếc Cẩm Minh, Thanh Hoa tạo dựng hình ảnh cặp đôi xiếc "công chúa" – "hoàng tử" được đông đảo công chúng yêu mến.

Hai nghệ sĩ thường xuyên chinh phục khán giả bằng những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao, mạo hiểm như đu dây, nhào lộn và xiếc đôi sức mạnh.

Nhiều năm qua, tên tuổi Thanh Hoa – Hiển Phước đã góp phần đưa xiếc Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường quốc tế và đoạt nhiều giải thưởng lớn.

Bước vào hành trình đạo diễn

Điều đáng quý ở nghệ sĩ Thanh Hoa là chị không dừng lại ở hào quang biểu diễn. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, chị chọn trở lại giảng đường để học đạo diễn.

Bốn năm vừa học vừa làm là quãng thời gian không dễ dàng đối với một nghệ sĩ đang hoạt động chuyên môn liên tục.

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa vỡ òa hạnh phúc với "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích" - Ảnh 4.

Biểu tượng Thánh Gióng trong vở của đạo diễn Thanh Hoa đã tạo ấn tượng đẹp với khán giả

Nhưng chính trải nghiệm đời sống nghề đã giúp Thanh Hoa có thêm vốn sống để bước vào công việc đạo diễn với góc nhìn giàu cảm xúc. "Thánh Gióng" được kể bằng ngôn ngữ sân khấu giàu năng lượng "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích" tạo được thiện cảm nhờ cách dàn dựng sinh động, tiết tấu linh hoạt và khả năng xử lý tổng thể sân khấu khá chắc tay.

Thanh Hoa cho thấy sự nhạy bén trong việc phối hợp ánh sáng, âm nhạc và động tác hình thể để tạo nên không khí sử thi.

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa vỡ òa hạnh phúc với "Thánh Gióng – Hùng thiêng sử tích" - Ảnh 5.

Khí thế yêu nước dâng cao trong tinh thần của vở kịch xiếc "Thánh Gióng, hùng thiêng sử tích" do đạo diễn Thanh Hoa dàn dựng

Nhiều đồng nghiệp đánh giá cao cách chị khai thác chất liệu truyền thuyết bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần dân tộc.

Các lớp cảnh chuyển đổi mềm mại, phần âm nhạc được sử dụng tiết chế nhưng hiệu quả, góp phần đẩy cảm xúc người xem đi theo hành trình trưởng thành của Thánh Gióng.

Đặc biệt, góc nhìn của một nữ đạo diễn đã tạo nên nhiều sắc thái riêng cho tác phẩm. Thánh Gióng trong cách kể của Thanh Hoa không chỉ là biểu tượng sức mạnh chống giặc ngoại xâm, mà còn là hình tượng về lòng biết ơn cội nguồn, ý thức bảo vệ đất nước và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Thông điệp ái quốc được lồng ghép xuyên suốt nhưng không khô cứng. Vở diễn hướng đến tinh thần giáo dục nhẹ nhàng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc thông qua hình tượng sử tích quen thuộc của văn hóa Việt Nam.

Khi nghệ sĩ xiếc mở rộng biên độ sáng tạo

Thành công của buổi báo cáo tốt nghiệp cho thấy nghệ sĩ xiếc của Trung tâm Nghệ thuật TP HCM hôm nay đang nỗ lực mở rộng biên độ sáng tạo thay vì chỉ giới hạn mình trong kỹ thuật biểu diễn.


(NLĐO) - Nhạc kịch thiếu nhi Hàn Quốc sau hai suất diễn tại Hà Nội, sẽ sáng đèn tại TP HCM tối 7 và 8-5.

Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Vương Huyền Cơ xúc động trước di sản của tác giả Lê Duy Hạnh

(NLĐO) - Tiếp tục thắp sáng di sản của cố tác giả Lê Duy Hạnh, gia đình đã thực hiện quyển sách thứ 5 giàu ý nghĩa nhân văn

Nghệ sĩ xiếc THANH HOA
