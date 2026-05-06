Nhạc kịch thiếu nhi Hàn Quốc diễn miễn phí tại Nhà Thiếu nhi TP HCM

Vở nhạc kịch "Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae" sẽ diễn tối 7 và 8-5 tại TP HCM

Sau khi lưu diễn tại Mexico và tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội, đoàn nhạc kịch Hàn Quốc thuộc dự án "Touring K-Arts" đã đến TP HCM với hai suất diễn vào ngày 7 và 8-5 tại Nhà Thiếu nhi TP HCM.

Đây là chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc hỗ trợ, phối hợp cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Hỗ trợ Nghệ thuật Biểu diễn Hàn Quốc thực hiện.

Từ bài dân ca Hàn Quốc đến nhạc kịch thiếu nhi

Vở nhạc kịch phi ngôn ngữ "Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae" được dàn dựng dựa trên làn điệu dân ca Seodo "Geumdaraekkung" của vùng Hwanghae (Hàn Quốc).

Theo truyền thuyết dân gian, hai ngọn núi Geumdaraebong và Loknyeobong là hóa thân của đôi trai gái yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.

Từ chất liệu dân gian ấy, ê-kíp sáng tạo thành câu chuyện dành cho thiếu nhi với hành trình của bà Geumdarae đi tìm cháu gái Boony bị thất lạc.

Từ trái sang: Đạo diễn Tôn Thất Cần, NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu, đạo diễn Jan Chi Ma Dang và họa sĩ Lê Văn Định trong buổi phúc khảo chiều 6-5

Trong hành trình ấy, nhân vật bà Geumdarae gặp gỡ nhiều "người bạn" là các con vật như hổ, gấu, hươu, thỏ. Những nhân vật này vừa hỗ trợ bà tìm cháu gái, vừa trình diễn các tiết mục âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, tạo nên mạch diễn sinh động, gần gũi với khán giả nhỏ tuổi.

Thông điệp sẻ chia qua nghệ thuật phi ngôn ngữ

Theo bà Park Chan A, vở nhạc kịch mang thông điệp về sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Bà cho biết chương trình được xây dựng nhằm tạo cơ hội để trẻ em Việt Nam tiếp cận văn hóa Hàn Quốc thông qua nghệ thuật biểu diễn, từ đó tăng cường sự hiểu biết giữa hai quốc gia.

Vở "Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae" hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ cho khán giả thiếu nhi tại TP HCM

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở hình thức nhạc kịch phi ngôn ngữ. Ê-kíp sử dụng âm nhạc, chuyển động hình thể và tương tác trực tiếp để dẫn dắt cảm xúc.

Cách tiếp cận này giúp khán giả ở nhiều độ tuổi và quốc gia khác nhau có thể tiếp cận nội dung mà không gặp rào cản ngôn ngữ.

Dự án giao lưu văn hóa quốc tế "Touring K-Arts"

Thông qua dự án "Touring K-Arts", nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc như Gugak hay Samulnori được giới thiệu với khán giả quốc tế bằng hình thức phù hợp với từng nhóm công chúng.

Đại diện đoàn cho biết dự án lưu diễn quốc tế này được Bộ Văn hóa – Thể thao Hàn Quốc tài trợ hoàn toàn. Sau Mexico, Việt Nam trở thành điểm dừng tiếp theo trong hành trình lưu diễn toàn cầu của vở nhạc kịch.

Các diễn viên Hàn Quốc thể hiện tài năng ca múa và đánh trống

Đội ngũ biểu diễn cũng được tuyển chọn trực tiếp từ phía Bộ Văn hóa – Thể thao Hàn Quốc. Đạo diễn chính của vở tham gia xuyên suốt hành trình lưu diễn quốc tế.

Dịp này, đạo diễn gửi tặng Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT TP HCM cuốn truyện tranh "Geumdaraekkung" – tư liệu gắn với bài dân ca gốc đã tạo cảm hứng cho tác phẩm.

Hội đồng nghệ thuật khen ngợi

Chiều 6-5, buổi diễn phúc khảo có sự kiện có sự hiện diện của NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM cùng nhiều thành viên của Hội đồng nghệ thuật. Tất cả đã chúc mừng, khen ngợi các nghệ sĩ Hàn Quốc đã mang một tác phẩm tăng trải nghiệm văn hóa cho khán giả nhỏ tuổi tại TP HCM để hiểu về văn hóa truyền thống của xứ sở kim chi.

Trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi ngày càng tăng, sự xuất hiện của "Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae" mang đến thêm lựa chọn cho khán giả TP HCM, nhất là ở khía cạnh trải nghiệm văn hóa quốc tế dành cho trẻ em.

Tạo hình nhân vật vở "Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae" rất đẹp và lôi cuốn

Một trong những yếu tố tạo sức hút cho chương trình là tính tương tác cao. Các khán giả nhí tại TP HCM hứa hẹn sẽ trực tiếp tham gia biểu diễn, học hát dân ca Hàn Quốc, hô phụ họa và trải nghiệm trò chơi truyền thống ngay tại sân khấu.

Phần giao lưu bằng tiếng Việt sẽ giúp các em tại TP HCM dễ dàng hòa nhập vào không khí của chương trình, đồng thời mở rộng trải nghiệm tiếp cận nghệ thuật quốc tế trong đời sống hiện nay.

Cái kết giàu năng lượng sân khấu

Không khí của vở diễn sẽ đẩy lên cao ở phần cuối khi bà Geumdarae tìm lại được cháu gái Boony nhờ sự giúp đỡ của các nhân vật đồng hành.

Cảnh đoàn tụ được thể hiện bằng tiết mục tổng hợp kết hợp âm nhạc, chuyển động và giao lưu sân khấu, tạo nên cái kết vui tươi, giàu năng lượng.



